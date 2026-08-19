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No todos envejecemos igual: qué factores determinan la edad biológica

Un estudio de 3.227 muestras de sangre comparó cinco relojes epigenéticos y detectó que cada uno se vincula con procesos distintos del organismo, un dato que puede mejorar su uso en investigaciones sobre envejecimiento

Generación silver: adultos con padres ancianos
El análisis vinculó cada estimación de edad biológica con señales diferentes, desde metabolismo hasta inflamación, lo que puede afinar el uso de sus resultados en investigación
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Personas con la misma edad cronológica pueden mostrar estados de salud muy distintos. Un estudio científico difundido por Euronews indicó que cinco métodos usados para calcular la edad biológica detectan señales diferentes del envejecimiento del organismo, un resultado que puede ayudar a entender mejor qué mide cada herramienta.

La investigación utilizó muestras de sangre de 3.227 participantes del estudio estadounidense Health and Retirement Study, enfocado en salud y envejecimiento. Según informó el medio, los investigadores analizaron la actividad genética en esas muestras y la compararon con cinco sistemas ya implementados en estudios sobre envejecimiento, con el fin de identificar qué procesos internos están asociados a un envejecimiento más acelerado.

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Qué analizó el estudio

Infografía con cuerpo humano, cronómetros, ADN, tubos de ensayo, células, órganos, lupa, gráfico de barras, persona mayor. Incluye texto informativo.
Una infografía detalla los resultados de un estudio sobre envejecimiento biológico en Estados Unidos, mostrando cómo cinco relojes epigenéticos detectan procesos distintos en el organismo y sus implicaciones (Imagen Ilustrativa Infobae)

La edad cronológica indica cuántos años pasaron desde el nacimiento. La edad biológica, en cambio, busca reflejar el desgaste real del organismo. Esa diferencia ayuda a explicar por qué dos personas nacidas el mismo año pueden llegar a una misma etapa de la vida con condiciones físicas distintas.

Los científicos utilizan distintas herramientas para estimar esa edad biológica. Entre ellas figuran los llamados relojes epigenéticos, que son modelos matemáticos basados en la metilación del ADN. Se trata de cambios químicos alrededor del ADN que pueden modificar el comportamiento de los genes sin alterar el código genético.

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De acuerdo con Euronews, estas herramientas se usan de forma extendida en investigaciones sobre envejecimiento para estudiar su relación con enfermedad, deterioro físico y riesgo de muerte. El nuevo trabajo buscó precisar qué ocurre dentro del organismo cuando esos métodos marcan un envejecimiento acelerado.

Qué encontraron los investigadores

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Los investigadores compararon modelos basados en metilación del ADN con la actividad de los genes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para responder esa pregunta, el equipo comparó cinco relojes epigenéticos de uso habitual con la actividad génica observada en las muestras de sangre. Ese análisis permitió identificar qué procesos biológicos aparecen asociados a cada medición y qué elementos comparten las distintas herramientas.

Los resultados mostraron que los cinco sistemas se vinculan con señales distintas de envejecimiento en el organismo. Algunos quedaron más relacionados con la forma en que el cuerpo usa la energía y con el crecimiento celular. Otros mostraron una relación más marcada con la actividad del sistema inmunitario y con la inflamación.

Esto indica que los relojes no miden exactamente lo mismo, aunque todos se usen para estimar la edad biológica. Cada modelo refleja un aspecto distinto del desgaste del organismo y, por esa razón, puede arrojar resultados diferentes en una misma persona.

El estudio también detectó rasgos compartidos entre las cinco herramientas. Entre ellos aparecieron cambios relacionados con el sistema inmunitario, el metabolismo y la comunicación entre células. Según detalló Euronews, esos puntos en común permiten identificar una base biológica repetida en varios modelos.

Qué utilidad puede tener

Primer plano de dos manos de adultos mayores entrelazadas; una mano lleva un anillo y una pulsera. Fondo difuminado de una sala de danza con personas.
Un estudio en sangre contrastó cinco herramientas usadas en gerociencia con patrones de expresión génica y observó que algunas se relacionan más con energía y crecimiento celular (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los investigadores sostuvieron que estos resultados pueden ayudar a elegir con más precisión qué método conviene usar en cada estudio. Un sistema puede resultar más adecuado para trabajos centrados en el sistema inmunitario, mientras otro puede ofrecer mejores indicadores en análisis sobre metabolismo o crecimiento celular.

El equipo desarrolló además nuevas medidas llamadas puntuaciones de genes de envejecimiento transcriptómico, conocidas como TAGS. En términos simples, se trata de una nueva forma de lectura construida a partir de los datos del estudio para evaluar con mayor precisión algunos efectos del envejecimiento.

De acuerdo con los datos citados, las TAGS fueron más eficaces para predecir fragilidad, velocidad al caminar, enfermedades cardíacas, diabetes, afecciones pulmonares y mortalidad. El artículo no menciona una aplicación clínica inmediata, aunque sí plantea una utilidad potencial para futuras investigaciones sobre envejecimiento y salud.

La autora principal del trabajo, Eileen Crimmins, de la USC Leonard Davis, afirmó que la investigación ayuda a abrir la “caja negra” de los relojes del envejecimiento biológico. Sostuvo que identificar los procesos moleculares asociados a estos biomarcadores mejora su interpretación y puede orientar su uso en gerociencia, epidemiología y futuras aplicaciones clínicas.

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