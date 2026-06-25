Venezuela

Edificios destruidos y pánico en el aeropuerto de Maiquetía: los impactantes videos de los terremotos en Venezuela

Las calles de varias zonas de Caracas quedaron cubiertas por vidrios desprendidos de ventanas y fachadas. Miles de personas evacuaron edificios residenciales y comerciales y permanecieron durante más de una hora en espacios abiertos por temor a nuevas réplicas

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El gobierno de Venezuela decretó este miércoles el estado de emergencia después de que dos fuertes terremotos de magnitudes 7,2 y 7,5 sacudieran amplias zonas del país, provocaran el colapso de edificios, daños en infraestructuras, cortes de energía y escenas de pánico en Caracas y otras regiones.

Según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el primer sismo, de magnitud 7,2, tuvo su epicentro a 21 kilómetros al oeste de Morón a las 18:04 (hora local). Apenas un minuto después se registró un segundo terremoto de magnitud 7,5 en una zona cercana. Los movimientos telúricos también se sintieron en Colombia.

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En Caracas, periodistas de la AFP constataron derrumbes en distintos sectores de la ciudad. Uno de los episodios más graves ocurrió en Chacao, en el este de la capital, donde un edificio de 22 plantas quedó completamente destruido.

Entre los escombros, vecinos y voluntarios buscaban posibles sobrevivientes. “Necesitamos linternas”, pidió uno de los rescatistas improvisados al caer la noche mientras continuaban las tareas de búsqueda.

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Las calles de varias zonas de Caracas quedaron cubiertas por vidrios desprendidos de ventanas y fachadas. Miles de personas evacuaron edificios residenciales y comerciales y permanecieron durante más de una hora en espacios abiertos por temor a nuevas réplicas.

En el centro comercial Sambil de Chacao también se registraron momentos de tensión. Heidi Romero, comerciante de 42 años, relató a la AFP lo ocurrido durante el sismo. “No sé ni cuánto tiempo duró. Estaba en el último piso. De unos negocios se cayeron bastantes cosas. Salimos por las escaleras de emergencia, por ahí nos sacaron”, afirmó.

Odalis Escalona, empleada bancaria de 54 años, describió daños dentro de las instalaciones comerciales. “Se desprendieron las escaleras, se rajó toda la pared. Cayeron cosas del techo. Fue horrible”, señaló.

Ante la magnitud de los daños, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, anunció la declaración del estado de emergencia en todo el país y confirmó que varias regiones sufrieron afectaciones severas. “Se han registrado 20 réplicas, es un hecho de graves consecuencias, (...) hay estados particularmente afectados”, indicó Rodríguez.

La mandataria también informó que el aeropuerto internacional de Maiquetía, principal terminal aérea del país, sufrió daños estructurales. “El aeropuerto de Maiquetía se encuentra cerrado por graves daños en su infraestructura”, sostuvo.

Las autoridades comenzaron evaluaciones de daños en diversas zonas mientras equipos de rescate y organismos de emergencia se desplegaron en los estados más afectados.

El ministro del Interior, Diosdado Cabello, informó que los movimientos telúricos se sintieron con especial intensidad en los estados Trujillo, Carabobo, Miranda y La Guaira, además de Caracas.

Cabello anunció además la suspensión preventiva del suministro directo de gas en edificios de la capital. “Tenemos algunas estructuras dañadas y no queremos que vaya a ocurrir ningún tipo de accidente con el gas”, explicó.

Varias zonas urbanas registraron interrupciones del servicio eléctrico después de los terremotos. Mientras tanto, los equipos de emergencia continuaban las inspecciones para determinar el alcance de los daños materiales y localizar posibles víctimas atrapadas bajo los escombros.

Las autoridades estadounidenses descartaron cualquier riesgo de tsunami asociado al evento sísmico. “NO hay tsunami, NO hay peligro por un reciente terremoto” cerca de la costa venezolana, indicó en la red social X el sistema de alerta de tsunamis de Estados Unidos.

Entre los testimonios recogidos en Caracas se encontraba el de Carmen Guédez, una administradora de 69 años que se encontraba junto a una hermana enferma cuando comenzó el movimiento. “Fue subiendo de intensidad”, relató. “Empecé a ver cómo las ventanas empezaron a moverse y luego se sacudió todo”, agregó.

La mujer explicó que permaneció dentro de la vivienda junto a su hermana y una vecina. “Mi hermana, una vecina y yo nos quedamos rezando, abrazaditas ahí. No podíamos salir. Los vecinos aún están en la calle”, afirmó.

El sismo también se sintió en Bogotá. Según periodistas de la AFP, lámparas y objetos colgantes se balancearon en distintos edificios, mientras algunas alarmas se activaron y numerosos residentes evacuaron inmuebles por precaución.

Un terremoto de magnitud 7,1 sacudió varias regiones de Venezuela: hay alerta de tsunami para Aruba, Curazao y Bonaire

La entidad colombiana de gestión del riesgo informó que no recibió reportes de emergencias relacionadas con el terremoto y descartó cualquier amenaza de tsunami para las costas del país.

Venezuela registra actividad sísmica de forma frecuente. Entre los terremotos más destructivos de su historia reciente figuran el de Cariaco, ocurrido en 1997 y que dejó 73 muertos, y el de Caracas de 1967, que causó 236 fallecidos.

(Con información de AFP)

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