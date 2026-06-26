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Daniela Celis impactó con un look a pura sensualidad tras su separación de Nick Sícaro: la audaz producción en topless

A pocos días de confirmar el final de la relación, la ex Gran Hermano compartió una serie de imágenes que encendió los comentarios

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Daniela Celis publicó en Instagram una producción fotográfica en topless tras confirmar su separación de Nick Sícaro
Daniela Celis publicó en Instagram una producción fotográfica en topless tras confirmar su separación de Nick Sícaro

Días después de confirmar su separación de Nick Sícaro, Daniela Celis publicó en su cuenta de Instagram una producción fotográfica que superó los 50 mil likes en pocas horas. Las imágenes la muestran en topless, con un jean gris de tiro bajo con aberturas y cadenas, guantes de cuero negro y el cabello largo y liso, en una sesión de estudio sobre fondo gris que no dejó dudas sobre el mensaje que quiso transmitir.

El pie de foto que eligió la joven para acompañar la publicación fue aún más directo: “Lo siento, no tengo la culpa, que no me den lo suficiente, yo soy exigente y los nenes se asustan”.

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La publicación llegó en el contexto de una semana cargada de revelaciones sobre el vínculo que la unió al cantante. Entre los comentarios de la foto se destacaron los de sus amigas y compañeras de Gran Hermano: Julieta Poggio reaccionó con emojis de fuego y Virginia Demo escribió “Qué diosa, por Dios”, entre cientos de respuestas de seguidores que celebraron la producción.

La sesión de fotos de Daniela Celis superó los 50 mil likes en pocas horas y reactivó la atención en redes sociales
La sesión de fotos de Daniela Celis superó los 50 mil likes en pocas horas y reactivó la atención en redes sociales
Daniela Celis acompañó la publicación con una frase directa en Instagram después de la ruptura con Nick Sícaro
Daniela Celis acompañó la publicación con una frase directa en Instagram después de la ruptura con Nick Sícaro

La separación entre Celis y Sícaro había sido anunciada días atrás a través de sus redes sociales, con un comunicado en tono amistoso. “Hola. Como ustedes fueron parte de todo esto, queríamos compartirles que con Nico somos amigos, ya no estamos más juntos. Agradecemos a todos por el respeto y la buena energía siempre. Los queremos”, escribió Daniela. Sícaro replicó la misma historia en sus redes. Sin embargo, la ruptura no fue tan tranquila como pareció. Según trascendió, la decisión provino exclusivamente de Celis, quien habría expresado en su entorno que el motivo fue que “Nico es desprolijo”.

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La influencer subió imágenes de estudio con un estilismo cargado de actitud
La influencer subió imágenes de estudio con un estilismo cargado de actitud
La ex participante de Gran Hermano compartió una sesión de estudio con topless y un jean gris con aberturas y cadenas
La ex participante de Gran Hermano compartió una sesión de estudio con topless y un jean gris con aberturas y cadenas

El escenario se complicó aún más cuando el periodista Santiago Riva Roy reveló en Bondi Live que Sícaro le habría sido infiel a Daniela en varias oportunidades durante la relación. Según relató, el entorno de ella lo venía advirtiendo desde antes. “Ella fue alertada por gente de su entorno que le decía ‘no te conviene’, ‘no te suma’, ‘mirá que él es medio piratón’, pero ¿viste que no hay peor ciego que el que no quiere ver? Ella no quería ver y no quería creer”, dijo Riva Roy. El periodista también señaló que nadie de ese círculo cercano, ni Juli Poggio ni Nacho, terminó de aceptar la relación, y que varios sentían que Sícaro la había utilizado para acceder al repechaje de Gran Hermano.

Daniela se enteró de estas versiones después de la separación y reaccionó con sorpresa. “Posta que lo que viví con él estos dos meses me lo creí, al menos lo que él me decía y me daba a entender”, dijo. Y fue precisa sobre el acuerdo que habían establecido: “Él me prometió una exclusividad mutua. Yo la respeté y pensé que él también. Me estoy enterando de que no. Él me decía que me quería conocer de verdad, me hablaba todos los días y cuando salía a bailar me escribía cuando llegaba y cuando se acostaba”. Sobre las supuestas salidas nocturnas del cantante, agregó: “En el tiempo que estuvo conmigo jamás me contó que se fue a un after”. Y cerró con una frase que resumió su postura: “Igual habla más de él que de mí”.

daniela celis
Antes de esta producción, Daniela Celis ya había generado debate por una sesión inspirada en Kim Kardashian y acusaciones de Photoshop

La producción de fotos que publicó esta semana no fue la primera vez que Celis generó debate en redes por sus imágenes. Días atrás había compartido una sesión inspirada en Kim Kardashian que desató acusaciones de exceso de Photoshop. En esa oportunidad, algunos usuarios señalaron que “la cintura, se le pasó el Photoshop”, mientras otros escribieron que “no parece ella”. Daniela salió a defenderse públicamente: “Chicos, es la mía, hay videos”, publicó para respaldar la autenticidad de las imágenes.

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