EN VIVO: Delcy Rodríguez declaró el estado de emergencia en Venezuela tras los dos terremotos que sacudieron al país

Dos sismos de magnitud 7,2 y 7,5 sacudieron Venezuela este miércoles y provocaron daños en Caracas, donde se registró el colapso de edificios. El epicentro se ubicó a 28 kilómetros al noroeste de Montalbán, una zona cercana a algunos de los principales complejos de refinación del país.
Según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el sismo principal alcanzó una magnitud preliminar de 7,5 y ocurrió apenas 40 segundos después de un temblor de 7,2 en la misma región.
Los Centros de Alerta de Tsunamis de Estados Unidos informaron que no existe amenaza de tsunami y cancelaron una advertencia inicial que contemplaba la posibilidad de olas peligrosas para zonas como Puerto Rico y las Islas Vírgenes.
La Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, expresó su solidaridad con los afectados por los terremotos y aseguró, a través de un mensaje publicado en la red social X, que sus “oraciones están con cada hogar venezolano en estas horas de angustia”. Además, manifestó su deseo de que “la fortaleza, la serenidad y la solidaridad prevalezcan” frente a la emergencia.
“Que Dios proteja a cada venezolano, a nuestras familias y a nuestros hogares. Hoy, más unidos que nunca”, escribió la dirigente.
Venezuela registra actividad sísmica de forma frecuente. Entre los terremotos más destructivos de su historia reciente figuran el de Cariaco, ocurrido en 1997 y que dejó 73 muertos, y el de Caracas de 1967, que causó 236 fallecidos.
A continuación, la cobertura minuto a minuto:
El reciente episodio sísmico registrado en Venezuela ha generado preocupación en toda la región debido a la magnitud de los movimientos telúricos y los daños reportados en distintas zonas del país. Ante este escenario, el presidente del Instituto Geofísico del Perú (IGP), Hernando Tavera, brindó una explicación técnica sobre el fenómeno y aseguró que lo ocurrido corresponde a un proceso poco frecuente, pero conocido por los especialistas en sismología.
El secretario de Energía de EEUU ofreció ayuda a Venezuela: “Que Dios bendiga a nuestros amigos venezolanos”
“Mis pensamientos y oraciones están con el pueblo de Venezuela afectado por los terremotos de hoy”, escribió el secretario de Energía de Estados Unidos Chris Wright tras el trágico suceso del miércoles que afectó a millones de venezolanos.
En ese sentido, señaló que Washington envía sus “más profundas condolencias a las familias que han sufrido pérdidas y deseamos fuerza, seguridad y una pronta recuperación a todas las comunidades impactadas en este momento”.
¿Dónde ocurrieron los terremotos?
Un mapa gráfico ilustra el norte de Venezuela con una escala cromática que representa la intensidad de los sismos, desde tonos beige para áreas de impacto leve hasta rojo oscuro para zonas de mayor violencia.
La máxima intensidad se observa en San Felipe y va descendiendo progresivamente hacia Caracas, ubicada al este del área afectada.
Chile ofreció ayuda humanitaria y de rescate a Venezuela
El Gobierno chileno ofreció ayuda humanitaria y de rescate a Venezuela tras los dos terremotos de magnitud 7,5 y 7,2 registrados.
“El Gobierno de Chile expresa su solidaridad al Gobierno y al pueblo de Venezuela por el terremoto ocurrido esta tarde que afectó a una extensa zona de ese país, con cuantiosas pérdidas materiales y eventuales víctimas”, agregó la Cancillería chilena en un comunicado.
El texto remarcó que Chile “manifiesta la disposición de prestar ayuda humanitaria y de rescate en caso de ser requerida”.
Luego de que se registraran dos terremotos de magnitudes de 7,2 y 7,5, el presidente Javier Milei manifestó su solidaridad con el pueblo de Venezuela tras confirmarse que los fenómenos provocaron daños estructurales y derrumbes en varias ciudades, incluida la capital de Caracas.
Edmundo González Urrutia afirmó que Venezuela no tiene la capacidad de respuesta que “merece”
El dirigente opositor Edmundo González Urrutia declaró que Venezuela necesitará apoyo internacional para enfrentar las consecuencias de los dos terremotos que sacudieron al país.
En un mensaje publicado en la red social X, sostuvo que el Estado venezolano no cuenta con la capacidad de respuesta que “merece” y que, horas después de los sismos, todavía había “poca información” sobre el alcance de los daños.
González Urrutia señaló que “los equipos de rescate, el sistema de salud y la infraestructura de comunicaciones” llegan a esta tragedia “destruidos”, lo que evidencia el deterioro de los servicios públicos. “Venezuela va a necesitar apoyo internacional. Y lo va a necesitar porque su propio Estado la ha abandonado”, escribió.
El subsecretario de Estado de EEUU aseguró que Washington está en contacto con autoridades de Venezuela
El subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, expresó el apoyo de Washington al pueblo venezolano tras los terremotos ocurridos el miércoles.
“Estados Unidos está con el pueblo venezolano tras los devastadores terremotos de esta noche. Estamos en contacto con las autoridades y movilizando asistencia. Que Dios bendiga a nuestros amigos venezolanos en este momento difícil. ¡Fuerza Venezuela! ¡Estamos con Ustedes!”, afirmó Landau.
Videos del desastre provocado por los terremotos en Venezuela
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció que su país ofrece ayuda humanitaria a Venezuela tras los dos potentes sismos que sacudieron el Caribe venezolano este miércoles 24 de junio. Según el mandatario, la propuesta incluye poner a disposición 300 rescatistas y paramédicos, así como 50 toneladas de equipo, medicamentos e insumos de primera necesidad.
El alcalde del Chacao, del área metropolitana de Caracas, confirmó víctimas fatales tras los terremotos
El alcalde de Chacao, Gustavo Duque, informó sobre posibles fallecidos en su municipio tras los dos terremotos de magnitud 7,5 y 7,2 que sacudieron el centro de Venezuela y causaron daños materiales en distintas regiones.
“Lamentablemente, hasta ahora sí, pero estamos enfocados en tratar de rescatar a la mayor cantidad de vecinos con vida”, declaró Duque a periodistas durante las tareas de rescate en dos edificios colapsados frente a la plaza Altamira, en el este de Caracas.
Duque describió la situación como “muy dura” para Chacao, considerado un sector sísmico del Área Metropolitana de Caracas, y precisó que las autoridades locales continúan centradas en las labores de búsqueda y rescate. Según el funcionario, ya lograron rescatar a 16 personas.
“Como pueden ver, ambulancias permanentemente, tenemos en este momento más de 150 funcionarios del municipio. Hacemos el llamado, como ya han venido, a otros cuerpos de carácter nacional a que vengan a prestar apoyo porque la situación acá aún sigue siendo de gravedad”, indicó el alcalde.