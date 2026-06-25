Buscan a la familia de un futbolista argentino tras los terremotos en Venezuela

El futbolista se encontraba en la capital venezolana cuando se registraron los terremotos

Después de que se registraran dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 en Venezuela, varias personas se encontrarían desaparecidas. Aunque todavía no hay una cifra oficial, se confirmó que se desconoce el paradero de la familia de Lucas Trejo, un futbolista argentino que juega en el Club Sport Marítimo de La Guaira. Hasta el momento, solo se sabe que el edificio en en el viven colapsó.

Con el paso de las horas, miles de usuarios en las redes sociales comenzaron a pedir ayuda para ubicar a sus familiares desaparecidos. Entre ellos, se encontraba el futbolista argentino, quien denunció la situación de su familia por medio de una historia publicada en su cuenta de Instagram.

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“Nuestro edificio en Playa Grande se derrumbó. No sé nada de mi familia. Por favor, oren por ellos y difundan este mensaje por si alguien los vio. Quiero creer que no estaban ahí. Oren por mi familia, por favor”, suplicó el defensor de 38 años en la publicación.

En este contexto, compartió una imagen junto a su esposa y sus dos hijos, así como sus nombres para facilitar la búsqueda. Mientras que la mujer fue identificada como Yanina Maranella, los menores de edad son Aarón Trejo Maranella y Ainhoa Trejo Maranella.

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El pedido de ayuda que publicó Trejo en sus redes sociales

Según pudo constatar Infobae, el jugador del Club Sport Marítimo de La Guaira se encontraba en la capital venezolana junto a su equipo, ya que debían disputar el primer partido de la copa local este mismo miércoles ante el Deportivo Miranda Fútbol Club en el Estadio Brígido Iriarte.

Los sismos que sacudieron el centro y norte del país provocaron el desplome de numerosos edificios en Caracas y la región costera de La Guaira. A raíz del desastre desatado, la presidenta interina Delcy Rodríguez declaró el estado de emergencia. Además, estimó que habría al menos 32 víctimas fatales y más de 700 heridos, aunque la cifra podría incrementarse con el correr de las horas.

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Yanina Maranella, Aarón Trejo Maranella y Ainhoa Trejo Maranella continúan desaparecidos

“Podemos afirmar que la situación en La Guaira es una verdadera tragedia”, manifestó Rodríguez durante la conferencia de prensa que brindó por la noche. Asimismo, indicó que los servicios de emergencia trabajaban en “salvar tantas vidas como Dios lo permita”.

Las recomendaciones de Cancillería para los argentinos que se encuentran en Venezuela

Por medio de un comunicado, la Cancillería argentina expresó su solidaridad con el pueblo venezolano tras los terremotos que se registraron. “La República Argentina lamenta profundamente las consecuencias de los eventos sísmicos registrados durante el día de hoy, 24 de junio, en Venezuela y expresa su solidaridad con el pueblo venezolano en este difícil momento”, manifestaron.

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En línea con esto, las autoridades aconsejaron a los ciudadanos argentinos que residen en Venezuela seguir las indicaciones de los organismos locales competentes en materia de resguardo, seguridad y, en caso de ser necesario, evacuación. Además, los servicios consulares pusieron a disposición vías de contacto específicas para quienes se hayan visto afectados por los sismos.

Ante la falta de presencia diplomática en el país, las autoridades pusieron a disposición varias vías de contacto

De esta manera, indicaron que los compatriotas que requieran asistencia o deseen informar su situación pueden comunicarse con la Cancillería argentina a través de los correos electrónicos diare@mrecic.gov.ar y consular_evene@mrecic.gov.ar. Además, se habilitaron dos líneas telefónicas para atención exclusiva mediante WhatsApp y mensajes de voz: +5491150615903 (solo WhatsApp) y +5491150407243 (solo mensaje de voz).

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El país dejó de contar con una embajada en el territorio venezolano, luego de que se rompieran los lazos institucionales con el Gobierno nacional y el dictador Nicolás Maduro. Oficialmente, fue en agosto de 2024 que todos los funcionarios argentinos tuvieron que abandonar la sede que se ubicaba en Caracas por orden del régimen chavista.

En un principio, la Embajada de Brasil en Venezuela se había hecho cargo de la representación argentina. Sin embargo, ese vínculo también se terminó producto de las diferencias diplomáticas entre la gestión de Javier Milei y la de Lula da Silva.

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Por esto, en enero de este año, se había tramitado el permiso para que el nuevo representante de la Argentina sea Italia. No obstante, la modificación estaba sujeta a la decisión del régimen de Rodríguez, que no habría ofrecido una respuesta oficial. Actualmente, la atención diplomática y consular para los argentinos carecería de funcionarios intermediarios.