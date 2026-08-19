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Tragedia en Córdoba: una nena de 4 años murió luego de que le cayera encima el portón de su casa

La menor pasó dos días internada en la Clínica Vélez Sarsfield por un severo traumatismo de cráneo que le provocó el accidente

Una nena de 4 años murió en Córdoba tras permanecer dos días internada por un traumatismo de cráneo causado por la caída de un portón
Una nena de 4 años murió en Córdoba tras permanecer dos días internada por un traumatismo de cráneo causado por la caída de un portón
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Una niña de 4 años murió este miércoles en la ciudad de Córdoba a raíz de las graves lesiones que sufrió al caerle encima un portón en la vivienda familiar del barrio Suárez, al sur de la capital provincial, según confirmó la Policía de Córdoba. La pequeña había sido internada de urgencia el lunes 17 de agosto en la Clínica Vélez Sarsfield tras sufrir un severo traumatismo de cráneo, y pese a la atención del equipo de salud, no logró sobrevivir.

El episodio se produjo cuando el padre de la menor intentaba abrir el portón de la propiedad. De acuerdo con las primeras hipótesis, la estructura se habría salido de su carril de desplazamiento y cayó sobre la niña, con consecuencias letales principalmente en la cabeza.

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Aún no quedó establecido con certeza si la pequeña estaba apoyada sobre el portón en ese momento o si simplemente se encontraba cerca de la estructura cuando ocurrió el desprendimiento, de acuerdo con la información del medio local La Voz.

Fue durante la noche del martes y la madrugada del miércoles que personal policial tomó conocimiento del fallecimiento a través de facultativos de la Clínica Vélez Sarsfield. La noticia generó conmoción entre familiares y vecinos del barrio.

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La versión de los progenitores, recogida por la Policía de Córdoba, apunta a que la niña resultó lesionada a raíz de la caída del portón perteneciente al domicilio familiar. No obstante, las circunstancias exactas del hecho todavía no fueron determinadas de manera oficial.

Tanto la Justicia como la Policía avanzan en la investigación del caso. La causa se encuentra en etapa de investigación y se aguardan peritajes y otras medidas que permitan reconstruir con precisión la secuencia de eventos que derivó en la muerte de la menor en barrio Suárez.

En los últimos días, la ciudad de Córdoba también pasó por la conmoción de la muerte de otro menor de edad en un trágico episodio.

Un pitbull de pelaje corto y color canela con orejas puntiagudas y ojos ámbar mira fijamente al frente en un día soleado al aire libre.
Otro caso que conmocionó a Córdoba fue la muerte de un niño de 3 años tras el ataque de un pitbull en el barrio Villa La Lonja (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un niño de tres años perdió la vida este fin de semana tras el ataque del pitbull de un vecino. La gravedad de las heridas obligó al traslado de urgencia del pequeño a un centro médico local, donde los profesionales no lograron salvarle la vida. Las autoridades avanzan en la investigación para determinar las circunstancias exactas del suceso.

El ataque tuvo lugar este domingo en la esquina de las calles José Baca y La Santa María, en el barrio Villa La Lonja. Según informaron fuentes policiales a Infobae, el menor estaba junto a su padre en la calle cuando el animal lo embistió.

El niño sufrió heridas de gravedad en el rostro y el cuello, lo que derivó en su traslado inmediato a la Clínica Vélez Sarsfield. Allí, los médicos certificaron su deceso pocos minutos después de su llegada.

La Policía de Córdoba y la Justicia llevan adelante las diligencias necesarias para reconstruir la secuencia del ataque e identificar las responsabilidades que pudieran corresponder. El dueño del animal, un vecino de la zona, quedó en el centro de la investigación judicial abierta a raíz del hecho.

En Santiago del Estero, un bebé se atragantó con restos de carne y murió

Centro-Integral-de-Salud-Banda de santiago del estero
En Santiago del Estero, un bebé de un año y tres meses murió en La Banda tras atragantarse con un trozo de carne durante una cena familiar

Un trágico hecho conmocionó a la provincia de Santiago del Estero durante la madrugada del domingo pasado, después de que un bebé de un año y tres meses muriera al atragantarse con un trozo de carne. Todo sucedió en la localidad de La Banda, donde el pequeño no pudo sobrevivir pese a los esfuerzos del equipo médico.

De acuerdo con la policía local, la familia del menor compartía una cena cuando notaron que el niño no podía respirar. De inmediato fue trasladado de urgencia al Centro Integral de Salud Banda (CISB), donde llegó pasadas las 23 en brazos de su madre, una mujer de 45 años que explicó que el pequeño se había atragantado con restos de carne.

El hecho tuvo lugar en el barrio Palermo de La Banda. Según el parte policial, al notar que el bebé no reaccionaba, la madre lo llevó sin demora al nosocomio. Ya en el centro de salud, el médico de guardia, el doctor Esperguín, evaluó al menor y, ante la gravedad del cuadro clínico, ordenó su traslado inmediato al Centro Provincial de Salud Infantil (Cepsi). El pequeño fue derivado en estado cianótico e hipotónico, condición que refleja una oxigenación insuficiente y una pérdida severa del tono muscular.

Dada la urgencia, efectivos policiales montaron un operativo para despejar el tránsito y garantizar un recorrido expedito hasta el Cepsi. El traslado se completó en cerca de ocho minutos, tras lo cual el bebé fue ingresado directamente a la sala de terapia intensiva del centro pediátrico.

A pesar de los esfuerzos del cuerpo médico, el menor falleció media hora después de la medianoche, según informó el personal sanitario. Tras la confirmación del deceso, la Justicia tomó intervención para determinar las circunstancias exactas del hecho.

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