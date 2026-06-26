El Salvador

Remesas familiares suman USD 4,209.8 millones en El Salvador entre enero y mayo de 2026

El flujo de envíos al país creció 5.9% frente al mismo lapso de 2025, según información del último reporte del Banco Central de Reserva (BCR)

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El Salvador recibió USD 4.209,8 millones en remesas familiares entre enero y mayo de 2026, el monto más alto para ese período según el Banco Central de Reserva. (EFE/Rodrigo Segura)
El Salvador recibió USD 4.209,8 millones en remesas familiares entre enero y mayo de 2026, el monto más alto para ese período según el Banco Central de Reserva. (EFE/Rodrigo Segura)

Durante los primeros cinco meses de 2026, El Salvador recibió un ingreso que asciende los USD 4,209.8 millones en remesas familiares, reflejo de la importancia creciente de estos flujos monetarios para la economía nacional, según el último informe del Banco Central de Reserva (BCR).

Este monto es superior a los USD 3,976 millones registrados en el mismo periodo de 2025. Dicho incremento representa una tasa de crecimiento anual de 5.9%, lo que confirma la continuidad en la expansión de estos ingresos.

El reporte señala que las estadísticas se recopilan bajo los lineamientos del Manual de Balanza de Pagos Sexta Edición (MBP6) y con base en datos de instituciones bancarias, empresas remesadoras, federaciones de ahorro y crédito, y encuestas a salvadoreños residentes en el extranjero.

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El análisis del documento atribuye la mayor parte de las remesas a Estados Unidos, país que aportó USD 3,885.7 millones en los primeros cinco meses de 2026. Esta cifra representa más del 92% del total recibido y muestra un crecimiento de 5.6% respecto al mismo periodo del año anterior.

Infografía con mapa de América y El Salvador, billetes de dólar, gráficos y banderas de Estados Unidos, Canadá, España, Italia y México, sobre remesas.
Estados Unidos originó USD 3.885,7 millones en remesas hacia El Salvador y explicó más del 92% del total entre enero y mayo de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por su parte, Canadá, España, Italia y México aparecen como otros emisores relevantes, aunque con montos considerablemente menores. Canadá y España enviaron USD 34.9 y 30.2 millones respectivamente, con tasas de crecimiento de 0.4% y 17.2%. Mientras que, Italia registró USD 26.5 millones de dólares y México sumó USD 5 millones, este último con una ligero ascenso de 3.3%.

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En cuanto a la modalidad de las transferencias, el estudio del BCR detalla que el 58.8% de los envíos se realizó a través de ventanilla, mientras que el 36.5% fue abonado directamente a cuentas bancarias.

El uso de efectivo o remesas de bolsillo representó el 3.8%, las billeteras digitales de criptomonedas el 0.7% y las recargas a teléfonos móviles el 0.1%.

Estas cifras evidencian una preferencia por la bancarización y los canales formales para la recepción de remesas, aunque persisten métodos tradicionales y digitales alternativos.

Distribución y características de las remesas familiares recibidas en El Salvador hasta mayo de 2026

El informe detalla que el 72.7% de las remesas familiares recibidas entre enero y mayo de 2026 correspondió a montos entre USD 0.01 y USD USD 499.99, mientras que solo el 10.4% se ubicó entre USD 500 y USD 999,99. Las operaciones superiores a USD 1,000 representaron el 8.8%.

El informe también desglosa la recepción de remesas por zonas geográficas y departamentos. Por un lado, la capital, San Salvador, concentró el mayor monto recibido, con USD 379.1 millones, seguido de San Miguel con USD 247.6 y Santa Ana con USD 137.5.

Mapa de El Salvador con una bandera del país, rodeado de fajos y billetes sueltos de cien dólares estadounidenses.
San Salvador, San Miguel y Santa Ana recibieron los mayores montos de remesas entre enero y mayo de 2026, encabezando la distribución por departamentos según el BCR. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El documento destaca que la mayoría de los departamentos experimentó un crecimiento, con Ahuachapán registrando el mayor aumento, de 8.5%. La remesa promedio por departamento varió, aunque los datos excluyen efectivo, recargas y billeteras digitales.

La participación por género también fue abordada en el informe. El 52% de los receptores de remesas fueron mujeres, mientras que el 43.3% correspondió a hombres. En el caso de los remitentes, el 57.5% fueron hombres y el 35.3% mujeres, cifras que reflejan la composición migratoria y los patrones de envío identificados por el BCR.

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