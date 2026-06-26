Zlatan Ibrahimovic se rindió ante el Ecuador de Beccacece: el llamativo elogio al look del entrenador

El "piropo" de Zlatan Ibrahimovic a Sebastián Beccacece luego del gran triunfo de Ecuador a Alemania en el Mundial 2026 (Fox Sports)

Zlatan Ibrahimovic elogió la victoria de Ecuador sobre Alemania por 2-1 en el Mundial 2026 y vinculó ese resultado con la forma de jugar del equipo de Sebastián Beccacece: para el ex delantero sueco, el Tri asumió más riesgos, atacó más y por eso consiguió una clasificación que se definió también por la diferencia de gol en el Grupo E.

En su análisis como comentarista en la televisión de Estados Unidos, Ibrahimovic afirmó en Fox Sports: “Lo dije antes del partido: si tienes una oportunidad, puedes tener suerte. Si tienes una segunda, dos oportunidades son un milagro. Y, para ser honesto, ellos tuvieron suerte y también un milagro en esas ocasiones, pero eso no significa que el partido no haya sido bueno”.

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El ex futbolista sueco añadió que el rendimiento ecuatoriano justificó el resultado. “Tuvieron una actuación fantástica. Ganaron el partido. Cuando juegas para ganar, juegas de manera diferente. Te arriesgas de otra forma. Los jugadores necesitan atacar más, necesitan arriesgar más, y es una forma de juego distinta. Por eso ganaron este partido. Grandes elogios para ellos”.

El sueco fue un enorme delantero que además de su poder de fuego se distinguió por su habilidad. Dentro y fuera de la cancha también se destacó por su carisma, suele hablar sin casete y le sumó su cuota de gracia para brindar momentos divertidos, como el que ocurrió este jueves.

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Sebastián Beccacece y Rebecca Lowe

Ibrahimovic cerró su intervención con una broma sobre la imagen del entrenador argentino y la conductora Rebecca Lowe y preguntó: “¿Comparten el mismo acondicionador que el entrenador de Ecuador, Sebastián, o no? Es un gran look, es fantástico, incluso con la victoria se ve mejor”. La periodista entendió el marco de broma y no se quedó atrás. “Es un gran look”, aseveró en referencia a Beccacece.

El partido comenzó cuesta arriba para La Tri. Al minuto, Leroy Sané abrió el marcador con un remate desde detrás del punto de penal que venció a Hernán Galíndez, en una acción protestada por Ecuador porque Pavlovic levantó el pie a la altura de la cabeza de Vité antes de iniciar la jugada.

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La árbitra estadounidense Tori Penso convalidó el gol sin intervención del VAR, al considerar que no hubo infracción y que el jugador alemán fue primero a buscar la pelota. Después de esos primeros minutos de dominio alemán, Ecuador reaccionó y empató a los nueve con un remate rasante de Nilson Angulo desde fuera del área.

El 1-1 cambió el desarrollo del encuentro. El equipo de Beccacece equilibró el control del juego y generó problemas por las bandas con Gonzalo Plata, Yeboah, Angulo y Valencia, hasta que la pausa de hidratación a los 27 minutos interrumpió ese momento favorable.

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Tras la reanudación, Alemania recuperó la pelota, pero Ecuador mejoró en defensa con líneas más cerradas y volantes cerca de los zagueros. Ese bloque le dificultó al conjunto alemán progresar por el centro, mientras cada salida ecuatoriana mantuvo peligro.

En el inicio del segundo tiempo, Penso sancionó penal para Alemania por una supuesta infracción de Ordóñez. Aunque el VAR corrigió la decisión al invitarla a revisar la jugada previa, donde se observó una falta de Sané sobre Vite.

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La selección sudamericana encontró espacios cuando Alemania empezó a administrar energías y Julian Nagelsmann retiró a Pavlovic, Havertz y Kimmich, tres titulares. Ecuador entendió entonces que tenía una oportunidad concreta de ganar y sostener sus opciones de avanzar.

La jugada decisiva llegó de pelota parada. Tras un córner desde la derecha, Gonzalo Plata punteó la pelota ante Neuer en el área chica y convirtió el gol del 2-1, resultado que dejó a Ecuador en el tercer puesto del grupo y con el pasaje a la siguiente instancia.

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El triunfo colocó a la selección ecuatoriana con 4 puntos y diferencia de gol neutra, por encima de Bosnia, que también terminó con cuatro unidades, pero con saldo de menos uno. Corea del Sur y Escocia quedaron con tres, mientras que Senegal e Irak no sumaron puntos y ya no podían alcanzarla. Se termina la primera ronda del Mundial 2026 y se arma el cuadro de 16avos de final.