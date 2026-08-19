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El jefe del Comando Sur volvió a Ecuador para avanzar en las operaciones conjuntas contra los carteles y el narcoterrorismo

La visita se produjo en un momento en que Washington pone en marcha una nueva estructura operativa destinada a coordinar la ofensiva regional contra el crimen organizado

El comandante del Comando Sur, Francis Donovan, se reunió en Quito con el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo y con el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, general Henry Santiago Delgado Salvador.
El comandante del Comando Sur, Francis Donovan, se reunió en Quito con el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo y con el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, general Henry Santiago Delgado Salvador.
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La tercera visita oficial del comandante del Comando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM), general de Marines Francis L. Donovan, a Ecuador en menos de seis meses confirmó el creciente protagonismo que ha adquirido el país andino dentro de la estrategia regional impulsada por Washington para combatir a los carteles del narcotráfico y las organizaciones criminales transnacionales.

Donovan llegó a Quito el 18 de agosto para mantener reuniones de alto nivel con el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, y con el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, general Henry Santiago Delgado Salvador. De acuerdo con el Comando Sur, el encuentro sirvió para evaluar el avance de los objetivos de la alianza bilateral en materia de defensa y revisar las operaciones conjuntas dirigidas a enfrentar el narcoterrorismo en el hemisferio occidental, en apoyo a la Coalición de las Américas Contra los Cárteles (A3C).

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Aunque el Ministerio de Defensa ecuatoriano presentó la reunión como un nuevo paso para fortalecer la cooperación contra el narcotráfico y el crimen organizado transnacional, el contexto en el que se desarrolló revela un cambio de mayor alcance. La visita ocurrió apenas dos semanas después de que el Comando Sur anunciara la creación de la Joint Task Force–Western Hemisphere (JTF-WHEM), una fuerza de tarea concebida como el brazo operativo de la estrategia estadounidense contra los carteles en el continente.

Francis L. Donovan
Francis L. Donovan

Según explicó el propio Comando Sur, esta nueva estructura trabajará con los países que integran la Coalición de las Américas Contra los Cárteles, entre ellos Ecuador, con el objetivo de incrementar la coordinación operacional, fortalecer la seguridad regional y ejercer una presión sostenida sobre las organizaciones criminales transnacionales. La creación de la JTF-WHEM representa un paso adicional respecto a los mecanismos tradicionales de cooperación en seguridad, al incorporar una estructura permanente para coordinar esfuerzos militares con los países aliados.

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En ese escenario, Ecuador aparece como uno de los socios prioritarios de Washington. El comunicado difundido por el Comando Sur calificó al país como un “miembro crítico” de la coalición regional y destacó que su liderazgo resulta fundamental para enfrentar las amenazas transnacionales en el hemisferio occidental.

Tras concluir su agenda en Quito, Donovan afirmó que las autoridades de ambos países habían consolidado su compromiso de combatir a los carteles y a las organizaciones narcoterroristas. “El momento es ahora para enfrentar a los carteles”, señaló el jefe militar estadounidense en un mensaje difundido por el Comando Sur al término de la visita.

La reunión constituye un nuevo episodio dentro de una secuencia de acercamientos que se ha acelerado durante 2026. En marzo, Ecuador se incorporó a la Coalición de las Américas Contra los Cárteles durante una conferencia celebrada en Miami, donde varios países firmaron una declaración conjunta para coordinar acciones frente al narcotráfico y otras amenazas consideradas de interés común.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, saluda al presidente de Ecuador, Daniel Noboa, en la Cumbre Escudo de las Américas, el sábado 7 de marzo de 2026, en el Trump National Doral Miami, en Doral, Florida. (Foto AP/Mark Schiefelbein)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, saluda al presidente de Ecuador, Daniel Noboa, en la Cumbre Escudo de las Américas, el sábado 7 de marzo de 2026, en el Trump National Doral Miami, en Doral, Florida. (Foto AP/Mark Schiefelbein)

Ese mismo mes también se desarrollaron operaciones conjuntas entre fuerzas ecuatorianas y estadounidenses cerca de la frontera con Colombia, dirigidas contra un campamento atribuido a los Comandos de la Frontera. El Departamento de Defensa de Estados Unidos confirmó posteriormente que su participación se realizó a petición del Gobierno ecuatoriano, en una de las primeras intervenciones operativas reconocidas públicamente dentro del territorio nacional durante el conflicto armado interno declarado por el presidente Daniel Noboa.

La visita de Donovan coincidió además con otro paso relevante en la relación bilateral. El Gobierno ecuatoriano publicó esta semana la normativa que regula el ingreso y permanencia temporal de militares, empleados civiles del Departamento de Defensa y contratistas estadounidenses amparados por el Acuerdo sobre el Estatuto de las Fuerzas (SOFA), firmado en 2023 y ratificado en 2024. La disposición fija un periodo de permanencia de hasta 180 días y establece los procedimientos migratorios para el personal comprendido en ese instrumento internacional.

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