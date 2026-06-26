La historia de Gonzalo Plata, el héroe que clasificó a Ecuador a 16avos del Mundial: del potrero a una revelación sobre su conquista

Las dos caras de Gonzalo Plata tras los últimos partidos con su selección en el Mundial (Reuters/Caean Couto)

Las lágrimas de Gonzalo Plata volvieron a aparecer en el MetLife Stadium, pero esta vez tuvieron un significado distinto. El sábado pasado, tras el empate ante Curazao que complicó a Ecuador en la fase de grupos, el extremo cayó sobre el césped y rompió en llanto, superado por la frustración y la presión de un equipo obligado a ganar a Alemania para seguir en el Mundial. El técnico Sebastián Beccacece se acercó y lo abrazó, consciente de la carga que llevaba uno de sus futbolistas más talentosos. Hoy, el habilidoso extremo soltó alguna lágrima de nuevo, aunque ahora por la emoción de haber marcado el gol decisivo que selló la clasificación a los 16avos de final.

La carrera de Gonzalo Jordy Plata Jiménez comenzó en las canchas de lodo de Guayaquil, donde jugaba con sus amigos en la calle y soñaba con llegar lejos. Parte de una familia humilde sostenida por su madre, nació 1 de noviembre de 2000. A los 12 años, Independiente del Valle lo sumó a sus divisiones juveniles, donde se formó como extremo y debutó en primera en 2018. Con el club ecuatoriano fue subcampeón de la Copa Libertadores Sub 20. Poco después llegó el salto a Europa.

PUBLICIDAD

El abrazo del extremo con sus compañeros tras el triunfo sobre Alemania (REUTERS/John Sibley)

En enero de 2019, Sporting de Lisboa adquirió su pase. En una entrevista con Cecilio Flematti para un ciclo de la CONMEBOL, Plata recordó que su adaptación no fue sencilla y que debió cambiar la mentalidad para competir al máximo nivel, reconociendo que la disciplina y el esfuerzo físico eran aspectos en los que necesitaba mejorar. “Mis inicios fueron en un potrero. Cuando recién empecé lo hice en una cancha de lodo, siempre jugaba en la calle. Eso me da más ganas de correr por el balón cuando el árbitro pita”, reconoció.

Y se refirió al rol de su mamá y hermanos que lo ayudaron en sus inicios: “Mamá era papá y mamá. Ella sola nos cuidaba con otros cuatro hermanos. Siempre estuvimos todos juntos. Yo soy el menor y mis hermanos siempre me ayudaron con esto del fútbol. Estoy muy agradecido con ellos. ¿Cómo me imagino marcando un gol en un Mundial? Va a ser lo más lindo, va a ser muy especial para mí. Imagino estar con todo el estadio lleno y que en mi país Ecuador la gente en las calles viendo el partido. Eso es lo que me espero, que la gente esté pendiente de nosotros”.

PUBLICIDAD

El delantero ecuatoriano participó de un ciclo de entrevistas con la Confederación Sudamericana de Fútbol. Habló de sus orígenes humildes y del sueño de marcar su primer gol en un Mundial

Durante dos temporadas en el Sporting de Lisboa, Plata alternó entre el primer equipo y el filial, sumando minutos y experiencia internacional. La oportunidad de crecer llegó con el traspaso al Real Valladolid de España. Allí se ganó un lugar como titular. Pero el rendimiento individual no bastó para suplir las falencias colectivas y su club descendió de categoría en la temporada 2022-23. Esto lo llevó a buscar nuevos horizontes: emigró al Al-Sadd de Qatar, donde mostró sus condiciones registrando 12 goles y ocho asistencias en 33 partidos. Los números llamaron la atención del Flamengo de Brasil, que lo contrató a mediados de 2024.

Plata lleva dos años en Flamengo: conquistó cinco títulos (REUTERS/Mohammed Salem)

En 2025, con el club carioca ganó casi todo: conquistó la Copa Libertadores, el Brasileirao, la Copa de Brasil y la Supercopa local. Ya había sido campeón en Portugal y Qatar.

PUBLICIDAD

En paralelo, Plata hizo su recorrido con la selección ecuatoriana. Fue campeón sudamericano Sub 20 en 2019 y figura en el Mundial juvenil de Polonia, donde marcó dos goles y fue elegido tercer mejor jugador del torneo. Ese mismo año debutó en la selección mayor y con el de Estados Unidos, México y Canadá 2026 ya lleva dos Mundiales disputados a sus 25 años.

En aquel ciclo de entrevistas de la CONMEBOL, Plata había revelado un anhelo: “Poder hacer un gol en un Mundial va a ser muy especial para mí”. Aquel sueño se hizo realidad este jueves en Nueva Jersey y nada menos que ante Alemania.

PUBLICIDAD

El delantero ecuatoriano participó de un ciclo de entrevistas de la Confederación Sudamericana de Fútbol. Contó sus inicios humildes y el sueño de poder convertir un gol en un Mundial.

Antes de esta Copa del Mundo, el extremo había dejado una frase para los fanáticos ecuatorianos que se volvió viral: “Que se preparen, que lleven bastante ropa porque nos vamos a quedar al final hasta aquí”, en alusión a la confianza de llegar lejos en el torneo.

Tras la victoria ante los teutones, reforzó ese mensaje: “La ilusión está, vamos a dar la vida por eso, si me hicieron caso esperemos que sigan trayendo mucha ropa más”.

PUBLICIDAD

Su gol le dio a Ecuador la clasificación a 16avos (EFE/ Sebastiao Moreira)