Imputaron a la madre del niño muerto en Salta y a su pareja: “Les advertí que estaba en riesgo”

Formalizaron las acusaciones contra la madre y la pareja

La mamá y el padrastro de Thiago Altamirano quedaron bajo prisión preventiva luego de que la Justicia los imputara por provocarle la muerte. El niño de dos años había sido derivado el lunes por la noche al Hospital Materno Infantil donde los médicos constataron que ingresó sin signos vitales.

Tras conocerse la noticia, los familiares paternos del menor apuntaron contra la madre. “Yo les advertí, con cuatro denuncias, que mi nieto estaba en riesgo, en peligro”, sostuvo la abuela durante la audiencia de acusación formal que se llevó a cabo en horas del mediodía de este jueves. La mamá de Thiago quedó imputada por el presunto delito de homicidio agravado por el vínculo, mientras que su pareja, de 32, quedó acusado por homicidio agravado por alevosía. Ambos fueron señalados como coautores del hecho, según indicó el Ministerio Público Fiscal de Salta.

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Por su parte, el juez Leonardo Gabriel Feans les dictó la prisión preventiva luego de que el fiscal Daniel Espilocín, a cargo de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, formalizara la acusación.

Durante la jornada, los dos acusados declararon ante las partes y brindaron su versión de los hechos, asistidos por sus respectivos defensores. La defensa del hombre solicitó el arresto domiciliario, mientras que la de la mujer pidió su libertad y, de forma subsidiaria, también el arresto domiciliario.

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Sin embargo, Feans rechazó ambas solicitudes e hizo lugar al pedido del fiscal quien fundamentó el pedido de prisión preventiva en la gravedad de los hechos y en los riesgos procesales de fuga y de entorpecimiento de la investigación.

Según la hipótesis informada por el MPF, el padrastro habría provocado la muerte del niño mediante maniobras de asfixia y sofocación, mientras que a la mujer se le atribuye una conducta omisiva ante lo ocurrido.

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La publicación que había hecho la madre en redes meses antes de la muerte de Thiago

El reclamo de los abuelos

El lunes, Thiago fue llevado al Hospital Papa Francisco junto a la madre, pero su estado era delicado por lo que lo derivaron en código rojo a otro nosocomio. La joven manifestó a las autoridades policiales que su hijo se había caído de una cama de manera accidental, pero los profesionales de la salud advirtieron la gravedad de las lesiones que presentaba.

Inmediatamente, Espilocín solicitó ante el juez de Garantías de turno la detención preventiva los adultos que estaban a cargo del niño y dispuso la intervención de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF). A partir de estas medidas, se realizaron pericias en la vivienda donde residía el menor y luego el traslado del cuerpo al Servicio de Tanatología Forense para la correspondiente autopsia.

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Marta, la mamá del padre de Thiago habló con el portal El Tribuno, en medio del dolor tras la despedida del niño y reclamó justicia y la restitución de su segundo nieto quien permanece bajo resguardo institucional. “Sé que ya no vamos a ver a Thiago, lo vamos a llevar en la mente y en el corazón. Solo queremos que entreguen a Tobías”, expresó, rodeada de familiares.

La mujer describió el estado en que se encuentra el padre del niño. “Mi hijo está destrozado, acaba de dejar a su hijo. Devuelvan a mi nieto, devuelvan el hijo de mi hijo”, reclamó.

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La mujer insistió en que la Justicia debe actuar con urgencia para resolver la situación del otro menor: “Ya que ya le mataron un hijo, que lo devuelvan. Por Dios, la Justicia que haga eso, que se lo devuelva”. Además, se refirieron a los procedimientos judiciales y exigieron justicia. “La pena máxima, perpetua para ellos”, insistió la abuela.

A su vez, volvió a mencionar que la familia había advertido con anticipación sobre la situación del menor. “A pesar de todas las denuncias, no nos escucharon. Yo les advertí, con cuatro denuncias, que mi nieto estaba en riesgo, en peligro”, señaló. A estas declaraciones se sumaron la de los vecinos del barrio donde reside la pareja y algunos aseguraron que no sería la primera vez que se registraban situaciones de violencia en la vivienda. Señalaron al padrastro del menor como una persona violenta.

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“Averigüen todo, que paguen todo lo que han hecho. No quiero que salgan más, quiero la condena máxima para esos dos”, exclamaron desde el entorno de Thiago.