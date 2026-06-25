Paraguay-Australia, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber - Clone - Clone

Horarios del partido: 23:00 horas (Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay) / 22:00 horas (Chile, Bolivia, Venezuela y Miami, Estados Unidos) / 21:00 horas (Ecuador, Perú, Colombia y Panamá) / 20:00 horas (México, El Salvador, Honduras y Costa Rica) / 04:00 del 26 de junio (España).
Televisación: Telefe, DSports y Paramount+ (Argentina) / DSports (Uruguay) / DAZN (España) / ViX (México) / DSports (Colombia) / DSports y Teleamazonas (Ecuador) / DSports (Perú) / DSports (Venezuela) / FOX One, Telemundo, Universo, Peacock, Telexitos y FS1(Estados Unidos) / FOX (Centroamérica).
¿Cómo llega Paraguay?
Tras recibir un mazazo en su estreno en la Copa del Mundo al caer por 4 a 1 ante Estados Unidos, los guaraníes se recuperaron y superaron 1 a 0 a Turquía para soñar con el pase a la siguiente ronda.
Probables formaciones:
Paraguay: Orlando Gill; Juan Cáceres, Gustavo Gómez, Omar Alderete, Junior Alonso; Andrés Cubas, Matías Galarza; Diego Gómez, Julio Enciso, Ramón Sosa o Alejandro Romero Gamarra; Isidro Pitta. DT: Gustavo Alfaro.
Australia: Patrick Beach; Jason Italiano, Alessandro Circati, Harry Souttar, Cameron Burgess, Jordan Bos; Matthew Leckie, Aiden O’Neill, Paul Okon-Engstler, Nishan Velupillay; Mohamed Touré. DT: Tony Popovic.
¡Bienvenidos! Aquí podrán seguir todos los detalles del partido clave entre la selección de Paraguay y Australia por la tercera fecha del Grupo D.