El ejercicio de fuerza y la alimentación equilibrada, claves en la prevención de la osteoporosis

Especialistas recomiendan entrenar con cargas y asegurar calcio y vitamina D para proteger la densidad ósea en adultos mayores (Imagen Ilustrativa Infobae)

La osteoporosis afecta a millones de personas en todo el mundo y se consolida como una de las enfermedades crónicas más frecuentes asociadas al envejecimiento, según entidades internacionales como la International Osteoporosis Foundation (IOF). La pérdida progresiva de masa ósea incrementa el riesgo de fracturas, lo que supone una importante carga sanitaria y social para los sistemas de salud globales, así como para los propios pacientes y sus familias.

El fenómeno del envejecimiento poblacional y el aumento de la esperanza de vida explican el crecimiento sostenido de la enfermedad en países de todos los continentes. Las fracturas por fragilidad representan una de las principales consecuencias de la osteoporosis, vinculadas a la pérdida de autonomía, la necesidad de cuidados prolongados y un mayor consumo de recursos sanitarios, según reporta la IOF.

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Prevención basada en ejercicio, nutrición y hábitos saludables

La infografía detalla las claves para prevenir la osteoporosis globalmente a través del ejercicio, la nutrición y hábitos saludables, además de mostrar los avances en su detección y tratamiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La especialista en reumatología del Hospital Universitario de La Plana de Castellón, España, Dra. Montserrat Robustillo, remarcó en declaraciones citadas a la revista Infosalud, que la prevención es fundamental para frenar la osteoporosis y evitar sus complicaciones. Entre las medidas recomendadas se incluyen la práctica regular de ejercicio físico, con especial énfasis en el trabajo de fuerza, una dieta equilibrada con aporte suficiente de calcio y vitamina D, el control del tabaquismo y la moderación en el consumo de alcohol.

“Actualmente, hay herramientas que permiten evaluar el riesgo de fractura de forma bastante precisa e intervenir antes de que aparezcan las complicaciones, tomando decisiones preventivas adaptadas a cada paciente”, explicó.

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Investigaciones recientes, como el estudio publicado en la revista científica Nutrients por el equipo del King’s College London, demostraron que el entrenamiento de fuerza y la ingesta adecuada de calcio y vitamina D mejoran la densidad mineral ósea en adultos mayores y disminuyen el riesgo de fracturas en distintas regiones del mundo.

Innovaciones en detección y tratamiento de la osteoporosis

Entidades como la International Osteoporosis Foundation advierten que la pérdida progresiva de masa ósea aumenta las fracturas por fragilidad

En la actualidad, los avances en el abordaje de la osteoporosis giran en torno a la identificación precoz de pacientes en riesgo. Se prioriza un análisis global del riesgo de fractura, que no se limita únicamente a la densidad mineral ósea, sino que incorpora factores como fracturas previas, enfermedades asociadas o riesgo de caídas.

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“El riesgo de volver a fracturarse es especialmente elevado durante los dos años posteriores a una fractura osteoporótica”, mencionó la especialista. Agregó que la inteligencia artificial se está utilizando para identificar de manera temprana a los pacientes con mayor riesgo, y que existen tratamientos innovadores dirigidos a mejorar la calidad ósea y reducir el peligro de fractura, especialmente en los casos más complejos.

Además, la creación y expansión de las Unidades de Coordinación de Fracturas (FLS, por sus siglas en inglés) demostraron mejorar la atención de las personas que han sufrido una fractura, al facilitar la intervención coordinada de distintos especialistas y optimizar el seguimiento clínico.

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Mitos persistentes y el valor de la formación continua

La detección precoz ya no se basa solo en la densidad mineral ósea: también considera fracturas previas, enfermedades asociadas y riesgo de caídas (Imagen Ilustrativa Infobae)

A pesar de los avances médicos y científicos, la enfermedad sigue rodeada de falsos mitos. Entre los más frecuentes se encuentra la creencia de que se trata de una consecuencia inevitable del envejecimiento o que afecta exclusivamente a las mujeres. “Existen medidas eficaces para prevenirla y tratamientos capaces de reducir significativamente el riesgo de fractura”, afirmó Robustillo en sus declaraciones a Infosalud.

La ausencia de síntomas no debe interpretarse como ausencia de enfermedad, ya que la osteoporosis puede desarrollarse durante años sin manifestaciones evidentes, lo que subraya la importancia de la prevención y la evaluación médica regular en personas de riesgo.

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También resaltó la importancia de la formación continua de los profesionales de la salud en jornadas internacionales y congresos especializados, donde se comparten los últimos avances científicos y se debate la mejor manera de trasladar la evidencia a la práctica clínica.