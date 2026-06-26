100% Lucha, otra vez de luto: murió Sergio Carelli, conocido como Gorutta Jones en el ciclo de TV

Quién es el luchador de 100% Lucha que padece una grave lesión y necesita ayuda

Sergio Aldo Carelli, quien durante años encarnó a Gorutta Jones en el programa 100% Lucha (Telefe), murió este 25 de junio tras meses de una batalla médica que lo tuvo internado y sin posibilidades de trabajar. La noticia la confirmó su excompañero y amigo Vicente Viloni, quien le dedicó una despedida en sus redes sociales: “Amigo, sé que la luchaste hasta el final y que necesitás descansar. Te voy a extrañar mucho, que en paz descanses, Chiqui querido. Dale un abrazo a Murphy y espérenme para una gran lucha”, escribió, en referencia también al reciente fallecimiento de Pablo Más Albert, el Teniente Murphy, ocurrido apenas cuatro días antes.

Vicente Viloni confirmó la muerte de Sergio Carelli y lo despidió con un mensaje que también recordó al Teniente Murphy

La muerte de Carelli llegó después de un largo deterioro físico provocado por una grave lesión en el nervio ciático, agravada por problemas en la columna, las caderas y los discos intervertebrales. En marzo de 2025, Teleshow había recogido su testimonio desde la cama del hospital Pirovano, donde permanecía internado sin que los médicos se animaran a operarlo por el riesgo de quedar cuadripléjico. “Hay días que no puedo más del dolor”, había dicho entonces. Y también: “Me da miedo que digan que no hay nada para hacer. Que tenga que vivir con esto el resto de mi vida”.

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"Hay días que no puedo más del dolor”, había dicho entonces Carelli a Teleshow mientras permanecía hospitalizado

La situación económica agravaba el cuadro. Antes de su internación, Carelli se ganaba la vida manejando un taxi, una actividad que describía como casi una herencia familiar, y que debió abandonar por completo al no poder moverse con normalidad. Meses sin trabajar, sin ingresos y con gastos médicos acumulados lo dejaron en una posición de extrema vulnerabilidad.

Fueron Viloni y Hip Hop Man (nombre artístico de Daniel Garcilazo) quienes organizaron una campaña solidaria en redes para recaudar dinero y donaciones de sangre. “No puedo creer que haya gente que me deje $100, $20.000 o lo que sea. El que pone la mano en el bolsillo para ayudarme, tiene mi agradecimiento de por vida”, dijo Carelli en aquella entrevista con Teleshow.

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Vicente Viloni y Hip Hop Man impulsaron una campaña solidaria para ayudar a Sergio Carelli con dinero y donaciones de sangre

Tras conocerse su muerte, Garcilazo publicó en sus redes una foto tomada durante una de sus visitas al hospital y escribió: “Ese día lloramos juntos, hoy me toca llorarte querido amigo. Te llevaré siempre en mi corazón, hasta que nos volvamos a encontrar”. Viloni, por su parte, agradeció públicamente el apoyo recibido durante los meses de tratamiento: “De parte de su familia y mía, les agradecemos a todos los que ayudaron económicamente y con las donaciones de sangre. Muchas gracias a todos en nombre del gran Gorutta”. También lanzó una nueva colecta para cubrir los gastos del sepelio.

Gorutta Jones fue uno de los personajes más queridos del ciclo creado por Eduardo Husni, que se emitió entre 2006 y 2010 y marcó a toda una generación. Carelli llegó al programa por casualidad: un amigo le avisó que buscaban un personaje con su físico y él aceptó sin saber nada de lucha libre. “Lo aprendés sobre la marcha”, le dijeron. Y así arrancó. Con más de dos metros de altura y 140 kilos, construyó un personaje que combinaba una máscara verde y amarilla, un casco blanco y un bastón de hockey sobre hielo. “Me encantaba darles mi casco y mi bastón de presentación a los chicos. Era una forma de compartir el personaje con ellos”, había recordado a Teleshow.

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Gorutta Jones fue una figura central de 100% Lucha y llegó a consagrarse campeón tras vencer a McFloyd

Aunque fue presentado como uno de los villanos del show, el público lo adoptó como favorito. Su trayectoria incluyó combates contra La Masa, Ron Doxon y el propio Viloni, y llegó a coronarse campeón al vencer a McFloyd, obteniendo el Cinturón de Campeón de Campeones y el Bastón Luxor. Uno de sus recuerdos más vívidos era el del Luna Park: “Subirme a la segunda cuerda y escuchar 12 mil personas gritando mi nombre… Eso fue un sueño inolvidable”, contó a Teleshow. “Los flashes, el ruido, la gente… Y desde la producción me decían: ‘Bajá, Gorutta, bajá, que tenemos dos horas nada más’. Pero yo no me quería bajar de esa cuerda”.

La salud de Sergio Carelli se agravó por una lesión en el nervio ciático y problemas en la columna, las caderas y los discos intervertebrales

Antes de 100% Lucha, Carelli había tenido una carrera en el fisicoculturismo a nivel competitivo y en el boxeo amateur y profesional. Esa historia de esfuerzo físico extremo fue, según él mismo reconoció, parte de la causa de sus problemas de salud tardíos. “Cuando hacés un deporte con pasión, no pensás en el futuro”, dijo.

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La muerte de Carelli, a días de la de Más Albert, cierra un capítulo doloroso para la comunidad de 100% Lucha y para quienes crecieron siguiendo sus historias en pantalla.