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Paraguay-Australia, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber - Clone - Clone

El conjunto guaraní buscará imponerse ante los oceánicos para acceder a los 16avos de final

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Horarios del partido: 23:00 horas (Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay) / 22:00 horas (Chile, Bolivia, Venezuela y Miami, Estados Unidos) / 21:00 horas (Ecuador, Perú, Colombia y Panamá) / 20:00 horas (México, El Salvador, Honduras y Costa Rica) / 04:00 del 26 de junio (España).

Televisación: Telefe, DSports y Paramount+ (Argentina) / DSports (Uruguay) / DAZN (España) / ViX (México) / DSports (Colombia) / DSports y Teleamazonas (Ecuador) / DSports (Perú) / DSports (Venezuela) / FOX One, Telemundo, Universo, Peacock, Telexitos y FS1(Estados Unidos) / FOX (Centroamérica).

09:30 hsHoy

¿Cómo llega Paraguay?

Tras recibir un mazazo en su estreno en la Copa del Mundo al caer por 4 a 1 ante Estados Unidos, los guaraníes se recuperaron y superaron 1 a 0 a Turquía para soñar con el pase a la siguiente ronda.

09:16 hsHoy

Probables formaciones:

Paraguay: Orlando Gill; Juan Cáceres, Gustavo Gómez, Omar Alderete, Junior Alonso; Andrés Cubas, Matías Galarza; Diego Gómez, Julio Enciso, Ramón Sosa o Alejandro Romero Gamarra; Isidro Pitta. DT: Gustavo Alfaro.

Australia: Patrick Beach; Jason Italiano, Alessandro Circati, Harry Souttar, Cameron Burgess, Jordan Bos; Matthew Leckie, Aiden O’Neill, Paul Okon-Engstler, Nishan Velupillay; Mohamed Touré. DT: Tony Popovic.

09:00 hsHoy

¡Bienvenidos! Aquí podrán seguir todos los detalles del partido clave entre la selección de Paraguay y Australia por la tercera fecha del Grupo D.

Paraguay enfrentará a Australia con la intención de avanzar a los 16avos de final
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