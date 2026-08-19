Racing y Belgrano se medirán por un lugar en los cuartos de final de la Copa Argentina: hora, TV y formaciones

Racing y Belgrano se miden por un lugar en los cuartos de final de la Copa Argentina (@Belgrano)

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Racing Club y Belgrano de Córdoba disputan este miércoles un lugar en los cuartos de final de la Copa Argentina 2026, en un cruce de octavos que enfrenta a dos equipos en momentos antagónicos. El partido se juega desde las 19.15 en el Estadio Único del Parque La Pedrera, en Villa Mercedes, provincia de San Luis, con transmisión de TyC Sports.

La Academia llega al encuentro en su peor tramo del año. Tres derrotas consecutivas en el Torneo Clausura —3-1 ante Tigre, 2-1 frente a Argentinos Juniors y 1-0 contra Banfield— dejaron al equipo de Avellaneda lejos de la zona de clasificación a copas internacionales en la tabla anual. Ese contexto convierte a la Copa Argentina en algo más que un torneo paralelo: para los dirigidos por Juan Pablo Vojvoda, es el camino más directo hacia la próxima Copa Libertadores.

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El técnico prepara dos cambios con respecto al equipo que cayó ante Banfield. El más esperado es el regreso de Adrián Martínez tras cumplir la suspensión que le valió la expulsión ante Argentinos Juniors. El delantero ingresará en lugar de Lautaro Díaz, mientras que Leonel Pérez ocupará el puesto de Matías Kranevitter.

El propio Maravilla marcó el tono del partido en declaraciones al canal oficial del club: “Va a estar muy parejo porque ellos vienen muy bien, pero nosotros también tenemos jugadores de nombre, así que la concentración va a ser algo fundamental”.

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El panorama del Pirata es diferente. Belgrano llega como vigente campeón del fútbol argentino —ganó el Torneo Apertura— y con una racha positiva en el Clausura: dos victorias seguidas y siete puntos de los últimos nueve posibles. Su DT, Ricardo Zielinski, dispone de un plantel con confianza y ritmo. Para llegar a esta instancia, el equipo cordobés venció 3-0 a Atlético Rafaela y luego superó por penales a Gimnasia y Esgrima de Jujuy tras empatar 2-2 en los 90 minutos. En esa serie, el arquero Thiago Cardozo fue determinante con dos atajadas en la definición desde el punto del penal.

Racing, por su parte, llegó a los octavos con una goleada 4-1 sobre Defensa y Justicia en el estadio Centenario Ciudad de Quilmes, con goles de Miljevic, Rojo (de penal), Santiago Sosa y Adrián Martínez. Para la Academia, sin embargo, el historial en esta ronda no es alentador: en sus últimos tres antecedentes en octavos de final de la Copa Argentina, solo avanzó en una ocasión —en la edición anterior, con un 3-0 sobre Deportivo Riestra—, mientras que fue eliminado por Huracán (5-3) y por Godoy Cruz (empate 3-3 con derrota en penales).

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El ganador de este cruce tendrá como próximo rival al vencedor del duelo entre Vélez y Boca Juniors, programado para el 2 de septiembre en el Estadio Mario Alberto Kempes.

El árbitro designado para el partido es Sebastián Zunino, con Adrián Franklin como responsable del VAR.

Posibles formaciones

Racing: Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Mateo Martínez, Marcos Rojo, Ignacio Rodríguez; Ulises Ortegoza, Pérez, Alejandro Tello; Matko Miljevic; Tomás Conechny y Adrián Martínez. DT: Juan Pablo Vojvoda.

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Belgrano: Thiago Cardozo; Leonardo Morales, Alexis Maldonado, Lisandro López y Adrián Sporle; Adrián Sánchez y Franco Vázquez; Emiliano Rigoni, Lucas Zelarayán y Juan Velázquez; Lucas Passerini o Nicolás Fernández. DT: Ricardo Zielinski.

Estadio: Único del Parque La Pedrera (Villa Mercedes, San Luis).

Árbitro: Sebastián Zunino.

TV: TyC Sports