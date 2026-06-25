El emotivo mensaje de Lionel Messi en los últimos minutos de su cumpleaños N° 39: el video que compartió

El video de Messi agradeciendo el cariño de la gente, su familia y sus compañeros

Lionel Messi cumplió 39 años en medio del Mundial 2026. Fue un día muy especial para el capitán argentino, que al final de la jornada en el búnker de Kansas retribuyó todo el afecto que recibió. Les habló a su familia, a sus compañeros, a su país y a todo el mundo, y compartió un video con la sorpresa que le dio la Selección.

El crack rosarino hizo un emotivo posteo en su cuenta de Instagram: “Gracias a mi país y a todo el mundo por tantos saludos. Cada año se superan y me emocionan más”, escribió Leo.

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“Gracias a mi familia y a mis amigos, que están siempre. Y gracias a mis compañeros por este regalo tan especial. Es un placer enorme vivir todo esto y poder compartirlo junto a ustedes. Es algo hermoso salir a competirle a cualquiera sabiendo que los tengo al lado”, agregó.

La selección argentina le celebró el aniversario a Leo con una sorpresa organizada por sus compañeros durante la concentración: después de la práctica y del almuerzo, cada futbolista recibió una remera con una foto individual junto al capitán, en una jornada que el rosarino cerró con un mensaje de agradecimiento a su familia, a sus amigos, a sus compañeros y a quienes lo saludaron desde Argentina y desde otros países. El ídolo añadió el video con el obsequio y en pocos minutos reunió más de un millón de “Me gusta”.

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La imagen que más circuló fue la que publicó Rodrigo De Paul en Instagram: una foto del plantel con los 26 jugadores convocados para el Mundial y Máximo Leguizamón, arquero sparring de Tigre. Hubo además otra postal con el presidente de la AFA y dos integrantes de la delegación que también celebraban su cumpleaños ese día: Antonia Farías y Diego Iacovone, los encargados de la cocina.

Messi había empezado el día con la torta de cumpleaños en la intimidad del grupo y con regalos sorpresa de sus compañeros. La preparación incluyó una organización interna para que el capitán no advirtiera lo que estaban armando los otros 25 jugadores y el presidente de la AFA, mientras los utileros trabajaban para tener listas las estampas a tiempo.

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Lionel Messi y compañeros en la celebración de su cumpleaños (@Argentina)

La idea de las remeras partió del círculo más cercano al capitán dentro del plantel. De Paul, señalado como uno de los hombres de mayor confianza de Messi, eligió una imagen de ambos abrazados en los festejos de Qatar, con él de espaldas y el número 10 visible en la camiseta del capitán.

Nahuel Molina optó por el festejo a upa en el gol ante Países Bajos. Nico González eligió una imagen chocando las palmas después de un festejo y Valentín Barco se quedó con una de las fotos más recientes: la celebración con Messi tras su gol en la Bombonera, en los amistosos de marzo.

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Emiliano Martínez buscó una escena de la historia de la Scaloneta y pidió la instantánea en el vestuario después de la conquista de la Copa América. Enzo Fernández seleccionó una foto en la que toma de la cabeza a Messi en un festejo de Qatar, mientras Claudio Tapia, el presidente de la AFA, también fue a ese ciclo ganador y eligió una imagen del 18 de diciembre de 2022 con el capitán y la Copa del Mundo.

Lisandro Martínez se inclinó por una toma en una tanda de penales. Gerónimo Rulli eligió una abrazándolo en cuero; Cristian Romero, una posterior a un gol; Nicolás Otamendi, otra con varias medallas colgadas; Julián Álvarez, una del gol ante Croacia y Gonzalo Montiel, una del vestuario en Qatar.

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Facundo Medina fue el que llevó la imagen más nueva entre las elegidas por el plantel: el festejo del gol ante Austria después de su pase gol. Lautaro Martínez seleccionó una de los festejos sobre el micro en 2022, Leandro Paredes una de Lusail y Nicolás Tagliafico otra con la Copa del Mundo en el vestuario.

La reacción del capitán fue de sorpresa y de risa. Lionel Messi intuía que el plantel preparaba algo, pero esperaba una escena más habitual de concentración, con torta y algunos presentes, después de antecedentes como los regalos insólitos que recibió en pandemia, cuando entre otras cosas le obsequiaron un bidón. El capitán argentino cumplió 39 años, está más vigente que nunca y va por más gloria en el Mundial 2026.

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