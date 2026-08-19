Una de las jóvenes estrellas del tenis sorprendió al revelar que quiere ser actor: “¿Por qué no intentarlo?"

Arthur Filss saluda al público en Wimbledon tras su partido frente a Berrettini (REUTERS/Jaimi Joy)

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Con apenas 22 años y en plena disputa del Masters 1000 de Cincinnati, el francés Arthur Fils sorprendió al revelar cuál sería su destino una vez que se retire del tenis. Lejos de tener intenciones de continuar vinculado al deporte, el número 21 del ranking mundial confesó en una entrevista que su sueño es subirse a los escenarios y dedicarse a la actuación.

“Hay algo que me atrae desde siempre: el oficio de actor. Creo que gracias al tenis, o por ser atleta profesional, se nos abren puertas. A veces me encuentro con artistas, con grandes actores... Así que ¿por qué no aprovecharlo e intentarlo?”, declaró Fils en una nota que publicó este miércoles el diario L’Equipe.

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El jugador nacido el 12 de junio de 2004 en Courcouronnes, en la región parisina de Isla de Francia, también dejó en claro que no concibe la vida sin actividad una vez que abandone las pistas. “El tenis permite ganar mucho dinero, suficiente para decirme que a los 35 años ya no necesitaré trabajar. Podré parar sin problema. Pero si dejo de trabajar a los 35 y no hago nada después, me vuelvo loco. No es posible”, afirmó el jugador al medio francés.

Arthur Fils en acción. El tenista francés de 22 años dijo que sabe lo que quiere hacer una vez que se retire del tenis (David Kirouac-Imagn Images)

Las declaraciones llegan en un momento de forma ascendente para Fils, que acaba de alcanzar los octavos de final del torneo de Cincinnati por primera vez en su carrera, donde buscará acceder a cuartos ante el australiano Alex de Minaur, número 8 del mundo.

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El camino del número uno francés hasta esa ronda no fue sencillo. En el tercer turno, desperdició un punto de partido ante el checo Jiri Lehecka en el tie-break del segundo set, aunque terminó por imponerse 6-1, 6-7 (7) y 6-3. Fue su quinta vez en los octavos de final de un Masters 1000 en lo que va de temporada.

La trayectoria de Fils en el circuito ATP arrancó en 2021 tras una etapa juvenil en la que se proclamó campeón del prestigioso Orange Bowl en 2020 y llegó al número 3 del escalafón junior mundial. Su padre, Jean-Philippe Fils, oriundo de Haití, fue su primer entrenador hasta los 12 años, cuando la Federación Francesa de Tenis asumió su formación en el Centro Nacional de Entrenamiento de París.

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Arthur Fils, actual 21° en el ranking ATP, es una de las figuras del tenis en Francia (REUTERS/Isabel Infantes)

Su irrupción en el circuito profesional fue progresiva pero constante. En 2023 se convirtió, con 18 años y 11 meses, en el francés más joven en ganar un título ATP desde Gael Monfils en 2005, al alzarse con el trofeo de Lyon. En 2024 dio otro salto cualitativo con dos títulos en torneos ATP 500: el de Hamburgo, donde derrotó en la final al alemán Alexander Zverev, y el de Tokio, donde venció a su compatriota Ugo Humbert. Ese año también alcanzó los octavos de final de Wimbledon, su mejor actuación en un Grand Slam.

La temporada 2025 estuvo marcada por una lesión de espalda sufrida durante Roland Garros que lo alejó de las pistas varios meses. Tras su recuperación, Fils retomó el nivel que lo había llevado a alcanzar su mejor clasificación histórica, el puesto 14 del mundo en abril de ese año. En 2026 sumó su cuarto título en el circuito, el ATP 500 de Barcelona, donde superó en la final al ruso Andrey Rublev, y encadenó una semifinal en Miami y unos cuartos de final en Madrid.

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Con más de 8,3 millones de dólares acumulados en premios y un balance de 109 victorias y 68 derrotas a lo largo de su carrera, el francés llegó a Cincinnati como uno de los jugadores más regulares de la temporada. Con mucho futuro por delante, Fils no solo piensa en el presente deportivo, sino que ya tiene en claro lo que podría hacer una vez que decida colgar las raqueta.