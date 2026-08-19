Funcionarios cubanos regresan a La Habana tras ser expulsados de República Dominicana

Un funcionario cubano ofrece palabras durante el acto de recibimiento a los diplomáticos y familiares regresados de la República Dominicana, en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores en La Habana (Cortesía: Cancillería de Cuba).

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El Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba fue escenario este miércoles 19 de agosto de un acto oficial que marcó el regreso a la isla de diez funcionarios diplomáticos y sus familiares, quienes formaban parte del colectivo de la Embajada de Cuba en la República Dominicana.

El retorno de la delegación, que recibió una bienvenida institucional encabezada por la viceministra Josefina Vidal Ferreiro, se produjo tras la decisión del Gobierno dominicano de expulsarlos, una medida adoptada sin que hasta el momento se hayan dado a conocer los motivos de esa determinación.

El hecho se produce en un contexto de tensiones diplomáticas que, según funcionarios cubanos, podrían estar influidas por factores externos. El órgano oficial del Partido Comunista de Cuba, la viceministra Vidal Ferreiro vinculó la expulsión con presiones ejercidas por el Gobierno de Estados Unidos, que en los últimos meses ha endurecido su política hacia La Habana.

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“Esta decisión de las autoridades dominicanas, adoptada sin justificación pública, responde a presiones del Gobierno de los Estados Unidos en el marco de su actual escalada contra Cuba”, afirmó Vidal Ferreiro durante el acto.

La viceministra de Relaciones Exteriores, Josefina Vidal Ferreiro, participa en el acto de bienvenida a los diplomáticos cubanos expulsados de la República Dominicana (Cortesía: Cancillería de Cuba).

La Embajada de Cuba en la República Dominicana había mantenido una agenda activa de cooperación y vínculo con la comunidad cubana residente en ese país, así como con organizaciones políticas y sociales dominicanas.

Tras conocerse la orden de expulsión, diversas asociaciones y personalidades locales expresaron su solidaridad con los diplomáticos cubanos y manifestaron su rechazo a la medida. Entre los asistentes al acto de recibimiento se encontraban funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores (MINREX), representantes de organizaciones de la sociedad civil y familiares de los diplomáticos.

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Notificación oficial y ausencia de explicaciones

El pasado 14 de agosto, el Gobierno dominicano notificó oficialmente a la Embajada de Cuba la decisión de declarar “persona non grata” a diez de sus funcionarios y solicitar el retiro de estos y sus allegados en un plazo breve.

Hasta la fecha, las autoridades dominicanas no han ofrecido una explicación pública ni han emitido comunicados detallando los supuestos motivos que fundamentaron la medida, lo que ha alimentado la incertidumbre en torno al caso.

La orden incluyó tanto a diplomáticos de carrera como a personal de apoyo, afectando a una parte significativa de la misión en Santo Domingo.

La falta de explicaciones oficiales ha generado preguntas sobre el trasfondo de la expulsión y ha reavivado el debate sobre las relaciones bilaterales entre ambos países caribeños.

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Una mano con un pin de la bandera de Estados Unidos corta una cuerda que sostienen manos con banderas de Cuba y República Dominicana, lo que indica el fin de un vínculo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Declaraciones, reacciones y repercusiones

Durante la ceremonia de bienvenida, Josefina Vidal Ferreiro, viceministra de Relaciones Exteriores de Cuba, subrayó los lazos históricos y culturales que unen a Cuba y la República Dominicana, recordando que ambas naciones han sostenido una relación marcada por la cooperación y la solidaridad en áreas como la salud, la educación y la cultura.

En este contexto, la funcionaria reiteró que “ningún intento imperial podrá quebrar los lazos de hermandad que nos unen a las naciones del mundo”, y recalcó que la política exterior cubana se mantendrá enfocada en la cooperación y el respeto a la soberanía de los países amigos.

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Por su parte, Odín Ysla Hernández, uno de los diplomáticos que regresó a la isla, denunció que la expulsión constituye “una maniobra imperial” dirigida a “minimizar el prestigio de la nación cubana”. En su intervención, destacó que el colectivo retornó “con el deber cumplido” y consideró que la expulsión representa “una medalla en el pecho” para quienes integraban la misión.

Hasta el momento, el Gobierno de la República Dominicana no ha actualizado su postura ni ha ofrecido declaraciones adicionales sobre los motivos concretos de la expulsión. La falta de explicaciones oficiales ha propiciado distintas interpretaciones tanto en La Habana como en círculos diplomáticos de la región.

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La Cancillería cubana seguirá monitoreando la situación y mantiene su disposición de sostener canales de diálogo abiertos con las autoridades dominicanas.