El divertido ida y vuelta de Sabrina Rojas y Pepe Chatruc: “Soy una tóxica recuperada, mi amor”

Sabrina Rojas y Pepe Chatruc protagonizaron un cruce en Instagram después de que América TV mostrara el zócalo “Sabri: ‘Yo usé rastreador’” en Pasó en América (Video: Instagram)

El romance entre Sabrina Rojas y el exfutbolista José “Pepe” Chatruc tuvo su cuota de humor público esta semana, cuando él publicó en sus historias de Instagram una captura de pantalla de América TV donde se veía a la conductora en pantalla con el graph “Sabri: ‘Yo usé rastreador’”. La imagen, que Chatruc etiquetó con el usuario de Rojas, sucedió en el programa que conduce su pareja, Pasó en América. La respuesta de ella no tardó: “Ja, ja, ja. Soy una tóxica recuperada, mi amor. ¡Nada que temer! Jaja”.

El episodio de las redes llegó después de que Pasó en América dedicara un segmento al tema de la toxicidad en las parejas, con Natalie Weber como protagonista involuntaria. Durante el programa, la panelista confesó en vivo que rastrea permanentemente la ubicación de su marido, el exfutbolista Mauro Zárate, a través de una aplicación, que tiene cámaras de seguridad en la habitación del matrimonio para monitorear la casa a distancia y que, si él no le atiende el teléfono, “se pudre”.

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Barbie Franco sumó su propia confesión: que Fernando Burlando le implantó un chip de rastreo hace diez años, durante un viaje a Houston, a través de una empresa israelí, supuestamente por razones de seguridad. “Por contrato no puedo decir en qué parte del cuerpo está”, dijo. Fue en ese contexto que Rojas admitió haber usado rastreador en el pasado, frase que terminó en el zócalo de América TV y que Chatruc capturó desde su casa para compartirla en sus historias.

Pasó en América abordó la toxicidad en las parejas y Natalie Weber contó que rastrea la ubicación de Mauro Zárate y controla su casa con cámaras de seguridad (Prensa América)

El episodio llegó en un momento en que la propia conductora había hablado abiertamente sobre su vínculo con Chatruc en una entrevista con Teleshow. Allí, reconoció que en el pasado tuvo conductas que hoy define como parte de una etapa superada y habló con franqueza sobre cómo cambió su forma de relacionarse. “Hoy tengo la facilidad de soltar fácil y rápido. Hay cosas que ya no las busco. Si no están, no hay relación. No pierdo un minuto de mi vida en algo que no va o en algo que me genere ansiedad”, dijo.

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Con Chatruc, según contó en esa misma entrevista, la dinámica fue diferente desde el principio. Ella fue quien tomó la iniciativa. “Él venía medio lento. Yo lo miraba y creo que él miraba para atrás como diciendo: ‘¿A mí?’ Tuve que tirar muchas señales antes para que se diera cuenta. Tuve que insistir bastante”, admitió entre risas. Una anécdota que el propio Chatruc, al ver el zócalo televisivo sobre el rastreador, pareció recordar con el mismo humor con el que ella la contó.

La relación entre ambos avanza a paso firme. En la charla con Teleshow, Rojas habló de amor sin titubear: “Me lo estoy permitiendo”, dijo, y enumeró las cualidades que la atrajeron del exfutbolista. “En él encontré un hombre muy íntegro, y eso me encanta y me seduce. Es un hombre inteligente, con sentido del humor, con sentido común, culto, divertísimo, muy bien plantado en la vida, profesional, buen papá. Hay un montón de cosas de Pepe que hacen que lo admire y que diga: ¡qué flor de hombre este!”, expresó.

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Sabrina Rojas contó que tomó la iniciativa en su relación con Pepe Chatruc y que tuvo que insistir para que el exfutbolista advirtiera su interés

El intercambio de historias sobre el rastreador se enmarca en una etapa personal que Rojas describe como de mayor claridad sobre lo que quiere y lo que no. A sus 46 años, la conductora reconoció que en relaciones anteriores se quedó más tiempo del necesario. “En todas mis relaciones me quedé más tiempo del que me tenía que quedar. En alguna relación, un añito antes me hubiese ido. Ahora no estoy para estar ni siquiera un mes en algo que me pueda llegar a generar ansiedad”, dijo. Y fue precisa sobre lo que distingue este vínculo de los anteriores: “Cuando estás bien con tu soledad estás más atenta a todo”.

En lo profesional, Rojas también atraviesa un buen momento. Su ciclo Pasó en América (América TV) regresó a la grilla con un panel renovado que incluye a Natalie Weber, Martín Salwe, Barby Franco y Ailén Bechara, junto a su dupla habitual con Augusto “Tartu” Tartúfoli. El programa, que arrancó en 2024 como una apuesta de corto plazo sin escenografía ni panel, terminó convirtiéndose en uno de los productos más estables de la franja nocturna y se despidió a fin de 2025 con un Martín Fierro.

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