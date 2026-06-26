El Salvador

Llega a Venezuela el contingente de ayuda humanitaria enviado por El Salvador

La primera aeronave de una misión de tres vuelos llegó a la Base Aérea El Libertador con rescatistas, insumos médicos y alimentos, según transmitió Venezolana de Televisión durante la noche del jueves

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El Salvador envió a Venezuela el primer avión con ayuda humanitaria tras los sismos que sacudieron el país.

El primer avión con ayuda humanitaria procedente de El Salvador aterrizó en Venezuela tras los dos sismos que sacudieron el país el miércoles, según confirmó el presidente Nayib Bukele. El mandatario informó que el envío forma parte de una misión compuesta por tres aeronaves destinadas a transportar personal, equipos e insumos para asistir a la población venezolana. “Que Dios los guíe y los proteja durante esta misión”, publicó Bukele en su cuenta oficial de X junto con un video que muestra a los equipos de emergencia cargando los aviones antes de despegar hacia territorio venezolano.

Nayib Bukele confirmó que la misión de ayuda humanitaria a Venezuela incluye tres aeronaves con personal, equipos e insumos. (Cortesía: Secretaria de Prensa de El Salvador)
Nayib Bukele confirmó que la misión de ayuda humanitaria a Venezuela incluye tres aeronaves con personal, equipos e insumos. (Cortesía: Secretaria de Prensa de El Salvador)

La noche del jueves, la llegada de los rescatistas e insumos fue transmitida por Venezolana de Televisión (VTV), que mostró el aterrizaje del avión de El Salvador en la Base Aérea El Libertador, en Palo Negro, estado Aragua. El arribo se registró a las 9:36 p.m. hora local, según reportaron medios estatales y diversas cuentas oficiales en redes sociales. De acuerdo con la cobertura de VTV, la aeronave transportó insumos médicos, alimentos y personal de búsqueda y rescate.

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El avión de El Salvador aterrizó en la Base Aérea El Libertador, en Palo Negro, estado Aragua, según mostró Venezolana de Televisión. (Imagen de cortesía)
El avión de El Salvador aterrizó en la Base Aérea El Libertador, en Palo Negro, estado Aragua, según mostró Venezolana de Televisión. (Imagen de cortesía)

En las primeras 24 horas tras el desastre, no se observaron desplazamientos de camiones del Ejército venezolano en las zonas más afectadas, según documentos y testimonios recogidos por medios locales. Mientras tanto, el Gobierno de Venezuela actualizó la cifra de víctimas la noche del jueves: el ministro de Salud, Carlos Alvarado, informó en transmisión oficial que el balance ascendió a 235 muertos y 4.300 heridos. “En el sistema público, hemos atendido al corte de las siete de la noche del día de hoy más 4.300 heridos y hemos recibido alrededor de 235 pacientes que llegan sin signos vitales o fallecen al momento de llegar en nuestros establecimientos de salud”, declaró Alvarado en el canal estatal.

Nayib Bukele confirmó que la misión de ayuda humanitaria a Venezuela incluye tres aeronaves con personal, equipos e insumos. (Cortesía: Secretaría de Prensa de la Presidencia de El Salvador)
Nayib Bukele confirmó que la misión de ayuda humanitaria a Venezuela incluye tres aeronaves con personal, equipos e insumos. (Cortesía: Secretaría de Prensa de la Presidencia de El Salvador)

Las autoridades continúan con las labores de atención médica y rescate en las áreas más impactadas. Las actualizaciones oficiales se mantienen en curso conforme avanzan las operaciones y se recaba más información sobre las consecuencias de los sismos.

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La agencia de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) advirtió que cerca de 3,9 millones de niños habitan en las zonas afectadas y enfrentan riesgos elevados. En un comunicado emitido el jueves, la directora ejecutiva de Unicef, Catherine Russell, describió la situación: “Las imágenes que estamos viendo de Venezuela y las historias que escuchamos de colegas en el lugar son desgarradoras. A medida que se aclara la magnitud de los daños, la seguridad, la protección y el bienestar de los niños deben seguir siendo el centro de la respuesta”.

El arribo desde territorio salvadoreño coincidió con una actualización oficial de víctimas y con llamados internacionales a reforzar pronto la respuesta para proteger a los menores en áreas golpeadas. (Cortesía: Seretaría de Prensa de la Presidencia de El Salvador)
El arribo desde territorio salvadoreño coincidió con una actualización oficial de víctimas y con llamados internacionales a reforzar pronto la respuesta para proteger a los menores en áreas golpeadas. (Cortesía: Seretaría de Prensa de la Presidencia de El Salvador)

Unicef señaló que los menores corren peligro de sufrir lesiones, separación de sus familias y desplazamiento, así como angustia e interrupciones de servicios esenciales, entre ellos la atención médica, el acceso a agua potable, la educación y la protección. La agencia instó a priorizar las necesidades de la infancia en la respuesta humanitaria y advirtió que los riesgos podrían aumentar en las próximas horas y días si no se refuerza la asistencia.

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