Yanina Zilli habló tras su tremendo golpe en Gran Hermano Generación Dorada: “Me olvido de que tengo 60 años”

La exvedette se refirió al accidente que vivió en plena gala el día anterior (Video: Gran Hermano Generación Dorada/ Telefe)

24 horas después del accidente de Yanina Zilli en la gala de Gran Hermano: Generación Dorada, la producción permitió ver imágenes inéditas de lo ocurrido que no habían salido al aire. Estas revelaciones mostraron la reacción inmediata de Emanuel, Pincoya y Mariela Prieto, quienes corrieron a asistir a la exvedette y la acompañaron hasta el SUM, donde fue atendida por el personal médico. En la gala de este jueves, la participante habló de lo sucedió y contó que se encuentra ya recuperada.

Santiago del Moro fue directo. “Primero, quiero hablar con Zilli. Me asusté y nos asustamos mucho. Explicame qué hacías corriendo al teléfono con esos tacazos. Solamente vos”, comenzó preguntándole el conductor a la actriz. Yanina, sin perder su buen humor, hizo un mea culpa. “¿Qué hacía yo a los 60 años corriendo? Justo salía del dormitorio. Era la primera, arranqué con todo y era una sandalia que no tenía ni talonera, pero yo estoy loca. Una inconciencia total. Me olvido de que tengo 60 con esas sandalias”, manifestó.

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"Pensé que era una señal y que me estaba pasando de vuelta", se emocionó Yanina Zilli al reconocer que pensó en abandonar Gran Hermano (GH, Telefe)

“Cuando trastabillé, venía con tanta velocidad que no podía creer que iba a aterrizar en el piso”, sostuvo Yanina, quien agradeció los gestos de preocupación y cuidado que le prodigaron sus compañeros. “Quiero agradecer a todos mis compañeros que en estos momentos se nota el cariño y la emoción de cada uno. A mi enfermera, que fue Pincoya, a Mariela y a todos. A Ema que lloraba desconsoladamente porque creía que me había tocado”, destacó.

Luego Yanina se conmovió cuando el animador le preguntó si había pensado en abandonar el juego por el accidente. “Anoche cuando estaba sola dije ‘por algo me pasan estas cosas’. No se lo dije a nadie, pero… Después me dije que tenía que ponerme bien”, señaló, conmovida. “No se lo comenté a ninguno, por supuesto, porque hace 4 meses que estoy luchándola, peleándola, aislada. No. Estoy en la recta final y si me tengo que ir es cuando me saque la gente. Pensé que era una señal y que me estaba pasando de vuelta. Este juego te lleva puesto”, señaló.

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La producción mostró imágenes inéditas del accidente de Yanina Zilli en la gala de Gran Hermano: Generación Dorada

El programa mostró que ayer al regresar a la casa y recostarse, Zilli se dirigió a Emanuel para sacarle la responsabilidad por su caída: “Tranquilo, Ema. Cada día más te quiero. Soy una vieja pelot… cómo voy a andar corriendo como una desquiciada con estos tacos, soy una vieja loca”, lanzó la participante desde la cama, mientras el mecánico no podía contener las lágrimas.

El accidente de Zilli había interrumpido la habitual dinámica de la gala. La caída sucedió cuando varios participantes corrieron hacia el teléfono dorado y la exvedette, en un intento de llegar primero, perdió el equilibrio y se golpeó la cabeza. El episodio obligó al ingreso inmediato del equipo médico y generó preocupación tanto en la casa como en el público.

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Luego del susto y con la tranquilidad de que Zilli estaba fuera de peligro, en la emisión posterior se vieron momentos de distensión. Yipio bromeó diciendo que Yanina estaba celosa y se cayó porque “Andrea del Boca no podía ser la única”. Pincoya sentenció sobre Zilli: “Fuerte la vieja”, en referencia a que pocas horas después del accidente ya estaba cantando “Flowers” de Miley Cyrus como si nada hubiera pasado.

Luego del accidente, Yanina Zilli bromeó sobre su caída junto a sus compañeros

El accidente de Yanina Zilli tuvo lugar mientras corría al teléfono dorado durante la gala del día anterior. Resbaló con los tacos y se golpeó la cabeza, lo que motivó la intervención médica y el traslado al confesionario. Tras ser evaluada, pudo reincorporarse a la casa y no fue nominada esa noche.

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La reacción de los demás participantes fue inmediata. Los gritos y la sorpresa alertaron al resto de la casa, que se acercó a asistirla y verificar su estado.