“Me pasó lo mismo”: Luis Suárez opinó sobre el conflicto de Julián Álvarez con Atlético de Madrid y lo comparó con el que vivió él

El delantero uruguayo del Inter Miami recurrió a su propia experiencia en el Liverpool para analizar el pedido de transferencia del argentino, y dejó abierta la puerta tanto a una reconciliación con el Atlético como a una salida definitiva

Luis Suárez se refirió a la novela que se avecina alrededor del futuro de Julián Álvarez y, para hablar del tema, recurrió a su propia historia. Cuando el delantero argentino declaró públicamente su deseo de salir del Atlético de Madrid para cumplir un sueño que apunta al FC Barcelona, el uruguayo del Inter Miami no tardó en trazar un paralelo con uno de los episodios más tensos de su propia carrera.

La situación de Julián Álvarez con el Atlético de Madrid tiene un antecedente conocido que Luis Suárez se encargó de recordar. En 2013, el delantero de Salto también forzó su salida de un club grande, el Liverpool, con unas declaraciones que no cayeron bien. Quería irse al Arsenal porque los Reds no clasificaba a la Champions League y sentía que necesitaba dar un paso más en su carrera. “Me pasó lo mismo en Liverpool. Dije que me quería ir al Arsenal, vino Steven Gerrard y me convenció de que me tenía que quedar”, relató Suárez en una entrevista en El Larguero de la Cadena SER.

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Lo que siguió a esa conversación con el entonces capitán de los Reds marcó un antes y un después en la carrera del uruguayo en Anfield. Gerrard le prometió que, si se quedaba y hacía un gran año, el club le abriría las puertas para irse adonde quisiera: al Barcelona, al Real Madrid o al Bayern. “Me convenció. Pedí disculpas por mis declaraciones, me entregué por completo al Liverpool y a los tres partidos ya me amaban y fue mi mejor temporada allí“, recordó Suárez.

El paralelismo con el caso del delantero de la selección argentina es, para Suárez, evidente. Álvarez declaró en zona mixta que habló con el club y que considera que “lo mejor para todos es una transferencia”. Una frase que encendió el mercado y puso al Atlético en una posición incómoda. Para el uruguayo, ese tipo de declaraciones públicas tienen consecuencias que el jugador debe saber manejar. “A Julián le pueden convencer de quedarse un año”, señaló, aunque dejó abierta otra posibilidad: “Quizás Julián sí se planta, eso depende de cada uno”.

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Luis Suárez comparó la situación de Julián Álvarez con el Atlético de Madrid con la que él mismo vivió en el Liverpool en 2013

El mensaje que Suárez extrae de ese episodio es claro: la gente perdona si el jugador se entrega después. "La gente, por más que uno haya forzado una salida, si después entra a la cancha y ve que te entregas, que trabajas y que defiendes al club, te termina aplaudiendo“, afirmó.

Sobre las condiciones de Álvarez como futbolista, el charrúa fue directo. Lo describió como un jugador que cualquier club del mundo querría fichar sin dudar: “Arranca bien, se mueve bien entre los centrales, ayuda mucho defensivamente, va a correr, los extremos lo van a habilitar, es rápido y potente”. Y sobre el precio de 130 millones de euros que fija el Atlético de Madrid para su salida, Suárez no puso reparos: “Es lo que demanda el mercado”. Además, agregó que “el Barcelona y cualquier equipo del mundo lo va a querer y va a querer pagar lo que sea".

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En cuanto a si Julián Álvarez encajaría en el esquema del FC Barcelona, Suárez no tuvo dudas. “Un jugador tan inteligente como Julián, con la trayectoria que está teniendo desde que salió de River, pasando por el City, el Atlético y también en la selección, llegaría y se adaptaría porque sabría cumplir su rol”, dijo. Y añadió que en el Barcelona tendría extremos que le generarían muchas situaciones, con una buena descarga y movimientos que le permitirían encajar desde el principio.

La entrevista con la Cadena SER tuvo lugar mientras Suárez retomaba los entrenamientos con el Inter Miami tras tres o cuatro semanas de vacaciones, con la mirada puesta en el partido entre España y Uruguay por el Mundial 2026. Desde Miami, el uruguayo sigue de cerca tanto el torneo como el mercado de fichajes, y su experiencia personal en uno de los episodios más comentados de su carrera le da una perspectiva que pocos pueden aportar al debate sobre el futuro de Álvarez.

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