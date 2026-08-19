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Platense buscará seguir haciendo historia en la Copa Libertadores ante Coquimbo: hora, TV y formaciones

El Calamar, dirigido por Martín Palermo, sueña con llegar a los cuartos de final en su primera participación en el certamen internacional. En la ida fue empate 1-1

Víctor Cuesta le gana a Lucas Pratto en el duelo de ida (Photo by JUAN MABROMATA / AFP)
Víctor Cuesta le gana a Lucas Pratto en el duelo de ida (Photo by JUAN MABROMATA / AFP)
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Platense y Coquimbo Unido se disputan este miércoles en Chile un cupo histórico para ambos a los cuartos de final de la Copa Libertadores, en el duelo de vuelta luego de igualar 1-1 la pasada semana en Vicente López.

Los Piratas apostarán por la fuerza de su localía en el Francisco Sánchez Rumoroso para completar el esfuerzo que significó nivelar la serie ante el Calamar en Argentina, donde el delantero Guido Vadalá consiguió un gol al minuto 94 para empatar tras el tanto inicial de Luciano Giménez.

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El técnico del combinado argentino, Martín Palermo, encara la serie bajo la premisa de que “está abierta para los dos” y aspira a revertir el sinsabor que les dejó el encuentro de ida en el que pudieron ponerse arriba en el marcador con un penal, que Diego Sánchez le atajó a Guido Mainero.

El exgoleador de Boca y Estudiantes suma tres partidos con Platense y afronta la gran responsabilidad tras sustituir al entrenador Walter Zunino, para guiar a un club que quiere seguir haciendo historia luego de convertirse en campeón del fútbol argentino por primera vez en 2025.

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El partido es emotivo para los aurinegros jugando de local, luego de que la región de Coquimbo haya sido una de las más afectadas por el temporal que ha azotado a Chile desde el pasado 14 de julio, con lluvias e inundaciones en distintas intensidades que han recorrido el país de norte a sur. Además, el entrenador local, Hernán Caputto, había adelantado que en lo deportivo será un duelo complejo. “Tenemos que mantener los pies en la tierra. Vamos a enfrentar un partido durísimo, igual o peor que el que jugamos acá”, dijo en referencia a la ida en Argentina.

Coquimbo llega descansado tras no jugar el fin de semana por la liga chilena, ante la reprogramación del partido, en tanto que Platense empató 1-1 ante Boca Juniors con un equipo alternativo por el Torneo Clausura.

El ganador de esta serie se enfrentará con Fluminense, que eliminó por penales a Independiente Rivadavia en Mendoza.

Posibles formaciones:

Coquimbo Unido: Diego Sánchez; Francisco Salinas, Elvis Hernández, Benjamín Gazzolo, Juan Cornejo; Alejandro Camargo, Sebastián Galani; Cristian Zavala, Pablo Rodríguez, Luis Riveros; Lucas Pratto. DT: Hernán Caputto.

Platense: Juan Pablo Cozzani; Juan Ignacio Saborido, Ignacio Vázquez, Víctor Cuesta, Tomás Silva; Pablo Ferreira, Martín Barrios; Franco Zapiola, Bautista Merlini, Guido Mainero; Luciano Giménez. DT: Martín Palermo.

Estadio: Francisco Sánchez Rumoroso, Coquimbo.

Árbitro: Roberto Pérez (Perú).

Hora: 19.

TV: Fox Sports, Disney+ Premium.

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