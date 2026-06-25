El deterioro físico pronunciado con la edad no es inevitable: el entrenamiento de fuerza puede cambiar esa trayectoria

El entrenamiento de fuerza desacelera la pérdida de masa muscular y combate la sarcopenia en adultos mayores (Imagen Ilustrativa Infobae)

El entrenamiento de fuerza es una de las estrategias más eficaces para combatir la sarcopenia, el deterioro físico y la pérdida muscular asociadas con el envejecimiento. Diversos estudios internacionales confirman que esta práctica ayuda a preservar la autonomía y la salud durante la adultez, mostrando que es posible ralentizar e incluso revertir parte del desgaste muscular natural.

Esta práctica beneficia especialmente a adultos a partir de los 30 o 40 años, pero su impacto es aún más relevante a medida que avanza la edad. Mediante ejercicios adecuados, es posible conservar y aumentar la masa y fuerza muscular, mantener la independencia funcional y reducir riesgos de salud como caídas, fracturas y enfermedades metabólicas. Esto lo convierte en una herramienta fundamental para mantener la calidad de vida en las personas mayores.

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Consecuencias del deterioro muscular

La sarcopenia puede comenzar a los 35 años y acelera la pérdida muscular hasta un 3% anual después de los 60 años (Imagen Ilustrativa Infobae)

La sarcopenia se refiere a la pérdida progresiva de masa y fuerza muscular relacionada con la edad. Según la Facultad de Medicina de Harvard, esta condición puede comenzar en torno a los 35 años, con una disminución anual del 1% al 2% y una aceleración hasta un 3% anual después de los 60 años. Zachary Gillen, profesor de la Universidad Estatal de Mississippi añade en The Conversation que la fuerza muscular se debilita a un ritmo aún más rápido que el tamaño, destacando la importancia de ejercitarla regularmente.

Estas pérdidas afectan tanto la movilidad como la capacidad para realizar tareas cotidianas. CNN advierte que, sin intervención, los adultos pueden perder entre un 3% y 8% de masa muscular por década, lo que aumenta el riesgo de caídas, fracturas e incluso la pérdida de independencia. La debilidad muscular puede incrementar entre 1,5 y 4,6 veces la probabilidad de discapacidad en adultos mayores con sarcopenia moderada o grave, según Harvard. Además, uno de cada tres mayores de 65 años sufre al menos una caída cada año.

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El descenso de masa y fuerza muscular limita la autonomía de la persona mayor y facilita la aparición de enfermedades. Las caídas, de acuerdo con Harvard, no solo son frecuentes, sino que provocan fracturas, internaciones prolongadas y pueden aumentar el riesgo de mortalidad.

La reducción muscular también compromete el equilibrio, dificulta caminar o vestirse y ralentiza la reacción ante obstáculos. Un estudio de 2022 señala que una disminución en el suministro de nutrientes a los músculos incrementa el riesgo de enfermedades como la diabetes tipo 2 y dificulta la recuperación tras el ejercicio. Por su parte, CNN subraya que la pérdida de masa muscular ralentiza el metabolismo, complica el manejo de la glucosa y aumenta la probabilidad de desarrollar resistencia a la insulina y diabetes.

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Beneficios del entrenamiento de fuerza ante el envejecimiento

Este tipo de ejercicio no solo ralentiza el ritmo de pérdida muscular, sino que también contribuye a restaurar la fuerza, la potencia y la movilidad, facilitando tareas cotidianas como subir escaleras, transportar objetos o levantarse de una silla sin esfuerzo excesivo.

La debilidad muscular incrementa hasta 4,6 veces el riesgo de discapacidad y caídas en adultos mayores con sarcopenia severa (Imagen Ilustrativa Infobae)

El impacto positivo del entrenamiento de fuerza abarca múltiples dimensiones de la salud en adultos mayores. De acuerdo con la Facultad de Medicina de Harvard, quienes mantienen una rutina regular de ejercicios de resistencia presentan menor riesgo de caídas, fracturas y discapacidad. Estos beneficios no solo se traducen en una mayor independencia en la vida diaria, sino también en una mejor capacidad para recuperarse de enfermedades o lesiones. También estimula el equilibrio, la coordinación y la densidad ósea, aspectos cruciales para mantener la movilidad y evitar la institucionalización en la vejez.

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Entre los efectos fisiológicos más destacados, se encuentra la capacidad del músculo entrenado para regular el metabolismo y contribuir a la estabilidad de la glucosa en sangre. Una investigación revela que favorece una reducción del riesgo de desarrollar enfermedades metabólicas como la diabetes tipo 2 gracias a la resistencia que provee. Además, el ejercicio de fuerza estimula la síntesis proteica muscular, mejora la sensibilidad a la insulina y ayuda a mantener o aumentar la densidad mineral ósea.

No menos relevante es el efecto sobre la salud mental y emocional. El ejercicio regular de fuerza ha demostrado reducir la inflamación crónica, mejorar la calidad del sueño y disminuir síntomas de ansiedad y depresión en personas mayores, indica un estudio de 2024. La constancia en este tipo de entrenamiento genera beneficios que van más allá del músculo, impactando positivamente en la autoestima y el bienestar general.

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Ejercitar la fuerza con regularidad mejora el equilibrio, la movilidad y previene fracturas, facilitando una vida independiente (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo empezar y mantener una rutina de fuerza

No es indispensable contar con equipamiento sofisticado para comenzar. Harvard sostiene que se puede iniciar con ejercicios simples empleando el propio peso corporal, como sentadillas con apoyo, elevaciones de piernas en posición sentada o flexiones contra la pared, siempre priorizando la técnica y el control de la respiración.

La Asociación Nacional de Fuerza y Acondicionamiento recomienda ejercitar la fuerza dos o tres veces por semana, involucrando todos los grupos musculares principales. The Conversation destaca la idea de “sobrecarga progresiva”: aumentar repeticiones, sumar peso o disminuir la velocidad de ejecución para potenciar los resultados.

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El papel de la nutrición y el descanso

El desarrollo muscular óptimo requiere tanto entrenamiento como una alimentación adecuada y descanso suficiente. CNN señala que las proteínas son esenciales para la síntesis de proteínas musculares, por lo que recomienda un consumo diario de 1,2 a 1,6 gramos por kilo de peso corporal para mayores adultos. Incluir alimentos integrales facilita la recuperación y combate la inflamación crónica, que perjudica la salud muscular.

El entrenamiento de fuerza favorece la regulación del metabolismo, la sensibilidad a la insulina y protege contra la diabetes tipo 2 (Imagen Ilustrativa Infobae)

El sueño y el descanso cumplen un rol fundamental: el cuerpo repara los músculos y estimula el crecimiento durante estos períodos. CNN recomienda dormir entre siete y nueve horas diarias y dejar al menos 48 horas entre entrenamientos intensos del mismo grupo muscular. Mantener una buena calidad de sueño y controlar el estrés favorecen la reparación y el mantenimiento de la masa muscular en todas las edades.

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La pérdida de masa muscular no marca el destino final en la adultez. Adoptar el entrenamiento de fuerza, cuidar la alimentación y priorizar el descanso transforman el desafío del envejecimiento en una oportunidad real de lograr mayor fortaleza y bienestar.