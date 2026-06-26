Generación Silver

Osteopenia: el 40% de los adultos enfrenta pérdida ósea que se puede prevenir

Médicos y expertos alertan sobre la importancia de identificar a tiempo esta condición, que avanza sin síntomas y se controla con ejercicio, alimentación equilibrada y control médico periódico

Guardar
Google icon
Ilustración de tres secciones transversales de un hueso fémur que muestran el tejido interno: hueso sano denso, hueso con osteopenia y hueso con osteoporosis muy poroso.
Una síntesis publicada en StatPearls y respaldada por los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos advierte que la pérdida de densidad ósea suele ser silenciosa (Imagen Ilustrativa Infobae)

Millones de personas viven con osteopenia sin saberlo. Esta condición se caracteriza por una reducción de la densidad mineral ósea que no alcanza los niveles de osteoporosis, pero que incrementa el riesgo de fracturas. Según estimaciones actualizadas, la osteopenia afecta a cerca del 40% de los adultos, con mayor prevalencia entre las mujeres mayores de 50 años y los adultos mayores en general.

En la mayoría de los casos, la osteopenia no produce síntomas perceptibles y suele detectarse solo tras una fractura o mediante una densitometría ósea recomendada por factores de riesgo.

PUBLICIDAD

Un estudio reciente publicado en la revista científica StatPearls - NCBI Bookshelf - NIH precisa que casi la mitad de las mujeres y un tercio de los hombres de más de 50 años experimentan pérdida de masa ósea. El diagnóstico temprano es clave, ya que la mayoría de las fracturas por fragilidad se produce en personas con osteopenia antes que en aquellas con osteoporosis avanzada. Por este motivo, especialistas en salud ósea enfatizan la necesidad de controles periódicos y estrategias de prevención para evitar complicaciones a futuro.

Factores de riesgo, diagnóstico y relevancia del control médico

Infografía sobre osteopenia con un esqueleto humano, datos del 40% de adultos afectados, ilustraciones de causas, síntomas, diagnóstico y prevención.
Una infografía detalla la osteopenia, su prevalencia del 40% en adultos, la ausencia de síntomas y las claves para su prevención y diagnóstico, como ejercicio y densitometría ósea. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El desarrollo de esta condición clínica responde a un desequilibrio entre la formación y la reabsorción ósea. El envejecimiento es el principal factor, pero influyen también la disminución de estrógenos tras la menopausia, la ingesta insuficiente de calcio y vitamina D, el tabaquismo, el consumo excesivo de alcohol, el sedentarismo y ciertos medicamentos como los glucocorticoides. Además, diversas enfermedades que afectan la absorción de nutrientes, como la celiaquía, y alteraciones hormonales pueden aumentar el riesgo de desarrollar osteopenia.

PUBLICIDAD

El diagnóstico de la osteopenia se realiza mediante una densitometría ósea (DXA), que mide la densidad mineral y permite clasificar los resultados según la escala T-score de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Un valor entre -1,0 y -2,5 en esta escala indica osteopenia, mientras que cifras menores a -2,5 corresponden a osteoporosis. El estudio subraya que la evaluación del riesgo de fractura con la herramienta FRAX permite a los médicos decidir si el paciente requiere tratamiento farmacológico o solo medidas no farmacológicas.

Científicos descubren un interruptor que podría detener la osteoporosis y fortalecer los huesos en la vejez
Un estudio reciente precisa que casi la mitad de las mujeres y un tercio de los hombres de más de 50 años experimentan pérdida de masa ósea

La detección oportuna resulta fundamental, ya que la osteopenia rara vez genera molestias directas, pero sus consecuencias pueden ser graves. Las fracturas por fragilidad, frecuentes en personas con baja densidad ósea, suelen afectar la calidad de vida y aumentar el riesgo de discapacidad, especialmente en la población mayor.

Estrategias de prevención y tratamiento: el rol central del estilo de vida

La evidencia revisada por los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos (NIH) destaca que la mayoría de los casos de osteopenia pueden manejarse mediante intervenciones en el estilo de vida. El ejercicio regular de impacto y resistencia, como caminar, trotar, bailar o levantar pesas, estimula la formación ósea y reduce el riesgo de fracturas. Actividades como el tai chi y el yoga mejoran el equilibrio y la flexibilidad, disminuyendo la probabilidad de caídas que puedan provocar fracturas.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La evidencia revisada señala que caminar, trotar, bailar o levantar pesas favorece la formación de hueso (Imagen Ilustrativa Infobae)

En cuanto a la alimentación, el estudio recomienda una ingesta diaria de 1.200 a 1.500 mg de calcio y niveles adecuados de vitamina D, especialmente después de la menopausia y en la vejez. Lácteos, vegetales de hoja verde y alimentos fortificados son fuentes recomendadas. La suplementación puede ser necesaria en casos de déficit o en grupos de riesgo, como adultos mayores o personas con exposición solar limitada.

En personas con alto riesgo de fracturas, los especialistas consideran el tratamiento farmacológico. Los medicamentos antirresortivos como los bisfosfonatos y el denosumab ralentizan la pérdida ósea, mientras que los anabólicos, como la teriparatida, estimulan la formación de hueso. El estudio subraya que el pronóstico mejora cuando se actúa antes de que se produzcan fracturas por fragilidad, ya que las complicaciones asociadas son más severas en etapas avanzadas.

No todas las personas con osteopenia requieren medicación, pero sí se recomienda un seguimiento médico regular y la adopción de hábitos saludables sostenidos en el tiempo. El objetivo es mantener la función y la calidad de vida, previniendo la progresión hacia la osteoporosis.

Detección temprana y cuidados a largo plazo

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La revisión recomienda asegurar entre 1.200 y 1.500 miligramos diarios de calcio y niveles adecuados de vitamina D (Imagen Ilustrativa Infobae)

La detección temprana y los cambios en el estilo de vida, como una alimentación adecuada y la práctica de ejercicio físico, son las estrategias más eficaces para preservar la salud ósea y reducir el impacto de la osteopenia en la población adulta.

Los especialistas insisten en que, aunque la osteopenia no se considera una enfermedad, su identificación representa una oportunidad clave para intervenir y prevenir complicaciones graves en el futuro. La salud ósea depende de la suma de hábitos saludables y del control médico periódico a lo largo de toda la vida.

Temas Relacionados

OsteoporosisSalud óseaVitamina DCalcioNewsroom BUEgeneracion-silver

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Un estudio revela beneficios inesperados del entrenamiento cerebral en mayores de 60 años

Los autores sostienen que la combinación de distintas prácticas podría ayudar a preservar funciones ejecutivas vinculadas con la planificación, la resolución de problemas y la adaptación a nuevas situaciones durante el envejecimiento

Un estudio revela beneficios inesperados del entrenamiento cerebral en mayores de 60 años

La alfabetización digital como derecho de los adultos mayores: la norma existe, el desafío es hacerla efectiva

La investigación de una comunicadora rosarina recuerda que ya se reconoce esta formación para los seniors pero entre costos, acceso y educación, se abre el debate sobre cómo garantizar su cumplimiento

La alfabetización digital como derecho de los adultos mayores: la norma existe, el desafío es hacerla efectiva

Zona cero: el método que protege tus rodillas y mejora la movilidad en adultos mayores

La elevación de pierna recta y otras rutinas sin carga se consolidan como alternativas seguras y efectivas para el cuidado articular, con el respaldo de expertos estadounidenses en ortopedia

Zona cero: el método que protege tus rodillas y mejora la movilidad en adultos mayores

El deterioro físico pronunciado con la edad no es inevitable: el entrenamiento de fuerza puede cambiar esa trayectoria

Es una de las estrategias más eficaces para combatir la sarcopenia y la pérdida muscular asociadas con el envejecimiento

El deterioro físico pronunciado con la edad no es inevitable: el entrenamiento de fuerza puede cambiar esa trayectoria

Nunca en la historia de los Mundiales coincidieron 8 jugadores de 40 años: una metáfora de la nueva longevidad

Y Messi, que cumple hoy 39. Hay un paralelismo que vale para todos: la vigencia de aportar, de sumar gestión y estrategia. El diálogo intergeneracional y la resiliencia. No hablo de fútbol, hablo de nosotros

Nunca en la historia de los Mundiales coincidieron 8 jugadores de 40 años: una metáfora de la nueva longevidad

DEPORTES

EN VIVO: Paraguay y Australia empatan por la última fecha del Grupo D del Mundial 2026

EN VIVO: Paraguay y Australia empatan por la última fecha del Grupo D del Mundial 2026

La historia de Gonzalo Plata, el héroe que clasificó a Ecuador a 16avos del Mundial: del potrero a una revelación sobre su conquista

Filtraron detalles de la tensa reunión entre Bielsa y referentes de Uruguay antes del duelo ante España: “Esto ya no se aguanta más”

Ustari reveló la charla íntima que tuvo con Messi sobre la chance del retiro: “Nos estábamos por poner a llorar”

“¡Cuidado con el agua, Lionel!”: el divertido momento de Scaloni con los aspersores durante la práctica de la Selección

TELESHOW

Marcelo Tinelli se reencontró con Nanci Guerrero: el recuerdo del hit “Zanahoria” y la cámara oculta en Ritmo de la noche

Marcelo Tinelli se reencontró con Nanci Guerrero: el recuerdo del hit “Zanahoria” y la cámara oculta en Ritmo de la noche

El divertido ida y vuelta de Sabrina Rojas y Pepe Chatruc: “Soy una tóxica recuperada, mi amor”

Yanina Zilli habló tras su tremendo golpe en Gran Hermano Generación Dorada: “Me olvido de que tengo 60 años”

Este sábado, Mirtha Legrand cambia de horario por el partido de Argentina: quiénes serán sus invitados y los de Juana Viale

Soledad Fandiño recordó la insólita estrategia que usó un hombre para intentar conquistarla: “Me amenazó”

INFOBAE AMÉRICA

Gobierno de Honduras anuncia subasta internacional del avión presidencial Embraer Legacy 600

Gobierno de Honduras anuncia subasta internacional del avión presidencial Embraer Legacy 600

Ascienden a 11 los presuntos traficantes de personas detenidos en frontera norte de Costa Rica durante el 2026

Remesas familiares suman USD 4,209.8 millones en El Salvador entre enero y mayo de 2026

Llega a Venezuela el contingente de ayuda humanitaria enviado por El Salvador

Panamá congrega a representantes de la aviación civil regional e internacional