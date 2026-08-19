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La emotiva despedida del hermano de Florencia, la hija mayor de Lucas Sugo: "Estás en un lugar mejor"

El joven publicó un conmovedor mensaje para despedir a su hermana, que murió a los 23 años luego de atravesar una enfermedad oncológica

Cuatro personas, dos adultos y dos jóvenes, posan sonrientes en un banco de madera. El fondo muestra vegetación y un cielo despejado al atardecer
Florencia Sugo sonríe junto a su padre Lucas Sugo y sus hermanos mientras posan sentados en un banco de madera al aire libre.
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La muerte de Florencia Sugo, hija mayor del cantante uruguayo Lucas Sugo, abrió una ola de conmoción en su entorno familiar y entre sus seguidores. En medio del dolor, uno de sus hermanos publicó un mensaje en redes sociales para despedirla y pedir respeto para la familia en este momento.

“No sé ni cómo explicar o qué decir. Solo simplemente amen a su familia y vivan la vida, que solo es una y de un día para el otro pueden o no estar”, escribió el joven en una publicación atravesada por la tristeza y la reflexión sobre la fragilidad de la vida.

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En el mismo posteo, llamó a valorar el tiempo compartido con las personas cercanas. “Disfruten minuto a minuto con las personas y los seres queridos que te rodean, sean amigos o familia y que sumen lindas cosas positivas a tu vida y sobre todo mucho amor”, expresó.

El tramo más emotivo del mensaje llegó con la despedida directa a su hermana. “Te amo y siempre te voy a amar, mi hermanita querida de mi alma entera. Estás en un lugar mejor y ese dolor que tanto sufriste estos últimos tiempos ya se pasó y calmó”, escribió.

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El profundo posteo del hermano de Florencia, la hija mayor del cantante Lucas Sugo
El profundo posteo del hermano de Florencia, la hija mayor del cantante Lucas Sugo (Instagram)

También admitió lo difícil que resulta aceptar la pérdida. “Te vamos a extrañar muchísimo todos los días, pero me quedo tranquilo sabiendo que te fuiste sin dolor y rodeada de las personas que más amás y te quieren en este mundo”, señaló. Luego agregó: “Te amo, mi hermanita querida de mi alma. Me duele y no puedo creer todavía que esté escribiendo y diciendo esto”.

Hacia el final de la publicación, el hermano de Florencia hizo un pedido a quienes acompañan a la familia en estas horas. “Solo pido que, por favor, tengan mucho pero muchísimo respeto. Es una situación muy pero muy difícil. Solo necesitamos fuerzas, abrazos y mensajes lindos, principalmente mamá y papá”, escribió.

La despedida cerró con otra frase dedicada a su hermana: “Muchas gracias. Te amo, mi hermanita, y te vamos a extrañar mucho”.

El profundo posteo del hermano de Florencia, la hija mayor del cantante Lucas Sugo
La muerte de Florencia Sugo, hija mayor de Lucas Sugo, generó conmoción en la familia y entre los seguidores del cantante uruguayo (Instagram)

La noticia del fallecimiento de Florencia Sugo, de 23 años, generó repercusión tanto en el ámbito artístico como en el círculo íntimo del cantante. La joven atravesaba una enfermedad oncológica que le había sido diagnosticada en 2025.

La confirmación llegó primero a través de Diego Sorondo, manager de Lucas Sugo, y más tarde mediante comunicados oficiales difundidos en redes sociales por la productora Sentimientos Producciones.

Uno de esos mensajes, firmado por Eliás Alonso y el propio Sorondo, indicó: “Con mucha tristeza y dolor, compartimos la noticia del fallecimiento de nuestra amada Florencia Victoria Sugo Da Rosa. Acompañamos a Lucas y su familia en este momento tan difícil y elevamos una oración por su eterno descanso. Su recuerdo permanecerá siempre con nosotros”.

El mensaje que había compartido Florencia

En marzo de este año, al cumplirse un año de su diagnóstico, Florencia había publicado una reflexión sobre el proceso que atravesaba. “A un año de cuando recibí el diagnóstico que cambió de un día para otro mi vida”, escribió al recordar el impacto que tuvo la enfermedad en su vida cotidiana.

En ese texto también habló de la incertidumbre, del miedo y de la fe, y dejó un mensaje dirigido a quienes la seguían: “Aprovechen cada minuto de la vida, cada momento compartido con los suyos, cada abrazo, beso, no se guarden nada. Amen, sientan, disfruten, vida solo hay una”.

Su frase “un día a la vez” se convirtió en una forma de transitar la enfermedad y de sostener la esperanza durante el tratamiento, en un proceso que contó con el acompañamiento permanente de su familia y de las personas más cercanas.

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