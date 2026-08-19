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Preocupación por la salud de Denisse González: la ex Gran Hermano volvió a ser internada

Desde sus redes sociales, la influencer detalló cuál es el cuadro que enfrenta por estas horas. El lunes 10 de agosto había recibido el alta

Denisse González, nuevamente internada
Denisse González, nuevamente internada
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Denisse González volvió a ser internada de urgencia apenas días después de recibir el alta médica. La exparticipante de Gran Hermano 2023/2024 lo comunicó ella misma a través de sus historias de Instagram, donde relató con detalle el nuevo episodio que la obligó a regresar a la Clínica Bazterrica y a comenzar un esquema de tratamiento distinto al anterior.

El lunes 10 de agosto le habían dado el alta con 150.000 plaquetas. Denisse regresó a su casa feliz. El viernes de esa misma semana, un control de seguimiento arrojó un valor de 200.000: todo parecía encaminarse hacia la recuperación. Pero el martes siguiente, González se despertó con sangrado y lesiones en la boca. Tenía turno con su hematóloga, que de inmediato le indicó un análisis. El resultado fue contundente: 1.000 plaquetas, un derrumbe de casi el 99,5% respecto del valor registrado cuatro días antes. “Así que me tuvieron que internar nuevamente”, indicó.

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Denisse González detalló cuál es su estado de salud actual
Denisse González detalló cuál es su estado de salud actual

“Fue un golpe bastante grande porque veníamos de 200.000 y en solo cuatro días bajaron a 1.000. Ahora llegó el momento de empezar un nuevo tratamiento y ver cómo responde mi cuerpo”, escribió la influencer en su cuenta de Instagram. Junto al texto, publicó una fotografía desde el baño de la clínica, con una vía en el brazo y moretones visibles, y la frase: “Cuando pensás que todo empieza a mejorar, la vida te vuelve a poner a prueba”.

Esta segunda internación se produce en el marco de un cuadro autoinmune que los médicos todavía no lograron explicar con precisión. Según había relatado González el 14 de agosto en Infobae, su propio organismo destruye las plaquetas al identificarlas como una amenaza. “Mi cuerpo se bugueó. El cuerpito piensa que las plaquetas son algo malo y las destruye”, había explicado entonces. El primer tratamiento con corticoides no funcionó; la gammaglobulina logró estabilizarla lo suficiente para recibir el alta, pero con una advertencia que ella misma transmitió a sus seguidores: “Solamente es un parche”.

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La emotiva reflexión de Denisse González por su internación (Instagram)
La ex Gran Hermano Denisse González tuvo una recaída en el recuento de plaquetas y debió regresar a la clínica

El recuento de plaquetas es un indicador directo de la capacidad del organismo para detener un sangrado. Los valores normales en un adulto van de 150.000 a 450.000. Con 1.000 plaquetas, el riesgo de hemorragia interna es alto, razón por la que la nueva internación fue inmediata. Los médicos aún no determinaron el origen del cuadro: entre las posibilidades que continúan evaluando figuran una reacción a medicamentos, una infección, otra enfermedad autoinmune como el lupus, o incluso un proceso sin causa identificable. La condición, que tiene nombre médico —trombocitopenia severa—, puede presentarse de forma aislada o como manifestación de una patología de base aún no identificada.

La primera vez que González fue internada, el detonante fue un chequeo de rutina que adelantó cuatro días por un presentimiento. El análisis reveló apenas 3.000 plaquetas y derivó en una estadía de más de una semana en la Clínica Bazterrica. Durante esa primera internación, González también había pasado por alto señales que en retrospectiva resultaron reveladoras: moretones frecuentes y unas manchas rojas en la piel llamadas petequias, que confundió con una reacción alérgica. “A todo esto yo no le di bola”, reconoció.

Un hombre y una mujer sentados en una cama de hospital. Detrás hay equipo médico y un mueble. El hombre bebe con pajita y la mujer sonríe.
Denisse González junto a Bauti Mascia

Durante esos días, su pareja, Bautista Mascia, ganador de Gran Hermano 2023, no se alejó de la habitación. Él documentó en sus propias redes la cotidianidad de esa internación: el mate compartido, los juegos de mesa, un set de Lego a medio armar. Al recibir el alta, González le dedicó un video con imágenes de esos días y escribió: “La forma en la que elegís acompañar al otro cuando todo se pone difícil puede cambiarlo todo”.

Ahora, con la segunda internación en curso, González enfrenta un nuevo protocolo de tratamiento cuyo resultado todavía es incierto.

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Denisse González

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