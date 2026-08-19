Deportes
Agregar Infobae enGoogle

Misterio por la muerte de un hombre de 33 años en el estadio de un club europeo: “Sigue bajo investigación”

El Charlton Athletic se mostró a disposición de la Policía de Londres después del lamentable hallazgo en la mañana de este martes

Se abrió una investigación en Londres a partir de este terrible hallazgo (Créditos: Reuters/Tony O Brien)
Se abrió una investigación en Londres a partir de este terrible hallazgo (Créditos: Reuters/Tony O Brien)
Guardar

Las últimas horas fueron convulsionadas en el entorno del Charlton Athletic porque el cuadro del Championship, categoría que antecede a la Premier League en Inglaterra, está involucrado en un hecho policial por el hallazgo de una persona muerta en el estadio The Valley, donde el último sábado se estrenó con un triunfo 2-1 ante Derby County en condición de local.

Según divulgaron la agencia internacional EFE y la cadena británica BBC, la Policía de Londres recibió una llamada el martes por la mañana para asistir a una persona en el recinto. Las autoridades asistieron al lugar en compañía de los paramédicos del Servicio de Ambulancias de la capital inglesa y abrieron una causa, que sigue “bajo investigación”, al confirmar el fallecimiento de un hombre de 33 años.

PUBLICIDAD

Un portavoz de la Policía Metropolitana le dejó su testimonio al periódico Daily Mail: “Alrededor de las 11:15 horas del martes 18 de agosto, los agentes acudieron al estadio The Valley, en Floyd Road, Charlton, tras recibir un aviso sobre el bienestar de una persona”. Una de las hipótesis analiza la posibilidad de que este individuo se haya caído desde una gran altura en las primeras horas del lunes, ya que el cuerpo llevaba algo más de 24 horas en el lugar, con base en fuentes policiales. No se ha dado a conocer la identidad del fallecido, pero sus familiares ya fueron informados de su deceso y se les brindó apoyo psicológico.

Charlton brindó un comunicado, en el que solicitó que las personas se presenten si saben algún dato relevante o fueron testigos de esta muerte (Créditos: Reuters/Matthew Childs)
Charlton brindó un comunicado, en el que solicitó que las personas se presenten si saben algún dato relevante o fueron testigos de esta muerte (Créditos: Reuters/Matthew Childs)

Este martes, el club publicó un comunicado en sus canales oficiales frente al revuelo generado por la triste noticia: “El Charlton Athletic está colaborando con la Policía en sus investigaciones tras el hallazgo de una persona fallecida en The Valley el martes por la mañana. La policía fue alertada hoy sobre un incidente ocurrido en la madrugada del lunes en el estadio. Lamentablemente, un hombre falleció en el lugar de los hechos”. Le enviaron sus condolencias a sus seres queridos y solicitaron que si alguna persona tiene información o presenció lo ocurrido se comunique con las fuerzas de seguridad.

PUBLICIDAD

Charlton Athletic es una institución histórica del ascenso inglés y concretó su ansiado ascenso a Segunda División en 2025. La última temporada logró la permanencia con bastante holgura, pero no alcanzó a pelear por los puestos de ascenso a la Premier League, que no la juega desde 2007. Fue subcampeón de la Primera División en el curso 1936/37 y se coronó campeón de la FA Cup 1946/47.

Luego de ganarle al Derby County en la primera fecha, los Addicks tendrán dos duelos en condición de visitante. El sábado desde las 11:00 chocarán ante West Ham y el próximo miércoles se medirán a Tottenham (15:45) en la segunda ronda de la Copa de la Liga de Inglaterra. Regresarían a The Valley el sábado 29 de agosto para enfrentarse a Preston North End (11:00) por la tercera fecha del Championship.

Charlton jugó en este estadio durante el sábado sábado: le ganó 2-1 al Derby County (Créditos: Reuters/Tony Obrien)
Charlton jugó en este estadio durante el sábado sábado: le ganó 2-1 al Derby County (Créditos: Reuters/Tony Obrien)

EL COMUNICADO COMPLETO DEL CHARLTON ATHLETIC

El Charlton Athletic está colaborando con la Policía en sus investigaciones tras el hallazgo de una persona fallecida en The Valley el martes por la mañana.

La Policía fue alertada hoy sobre un incidente ocurrido en la madrugada del lunes en el estadio. Lamentablemente, un hombre falleció en el lugar de los hechos.

La muerte sigue bajo investigación. Se ruega a cualquier persona que tenga información o haya presenciado el incidente que se ponga en contacto con la Policía.

Todos en el Charlton Athletic queremos expresar nuestras más sentidas condolencias a la familia, amigos y seres queridos de la persona fallecida en estos momentos tan difíciles.

El club continúa colaborando con las autoridades en sus investigaciones y solicita respetuosamente que se respete la privacidad de los afectados.

No hay indicios de irregularidad alguna por parte del club. El Charlton Athletic también desea agradecer a su personal la profesionalidad demostrada durante esta situación tan difícil y angustiosa.

Temas Relacionados

Charlton AthleticChampionshipFútbolInglaterra

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

River Plate abrirá su serie de octavos de final de la Copa Sudamericana ante Independiente Santa Fe: hora, TV y formaciones

El Millonario visitará el Campín de Bogotá con la intención de arrimarse a la siguiente fase. Desde las 21.30, por ESPN

River Plate abrirá su serie de octavos de final de la Copa Sudamericana ante Independiente Santa Fe: hora, TV y formaciones

Una de las jóvenes estrellas del tenis sorprendió al revelar que quiere ser actor: “¿Por qué no intentarlo?"

El francés Arthur Fils contó cuáles son sus planes una vez que se retire del deporte profesional

Una de las jóvenes estrellas del tenis sorprendió al revelar que quiere ser actor: “¿Por qué no intentarlo?"

Las razones por las que se cayó el pase de Mauro Icardi a la Lazio: las “jugosas” ofertas que evalúa

El delantero de 33 años tiene la ficha en su poder tras su exitoso paso por el Galatasaray

Las razones por las que se cayó el pase de Mauro Icardi a la Lazio: las “jugosas” ofertas que evalúa

“Ni vivo ni boludo, garca”, el fuerte mensaje de Ricardo Centurión en medio del conflicto por su salida de Racing de Córdoba

El delantero expuso en sus redes sociales un pagaré por 5.600.000 pesos y acusó a Manuel Pérez de haberle abonado su liquidación sin fondos disponibles. El mensaje

“Ni vivo ni boludo, garca”, el fuerte mensaje de Ricardo Centurión en medio del conflicto por su salida de Racing de Córdoba

La filosa reacción de Diego Latorre cuando Sebastián Vignolo le propuso ir a una competencia de “farmear aura”

“Le pido perdón a la nueva generación”, sostuvo el ex futbolista sobre la expresión que está de moda

La filosa reacción de Diego Latorre cuando Sebastián Vignolo le propuso ir a una competencia de “farmear aura”

MALDITOS NERDS

Usuarios vinculan el mal rendimiento de Marvel Tokon en PC con su DRM

Usuarios vinculan el mal rendimiento de Marvel Tokon en PC con su DRM

El cooperativo de ‘The Binding of Isaac: Repentance+’ llegará a consolas el mismo día que GTA 6

Jonathan Blow fija el estreno de ‘Order of the Sinking Star’ para el 8 de octubre

El director de Tekken 8 se suma al estudio de Katsuhiro Harada y SNK

Tomb Raider: Legacy of Atlantis adapta el combate clásico con nuevas mecánicas

ENTRETENIMIENTO

Así celebró Nicole Kidman su cumpleaños en Islandia: cocteles, spa y un viaje en yate de más de 50 mil dólares

Así celebró Nicole Kidman su cumpleaños en Islandia: cocteles, spa y un viaje en yate de más de 50 mil dólares

Sandra Bullock habla por primera vez de la muerte de Bryan Randall y revela por qué ocultó su enfermedad: “Mi persona se fue mucho antes que el cuerpo”

Céline Dion confesó haber tomado altas dosis de Valium para sobrellevar el síndrome de la persona rígida

“Había sangre por todas partes”: Linda Blair enfrenta una demanda civil por los ataques de sus perros

“Yellowstone” pierde uno de sus spin-offs más esperados: “Nunca ficcionalizaría ese rancho”

INFOBAE AMÉRICA

El misterio de los acantilados perdidos en el Gran Cañón del Colorado: la ciencia resuelve la Gran Discordancia

El misterio de los acantilados perdidos en el Gran Cañón del Colorado: la ciencia resuelve la Gran Discordancia

Inversión pública de República Dominicana alcanza USD 1,045 millones en el primer semestre, su mayor nivel en siete años

Honduras: Dengue, Sarampión y tosferina siguen bajo vigilancia

La condición Cero G y sus consecuencias

El Salvador incorpora tecnología avanzada para el monitoreo sísmico en la zona costera