Luisana Lopilato y Michael Bublé celebraron los 4 años de su hija menor: “Llegaste para completar esta familia”

La actriz celebró un año más en la vida de su última hija con Michael Bublé (Video: Instagram)

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Luisana Lopilato y Michael Bublé celebraron los 4 años de Cielo, su hija menor, con sendas publicaciones en sus redes sociales. Cada uno escribió una carta para la pequeña y las acompañaron con un recorrido en imágenes y videos que va desde el día de su nacimiento hasta sus últimos momentos en familia. El resultado es un álbum que condensa cuatro años de una niña que, según ambos padres, llegó para completar la familia y terminó siendo su jefa indiscutida.

Las primeras imágenes de la publicación de Luisana llevan directo al día del parto. Bublé aparece con ropa de quirófano, inclinado sobre la recién nacida, en un primer beso que quedó registrado desde dos ángulos: el de quien filmaba en la sala y el de una pantalla de celular que alguien sostenía en ese mismo instante. La siguiente imagen muestra los pies diminutos de Cielo con la pulsera de identificación del hospital todavía puesta.

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Los videos que siguen la muestran en sus primeros meses. En uno duerme sobre una manta, con el cuerpo apenas ocupando una esquina del encuadre. En otro, Luisana la sostiene en brazos y le da un beso en la cabeza mientras la niña, envuelta en blanco, permanece quieta.

El repaso avanza y Cielo crece. Una imagen la muestra en la playa, de espaldas, con una malla estampada con sandías y un sombrero lila, parada frente al mar con su nombre escrito en la arena. Otra la retrata junto a su madre en el interior de lo que parece un vehículo grande, con anteojos de sol negros y un gesto entre pícaro y serio que contrasta con la sonrisa de Luisana. Una imagen más reciente las muestra a las dos recostadas al sol, la niña apoyada sobre su madre.

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Luisana acompañó ese recorrido visual con una carta firmada por ambos padres. La abrió con una frase que mezcla asombro y gratitud: “Hoy nuestra Cielo cumple 4 años. No podemos creer lo rápido que pasó el tiempo”.

El cantante celebró un nuevo año en la vida de su hija menor (Video: Instagram)

El texto define el lugar que Cielo ocupa en la familia desde su llegada: “Llegaste para completar esta familia y hoy no podemos imaginarla sin vos”. Y traza un retrato de su personalidad sin rodeos: “Sos graciosa, ocurrente, la jefa de la casa, nos tenés a todos locos de amor y tenés una manera tan especial de hacernos sentir queridos”.

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Uno de los vínculos que la carta destaca con más detalle es el de Cielo con su padre. Luisana la describió como “la fan número 1 de papi, la que no lo quiere compartir con nadie y lo quiere todo para ella sola”. Luego extendió el amor al resto de la familia: “Tus hermanos te aman y nosotros más de lo que podemos explicar”.

El cierre de la carta de Luisana fue una dedicatoria directa a la niña: “Feliz 4 años, Cielito. Que Dios te cuide siempre y conserve esa luz tan hermosa que tenés”. Y remató con tres palabras firmadas por los dos: “Te amamos infinito. Mamá y Papá”.

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Bublé publicó su propia carta por separado, con un tono que oscila entre la ternura y el humor. La abrió con una confesión: “Mi Cielo. Cuando se trata de ti, no tuve ninguna oportunidad”. Luego expresó su deseo para ella: “Rezo para que siempre sepas cuánto te amamos, absoluta e infinitamente. Verte convertirte en esta personita divertida, valiente y hermosa es uno de los mayores privilegios de mi vida”.

El cantante también dejó en claro que el paso del tiempo no cambiará el lugar que Cielo ocupa para ellos: “No importa cuánto crezcas, cuán independiente te vuelvas o cuántas veces nos recuerdes que tú eres la que manda... siempre serás nuestra bebé”.

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Y cerró con el retrato más preciso de la niña, el que coincide punto por punto con el de su madre: “De carácter firme, divertidísima, valiente y dueña absoluta de la situación. Nos tiene a todos exactamente donde quiere... especialmente a mí”.