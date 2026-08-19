Misterio por la muerte de un hombre de 33 años en el estadio de un club europeo: “Sigue bajo investigación”

Se abrió una investigación en Londres a partir de este terrible hallazgo (Créditos: Reuters/Tony O Brien)

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Las últimas horas fueron convulsionadas en el entorno del Charlton Athletic porque el cuadro del Championship, categoría que antecede a la Premier League en Inglaterra, está involucrado en un hecho policial por el hallazgo de una persona muerta en el estadio The Valley, donde el último sábado se estrenó con un triunfo 2-1 ante Derby County en condición de local.

Según divulgaron la agencia internacional EFE y la cadena británica BBC, la Policía de Londres recibió una llamada el martes por la mañana para asistir a una persona en el recinto. Las autoridades asistieron al lugar en compañía de los paramédicos del Servicio de Ambulancias de la capital inglesa y abrieron una causa, que sigue “bajo investigación”, al confirmar el fallecimiento de un hombre de 33 años.

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Un portavoz de la Policía Metropolitana le dejó su testimonio al periódico Daily Mail: “Alrededor de las 11:15 horas del martes 18 de agosto, los agentes acudieron al estadio The Valley, en Floyd Road, Charlton, tras recibir un aviso sobre el bienestar de una persona”. Una de las hipótesis analiza la posibilidad de que este individuo se haya caído desde una gran altura en las primeras horas del lunes, ya que el cuerpo llevaba algo más de 24 horas en el lugar, con base en fuentes policiales. No se ha dado a conocer la identidad del fallecido, pero sus familiares ya fueron informados de su deceso y se les brindó apoyo psicológico.

Charlton brindó un comunicado, en el que solicitó que las personas se presenten si saben algún dato relevante o fueron testigos de esta muerte (Créditos: Reuters/Matthew Childs)

Este martes, el club publicó un comunicado en sus canales oficiales frente al revuelo generado por la triste noticia: “El Charlton Athletic está colaborando con la Policía en sus investigaciones tras el hallazgo de una persona fallecida en The Valley el martes por la mañana. La policía fue alertada hoy sobre un incidente ocurrido en la madrugada del lunes en el estadio. Lamentablemente, un hombre falleció en el lugar de los hechos”. Le enviaron sus condolencias a sus seres queridos y solicitaron que si alguna persona tiene información o presenció lo ocurrido se comunique con las fuerzas de seguridad.

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Charlton Athletic es una institución histórica del ascenso inglés y concretó su ansiado ascenso a Segunda División en 2025. La última temporada logró la permanencia con bastante holgura, pero no alcanzó a pelear por los puestos de ascenso a la Premier League, que no la juega desde 2007. Fue subcampeón de la Primera División en el curso 1936/37 y se coronó campeón de la FA Cup 1946/47.

Luego de ganarle al Derby County en la primera fecha, los Addicks tendrán dos duelos en condición de visitante. El sábado desde las 11:00 chocarán ante West Ham y el próximo miércoles se medirán a Tottenham (15:45) en la segunda ronda de la Copa de la Liga de Inglaterra. Regresarían a The Valley el sábado 29 de agosto para enfrentarse a Preston North End (11:00) por la tercera fecha del Championship.

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Charlton jugó en este estadio durante el sábado sábado: le ganó 2-1 al Derby County (Créditos: Reuters/Tony Obrien)

EL COMUNICADO COMPLETO DEL CHARLTON ATHLETIC

El Charlton Athletic está colaborando con la Policía en sus investigaciones tras el hallazgo de una persona fallecida en The Valley el martes por la mañana.

La Policía fue alertada hoy sobre un incidente ocurrido en la madrugada del lunes en el estadio. Lamentablemente, un hombre falleció en el lugar de los hechos.

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La muerte sigue bajo investigación. Se ruega a cualquier persona que tenga información o haya presenciado el incidente que se ponga en contacto con la Policía.

Todos en el Charlton Athletic queremos expresar nuestras más sentidas condolencias a la familia, amigos y seres queridos de la persona fallecida en estos momentos tan difíciles.

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El club continúa colaborando con las autoridades en sus investigaciones y solicita respetuosamente que se respete la privacidad de los afectados.

No hay indicios de irregularidad alguna por parte del club. El Charlton Athletic también desea agradecer a su personal la profesionalidad demostrada durante esta situación tan difícil y angustiosa.

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