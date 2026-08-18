El contundente mensaje de Moria Casán para Lali Espósito tras las críticas de Marcelo Polino

La ausencia de Lali Espósito en el estreno de la serie sobre Moria Casán alimentó rumores de conflicto entre la cantante y la conductora

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La ausencia de Lali Espósito en el estreno de la serie sobre Moria Casán había alimentado rumores de conflicto entre la diva y la cantante, una versión que cobró más fuerza en las últimas horas después de que Marcelo Polino sumara tensión con duras críticas hacia la artista. Aun así, la propia conductora salió a desactivar esas especulaciones con un gesto en redes, donde expresó su apoyo a la intérprete de “Fanático”.Todo comenzó cuando Polino sumó un nuevo foco de tensión al volver a cargar contra Lali en televisión. Durante su participación al frente de La Mañana con Moria (Eltrece), el periodista reflotó viejos cuestionamientos hacia la artista y aseguró que, durante una jornada de grabación de la serie, ella decidió mantenerse apartada del resto de los invitados.

“En el último capítulo, Moria nos invita a un grupo de amigos y todos estuvimos en un lugar, menos una persona que decidió no estar con nosotros”, contó Polino. Luego fue más directo y señaló a la cantante: “Lali Espósito no se quiso juntar con nosotros. Lali estuvo en un lugar y nosotros, todos los amigos, estuvimos en otro”.

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El posteo de Moria Casán a un video donde Lali hablaba de ella: "Loviu gladiadora"

El conductor también sostuvo que entre ambos existe un conflicto personal desde hace años. “Conmigo tiene pica, no sé si con alguien más”, afirmó. Después recordó que fue durante una década el padrino del fandom de la artista y aseguró que el vínculo se rompió por actitudes de Lali que le generaron malestar. Aunque dijo que hablaron en privado y que ella le pidió disculpas, remarcó que la relación quedó cortada.

Polino incluso sumó otros episodios para explicar su enojo. Mencionó su paso por el universo de La Voz Argentina en Telefe y dijo que, a diferencia de otros artistas vinculados al programa, Lali nunca encontró tiempo para visitar su ciclo. También deslizó un comentario sobre una presentación en vivo de la cantante en la que, según le contaron, Moria participó activamente sobre el escenario pero no recibió luego un saludo personal en camarines.

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Tras el estreno de la serie de Netflix sobre La One, el conductor la reemplazó en La mañana con Moria y volvió a cuestionar a la cantante (Video: La mañana con Moria/ Eltrece)

En medio de esas versiones y comentarios, la propia Moria Casán salió a fijar posición y desactivó la idea de una pelea con la cantante. Lo hizo a través de sus redes sociales, donde compartió una entrevista realizada por Fefe Bongiorno durante el rodaje de la serie, en la que Lali hablaba sobre ella.

Marcelo Polino reavivó la polémica al afirmar en televisión que Lali Espósito se mantuvo apartada durante una grabación de la serie de Moria Casán

La conductora acompañó ese reposteo con un mensaje breve pero contundente: “Loviu gladiadora”. Con ese gesto, dejó en claro su respaldo a la intérprete de “Fanático” y marcó distancia respecto de las críticas lanzadas por Polino.

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La publicación también funcionó como una respuesta indirecta a los rumores que habían crecido a partir de la ausencia de Lali en el lanzamiento de la serie en el teatro Lola Membrives. Aunque su faltazo fue leído por algunos como una señal de frialdad en el vínculo, Moria ya había dado otra explicación: aseguró que ella invitó a su círculo íntimo y que el resto de la organización corrió por cuenta de la plataforma.

Así, mientras Polino volvió a exponer su malestar con la cantante, Casán eligió un camino opuesto y expresó públicamente su apoyo. Por ahora, Lali mantiene su perfil habitual frente a este tipo de polémicas y evita responder de manera directa.

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Por su parte, mientras su foco está en el concierto que dará el 26 de septiembre en River Plate, Lali Espósito respondió a su manera a la polémica. Desde el escenario de uno de sus shows, empapada por la lluvia, publicó una historia en su cuenta de Instagram con el texto “QUIENES SOON?!” y agregó: “aprovecho este momentazo del show para decir que salió la serie de la One y que mi admiración adoración es total”. El posteo, que combinó el anuncio del estreno con una declaración de afecto hacia Casán, fue leído por muchos seguidores como una respuesta directa a los rumores que circulaban en medios y redes.