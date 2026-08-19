Zulma Lobato ya se instaló en Tandil para comenzar una nueva vida: “Es hermoso”

Zulma Lobato y La Pepona caminan por Tandil, ciudad donde Lobato ha establecido su nuevo hogar

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Zulma Lobato llegó a Tandil para comenzar una nueva etapa tras semanas de incertidumbre que la tuvieron en situación de calle en Paraná, provincia de Entre Ríos. La artista de 67 años fue recibida por Jair Hourcade, conocida en redes sociales como La Pepona, quien acordó asumir su acompañamiento y cuidado en esa ciudad serrana de la provincia de Buenos Aires, donde se aloja en una residencia para adultos mayores que opera la influencer.

Las primeras imágenes de Lobato en Tandil la muestran junto a La Pepona recorriendo el centro de la ciudad, después de cenar en un restaurante local. Este miércoles, Hourcade volvió a compartir un audio desde el centro tandilense: “Estamos muy bien. Muchas gracias”, dijo, con Lobato al lado. La artista, en sus primeras horas en la ciudad, ya había sido igualmente contundente al referirse al lugar: “Es hermoso”, dijo.

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La Pepona y Zulma Lobato en Tandil (Imagen Ilustrativa Infobae)

El desenlace llega tras una crisis que se desató a mediados de agosto, cuando personal del área de Desarrollo Humano del Municipio de Paraná encontró a Lobato en la vereda del hospital San Martín de esa ciudad, con signos de desorientación y sin poder explicar con claridad cómo había llegado hasta allí. Solo llevaba bolsas de consorcio con ropa y medicamentos. “Hace cuatro días que no me bañaba y tenía toda la ropa sucia”, relató la artista al momento del hallazgo.

Las autoridades municipales la derivaron de inmediato a un dispositivo de atención transitoria, donde compartió alojamiento con otras 12 personas y tres niños. Un equipo de especialistas en salud, género y asistencia social intervino para evaluar su estado. Enrique Ríos, secretario de Desarrollo Humano de Paraná, confirmó la situación en declaraciones al canal local Ahora.

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Zulma Lobato en cuando fue hallada en situación de calle en Paraná

Quien motorizó el retorno fue Jazmín Salinas, conocida como La Cuerpo, la influencer que días antes había anunciado en Instagram: “Ya dimos con el paradero de Zulma Lobato. Ya pudimos ubicarla y conseguimos un techo para ella”. Aunque el viaje se demoró varios días respecto de la fecha anunciada originalmente, finalmente se concretó el domingo pasado, cuando La Cuerpo confirmó en sus redes que Lobato estaba en camino.

El episodio de Paraná no fue el primero. Cerca de un mes antes, la artista había publicado un video en la cuenta de La Cuerpo donde relataba su situación: “Me desalojaron, estoy en la calle y perdí todo”. En ese momento, una campaña de recaudación impulsada por Salinas reunió 11 millones de pesos para ayudarla a solventar un alquiler. El vínculo entre ambas se fracturó poco después: Lobato bloqueó a La Cuerpo en WhatsApp y cortó el contacto.

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Zulma Lobato en Tandil

La llegada a Tandil trajo también una reconciliación. Lobato retomó el contacto con Lautaro Reyes, su amigo y exmánager, de quien estaba distanciada desde diciembre de 2025. En un audio compartido por La Pepona, Lobato, con una nueva peluca que le regaló la influencer, le envió un saludo directo: “Bueno, Lautaro. Hola, ¿cómo te va?”, mientras ambas se dirigían a tomar un café por el centro de Tandil.

La visibilidad que Hourcade le dio a la situación en sus redes no estuvo exenta de críticas. Ante los cuestionamientos por mostrar a Lobato en sus videos, La Pepona salió a responder con firmeza: “Yo le digo: ‘Zulma, la gente pide que grabe, ¿qué hago? ¿Grabo o no grabo?’. Y ella me da la autorización”. Y fue más lejos: “No hablen pelotudeces y métanse en la vida antes de opinar, porque yo no les pido nada a ustedes, ni para darle de comer a Zulma, ni para vestirla, ni para nada. Ella está muy bien, no necesita nada. Tiene comida, tiene techo, tiene todo”.

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Su historia pública de Zulma Lobato comenzó en 2009, con sus primeras apariciones en el ciclo televisivo de Anabela Ascar en Crónica TV la convirtieron en un fenómeno de la cultura popular digital. En los años siguientes, un violento asalto en la vía pública le dejó secuelas graves en la visión, lo que agravó su situación de vulnerabilidad y limitó su autonomía cotidiana.