Marcelo Tinelli se reencontró con Nanci Guerrero: el recuerdo del hit “Zanahoria” y la cámara oculta en Ritmo de la noche

Nanci Guerrero recordó su pasó por Ritmo de la noche y la cámara escondida que le hicieron

En una nueva emisión de Infobae Mundial, Marcelo Tinelli recibió a Nanci Guerrero en su programa. En el divertido ida y vuelta, el conductor y la cantante recordaron el paso de la artista por el programa Ritmo de la noche y la cámara oculta que le hicieron. Como si fuera poco, el histórico comunicador se animó a cantar el hit del grupo.

“Ha venido también Nanci, Nanci, que es una de Las Guerreras. ¿Ustedes se acuerdan en los noventa cuando venía Nancy con su grupo Las Guerreras? Figuras en Ritmo de la noche, en Videomatch. Bienvenida, Nancy. Me encanta verte acá en Infobae. Bienvenida. Vivís acá en Miami hace mucho tiempo”, comenzó diciendo Tinelli al ver a la artista en el estudio. Agradecida por el recibimiento, Guerrero comentó: “Treinta años que vivo aquí realmente y estar frente aquí, frente a ti después de esa última cámara oculta, la primera cámara oculta que le hiciste a los cantantes famosos. ¡Tú no tenés idea lo que trabajé con Las Guerreras!”.

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Fue entonces cuando Marcelo recordó el éxito del grupo décadas atrás: “Después de lo que fueron Las Primas, Las Guerreras, los grupos musicales de mujeres en la Argentina en los noventa, ellas fueron de las más exitosas”. En esa línea, Nanci destacó el momento que vivía el medio en esa época: “Era una época maravillosa de la televisión, donde la televisión era televisión”.

Luego, Tinelli quiso saber: “¿Cuál era la canción, el éxito de Las Guerreras?”. Rápidamente, la invitada comentó: “Zanahoria puede ser. Zanahoria hay que comprar. Se lo dicen Las Guerreras. Zanahoria, de verdad. Pero eso venía de Ilarié de Xuxa”. Fiel a su estilo, Marcelo bromeó: “Pero perdón, ¿Las Guerreras le robaron la canción a Xuxa? No”. Lejos de dar lugar a dudas, Guerrero sotuvo: “No, tampoco lo digas así, Marcelo, porque suena feo”.

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El divertido ida y vuelta de Marcelo Tinelli y Nanci Guerrero

“¿Y cuál es otro éxito de Las Guerreras aparte de Zanahoria? ¿Qué tema tenían?”, ahondó el conductor para recordar más de la historia del grupo. Con toda su energía, Nanci comenzó a cantar: “De Las Guerreras, bueno, “Fuego”. Fuego, tu cuerpo en la arena, mi piel tan morena. Pero bueno, después de Fuego, ahí evolucioné un montón de años para acá, gracias a Dios”. Para cerrar el ida y vuelta, el comunicador destacó la trayectoria de su invitada: “Felicitaciones por toda la carrera que has hecho acá en Estados Unidos también. Se me pegó el zanahoria. Voy a llegar a casa y ‘zanahoria, zanahoria’”.

Las Guerreras irrumpieron en los escenarios con vestuarios llamativos y, al igual que Los Angeles de Smith y Las Primas, lograron posicionar varios temas entre los más populares de la época. Nanci Guerrero encabezaba la agrupación. Nacida en Santa Fe, Guerrero se mudó a Buenos Aires a los 17 años, donde conoció a Eduardo Pérez Guerrero, abogado y productor teatral, quien decidió impulsar el grupo que alcanzó notoriedad en el ambiente musical.

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Nanci Guerrero junto a su grupo musical

Actualmente, Nanci Guerrero reside en Miami junto a su esposo. Allí desarrolla su carrera en la televisión latina y goza de gran popularidad en Perú. El origen de Las Guerreras se remonta a la iniciativa de un productor. Con el tiempo, la formación evolucionó y pasó a llamarse Nanci y Las Guerreras. El grupo incursionó en el cine con la película “Isla se alquila por hora” y participó en televisión en el ciclo “Matrimonios y algo más”, dirigido por Hugo Moser. En Estados Unidos, Nanci Guerrero grabó dos discos y lanzó el tema “Arde Papi”.

Reconocida como actriz, modelo y cantante, Nanci Guerrero obtuvo relevancia nacional e internacional al integrar Las Guerreras y fue convocada para el programa cómico “Risas y Salsa: renovado”, emitido por Panamericana Televisión.

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Antes del año 2000, Guerrero se radicó en Miami, donde su carrera artística adoptó nuevos rumbos. En 2007, colaboraba con cadenas como Univision y America TV, y participaba en el programa “Sábados Gigantes” junto a Don Francisco.

Junto a Las Guerreras, Nanci participó en distintos programas televisivos, películas y obras teatrales. La proyección de su imagen llevó a que la agrupación adoptara el nombre Nanci y Las Guerreras.

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Durante su infancia, Guerrero vivió en el campo hasta los seis años y, en la adolescencia, residió en Rafaela, donde ganó varios concursos de belleza. A los diecisiete años, se trasladó con sus padres, Ofelia y Hugo, a Buenos Aires e inició su trayectoria profesional.