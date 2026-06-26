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Panamá congrega a representantes de la aviación civil regional e internacional

Analizan proteger la aviación civil contra interferencias ilícitas y agilizar los procesos migratorios y logísticos sin comprometer la seguridad

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Hay que garantizar la protección de la aviación civil contra actos de interferencia ilícita y amenazas emergentes, dijo Rafael Bárcenas, director de Aeronáutica Civil de Panamá. (Cortesía)
Hay que garantizar la protección de la aviación civil contra actos de interferencia ilícita y amenazas emergentes, dijo Rafael Bárcenas, director de Aeronáutica Civil de Panamá. (Cortesía)

Unas 25 delegaciones internacionales participan en Panamá de la Reunión Regional FAL-AVSEC, un evento de alto nivel organizado conjuntamente por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), la Comisión Latinoamericana de Aviación Civil (CLAC) y la Autoridad Aeronáutica Civil (AAC) de Panamá.

La actividad, en donde participan representantes de Antigua y Barbuda, Brasil, Estados Unidos, Canadá, Chile, Colombia, República Dominicana, México y el Reino Unido, entre otras naciones, posesiona el liderazgo del país como hub logístico y referente en conectividad aérea de la región.

La infraestructura logística de Panamá se extiende más allá del canal. El país cuenta con zonas francas como la Zona Libre de Colón, la segunda más grande del mundo, que recibe más de 2.500 empresas internacionales. Esta zona facilita la importación, almacenamiento y reexportación de productos hacia mercados del Caribe, Centro y Suramérica, lo que refuerza la posición panameña como plataforma de redistribución regional.

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En el ámbito aéreo, el país ha desarrollado una de las redes de conexiones más densas y eficientes de América Latina. El Aeropuerto Internacional de Tocumen sirve como centro de operaciones de Copa Airlines y cerró el 2025 con cifras récord en pasajeros.

Ese año el aeropuerto de Tocumen movilizó 20,981,855 pasajeros, la cifra más alta en su historia, con un crecimiento de 8.8% en comparación con el 2024. Tocumen ofrece vuelos directos a más de 80 destinos en América y Europa, lo que consolida a la capital panameña como puerta de entrada y salida preferida para viajeros y empresarios.

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En 2025 el aeropuerto de Tocumen movilizó 20,981,855 pasajeros, la cifra más alta en su historia, con un crecimiento de 8.8% en comparación con el 2024.
En 2025 el aeropuerto de Tocumen movilizó 20,981,855 pasajeros, la cifra más alta en su historia, con un crecimiento de 8.8% en comparación con el 2024.

Fuentes de la Autoridad Aeronáutica Civil panameña indicaron que la Reunión Regional FAL-AVSEC se fundamenta en dos ejes críticos del Convenio de Chicago: el Anexo 17 (Seguridad de la Aviación – AVSEC), para proteger la aviación civil contra interferencias ilícitas, y el Anexo 9 (Facilitación – FAL), orientado a agilizar los procesos migratorios y logísticos sin comprometer la seguridad.

El Convenio sobre Aviación Civil Internacional, también conocido como el Convenio de Chicago, data de 1944 y tuvo por objetivo actualizar las normas sobre aviación.

Rafael Bárcenas, director general de la Autoridad Aeronáutica Civil (AAC) de Panamá, se refirió durante el acto de inauguración del encuentro a la importancia de la colaboración continental en materia de aviación.

Panamá, dijo, se siente profundamente complacido de recibir a profesionales y autoridades que comparten una misma visión, que no es más que fortalecer la aviación civil como una herramienta de desarrollo, integración y progreso para nuestros pueblos.

“La presencia de cada uno de ustedes reafirma el compromiso regional con una aviación más segura, eficiente y preparada para enfrentar los desafíos de un entorno global en constante evolución”, manifestó Bárcenas.

Aeropuerto con torre de control, ocho aviones comerciales en plataforma y pista, edificios terminales, pistas de aterrizaje y vehículos de tierra.
Un aeropuerto muestra varias aeronaves comerciales estacionadas en sus terminales y una preparándose para despegar en la pista principal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La aviación moderna, afirmó, nos exige mantener un delicado equilibrio entre dos objetivos igualmente esenciales.

“Por una parte debemos garantizar la protección de la aviación civil contra actos de interferencia ilícita y amenazas emergentes; por la otra, debemos promover procesos ágiles y eficientes. Alcanzar ese equilibrio es una tarea que solo puede lograrse mediante la cooperación, el intercambio de conocimientos y la adopción de estándares comunes”, reseñó Bárcenas.

Adelantó que es precisamente en espacios como el del encuentro donde se construyen las soluciones que fortalecen la región.

Los organizadores del encuentro detallaron que durante los próximos días los delegados trabajarán en la armonización de normas, el intercambio de mejores prácticas y el desarrollo de políticas que elevarán los estándares de seguridad y facilitación en los Estados miembros.

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