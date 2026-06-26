Dibu Martínez sorprendió al practicar otro deporte en la concentración de Argentina: el hilarante apodo que le puso un compañero

Una de las fotos que publicó el Dibu Martínez (IG / @emi_martinez26)

Emiliano Martínez es uno de los máximos referentes de la selección argentina. Se luce dentro de la cancha con seguridad en el arco. También tiene una gran relación con sus compañeros y con uno de los que más afinidad guarda es Lisandro Martínez, quien comentó de forma graciosa una foto publicada este jueves por el arquero.

“Seguimos mejorando”, escribió el Dibu, que subió una serie de imágenes en su cuenta de Instagram. Se mostró entrenando en el campo de juego con algunas atajadas y también en el gimnasio. Pero hubo una que le llamó la atención a Licha y fue la que el guardameta del Aston Villa aparece practicando natación. Eso motivó al defensor del Manchester United a comentar el posteo: “La Sirena Martínez”.

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La publicación del zaguero entrerriano hizo mella y generó emojis de risas entre otros usuarios. El que se sumó fue otro Martínez, en este caso Lautaro, quien preguntó de forma irónica: “¿Fuiste a natación?”.

La foto de Dibu Martínez y el comentario de Licha (IG / @emi_martinez26)

El arquero y el defensor se conocen muy bien, ya que además de los encuentros en el equipo nacional se cruzan en las temporadas de la Premier League y otras competiciones locales en Inglaterra. Por eso hay confianza para las bromas como en este caso hizo el de Gualeguay con el marplatense.

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Otro ejemplo fue que ambos viajaron juntos a Kansas City, donde está la base de Argentina en el certamen ecuménico, pese a que el grueso de la convocatoria salió desde Buenos Aires. Licha subió una foto de ambos y lo que llamó la atención en la imagen que postearon fue la mano derecha vendada del Dibu, que arrastraba una lesión que lo dejaría al margen de los amistosos previos al debut de la Copa del Mundo. No obstante, el arquero de 33 años logró recuperarse y llegar en condiciones al inicio de la Copa del Mundo que se realiza en Canadá, Estados Unidos y México.

El arquero de equipo argentino tiene su valla invicta luego de los dos primeros partidos. Las victorias 3-0 ante Argelia y 2-0 frente a Austria clasificaron a los 16avos de final al elenco dirigido por Lionel Scaloni, que además ganó el Grupo J y aguarda por su rival que saldrá del Grupo H integrado por España, Uruguay, Cabo Verde y Arabia Saudita.

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La imagen publicada por Lisandro Martínez cuando viajó con el Dibu hacia Estados Unidos en la previa al Mundial (@lisandromartinez)

La selección argentina enfrentará a Jordania este sábado a las 23:00 (hora argentina), en un partido programado en el Dallas Stadium por la tercera y última fecha de la primera ronda. El equipo de Lionel Scaloni ya tiene asegurado su lugar en la siguiente instancia tras ganar sus dos primeros encuentros del grupo.

El cruce ante Jordania cerrará el fixture de la zona y se mantiene la expectativa sobre el posible once inicial que dispondrá el cuerpo técnico para el compromiso ante el elenco asiático.

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La selección argentina defiende el título conseguido hace tres años y medio en Qatar. El desafío es mayor en el primer Mundial con 48 selecciones y que estrena un formato que obligó a agregar una instancia de playoffs que son los 16avos de final.