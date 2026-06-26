Gobierno de Honduras anuncia subasta internacional del avión presidencial Embraer Legacy 600

El avión presidencial Embraer Legacy 600 será subastado el próximo 10 de julio.(FOTO:El Heraldo)

La Secretaría de Estado en el Despacho de Defensa Nacional (Sedena), en conjunto con la Dirección Nacional de Bienes del Estado (DNBE), oficializó la convocatoria para la subasta pública internacional del avión presidencial Embraer Legacy 600, una aeronave que forma parte de los bienes estatales y que será puesta a disposición de compradores nacionales y extranjeros.

De acuerdo con el aviso oficial emitido por ambas instituciones, el proceso de venta se llevará a cabo el viernes 10 de julio de 2026 en las instalaciones de la Fuerza Aérea Hondureña (FAH), específicamente en la Base Aérea Hernán Acosta Mejía, ubicada en Tegucigalpa.

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La convocatoria establece que la aeronave será subastada como una partida única, identificada como un bien consistente en el “Avión Presidencial Embraer Legacy 600”, el cual, según la documentación oficial, se encuentra en buen estado de funcionamiento.

El proceso estará abierto a la participación de personas naturales y jurídicas, tanto hondureñas como extranjeras, interesadas en presentar ofertas para adquirir la aeronave.

Según el cronograma establecido, la recepción de ofertas se desarrollará entre las 9:00 y las 11:00 de la mañana, mientras que la jornada de subasta se extenderá hasta las 4:00 de la tarde.

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La subasta internacional se realizará en la Base Aérea Hernán Acosta Mejía. (FOTO: Casa Presidencial)

Las autoridades señalaron que no se admitirán propuestas económicas que estén por debajo del precio base establecido, aunque el valor mínimo de referencia no fue detallado en el aviso público difundido por las instituciones estatales.

Asimismo, la Sedena informó que las bases de la subasta estarán disponibles a partir del 26 de junio de 2026, previo pago de 500 lempiras, monto que deberá cancelarse mediante recibo oficial TGR-1 y que no será reembolsable.

Los interesados podrán adquirir la documentación correspondiente en las oficinas de la Secretaría de Defensa, ubicadas en el Centro Cívico Gubernamental, mientras que los participantes extranjeros tendrán la posibilidad de solicitar las bases a través de correo electrónico, acreditando previamente el pago correspondiente.

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El documento también establece que la aeronave podrá ser inspeccionada físicamente por los posibles compradores. Para ello, las personas interesadas deberán solicitar una cita con al menos 24 horas de anticipación, coordinando directamente con personal de la Sedena y de la Fuerza Aérea Hondureña.

Personas nacionales y extranjeras podrán participar en el proceso. (FOTO:El Heraldo)

Las visitas técnicas se realizarán bajo horarios previamente establecidos y los participantes podrán acudir acompañados de especialistas o personal técnico, siempre y cuando proporcionen con anticipación la información de sus acompañantes.

La subasta del Embraer Legacy 600 se produce en medio del interés gubernamental por el manejo y disposición de determinados bienes estatales, especialmente aquellos considerados de alto valor.

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El Gobierno asegura que la aeronave se encuentra en buen estado. (FOTO:Colón al día)

El aviso oficial fue firmado por el secretario de Defensa por ley, Justo Rafael Cano Martínez, y por la directora ejecutiva de la Dirección Nacional de Bienes del Estado, Fanny Paola Martínez Martínez.

La venta de la aeronave podría atraer el interés de empresas, inversionistas y operadores aeronáuticos tanto nacionales como internacionales, debido a las características del Embraer Legacy 600, un avión ejecutivo utilizado para transporte de autoridades y vuelos de largo alcance.

Con esta convocatoria, el Gobierno hondureño inicia formalmente el proceso de venta del avión presidencial mediante una subasta pública internacional que se desarrollará en Tegucigalpa durante el mes de julio.

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