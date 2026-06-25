Zona cero: el método que protege tus rodillas y mejora la movilidad en adultos mayores

Expertos recomienda rutinas sin impacto, como elevar la pierna estirada, para activar el cuádriceps sin sobrecargar la articulación (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cada vez más personas mayores de 60 años buscan alternativas para cuidar sus rodillas y mejorar su calidad de vida. La Academia Americana de Cirujanos Ortopédicos (AAOS), principal referente médico en Estados Unidos en ortopedia y traumatología, promueve ejercicios de zona cero para la rehabilitación y fortalecimiento de las rodillas en personas mayores de 60 años.

Este enfoque consiste en realizar actividad física sin que la articulación soporte el peso del cuerpo, como ocurre al estar tumbado, sentado o en el agua, lo que reduce el riesgo de sobrecarga y lesiones.

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Según la entidad, la elevación de pierna recta es uno de los ejercicios más efectivos para el cuádriceps, el músculo clave que estabiliza la rodilla. El método consiste en recostarse boca arriba, mantener una pierna flexionada y elevar la contraria extendida hasta la altura de la rodilla opuesta, sostener algunos segundos y descender con control.

Esta rutina permite trabajar la musculatura sin exigir al cartílago ni provocar impacto. La AAOS aconseja realizar el ejercicio entre dos y tres veces por día en series de diez repeticiones, siempre bajo supervisión profesional si existen antecedentes de lesiones.

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Qué dicen los estudios científicos recientes sobre el ejercicio en la rodilla

Infografía ilustra que las rutinas sin carga pueden integrarse a planes personalizados para proteger la articulación y mantener movilidad (Imagen ilustrativa Infobae)

En paralelo, un análisis reciente publicado en la revista científica RMD Open revisó decenas de ensayos clínicos sobre ejercicios para osteoartritis de rodilla. Los autores concluyeron que el beneficio de los ejercicios puede ser limitado y de corta duración en cuanto al alivio del dolor y la función, aunque la evidencia aún es considerada de baja certeza por el tamaño y duración de los estudios. Los especialistas advierten que el ejercicio no debe ser la única estrategia, pero sigue siendo seguro y relevante en planes de tratamiento personalizados.

Por otra parte, otra revisión de The BMJ analizó 217 ensayos clínicos y determinó que el ejercicio aeróbico —como caminar, nadar o andar en bicicleta— sigue siendo la opción más efectiva para mejorar la función y reducir el dolor en la rodilla con artrosis. Si estas actividades no resultan viables, los ejercicios de fortalecimiento y zona cero ofrecen beneficios complementarios y pueden adaptarse a pacientes con mayor fragilidad articular.

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El consenso científico actual, según la AAOS y las revisiones recientes, respalda el uso de ejercicios sin impacto como parte de un abordaje integral, priorizando la seguridad, la adaptación individual y la valoración profesional previa.

Cómo y cuándo realizar el ejercicio zona cero de forma segura

Este movimiento se realiza acostado o sentado para trabajar el músculo estabilizador de la articulación sin cargar el cartílago (Imagen Ilustrativa Infobae)

La organización médica con sede en Estados Unidos recomiendan la constancia para obtener resultados. El cuádriceps femoral, responsable de estabilizar la rodilla, necesita estímulo frecuente; por eso, la propuesta es realizar el ejercicio de elevación de pierna recta dos o tres veces al día, en series de diez repeticiones cada vez.

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Antes de adoptar cualquier rutina nueva, especialmente en personas con historial de lesiones o dolor articular, la consulta médica resulta imprescindible. Un profesional puede ajustar la técnica y frecuencia del ejercicio según el estado de la articulación y las condiciones de salud de cada individuo. Esta supervisión ayuda a prevenir molestias y maximizar los beneficios del entrenamiento.

Además de la elevación de pierna recta, las revisiones científicas destacan la utilidad de actividades como la natación o el ciclismo suave, que pueden incorporarse según las posibilidades y preferencias personales.

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De esta manera, el respaldo de la AAOS y la evidencia científica reciente refuerzan el rol de la zona cero como vía segura y personalizada para fortalecer las rodillas en mayores de 60 años. Aquí resaltan que la clave principal es integrar el ejercicio en un contexto de tratamiento global y adaptado a cada paciente. El objetivo es lograr una mejor calidad de vida y bienestar articular.