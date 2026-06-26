Ascienden a 11 los presuntos traficantes de personas detenidos en frontera norte de Costa Rica durante el 2026

La Policía de Fronteras contabiliza 11 presuntos traficantes de personas detenidos durante 2026 en el puesto fronterizo de Peñas Blancas. Cortesía: MSP

La labor de vigilancia en el puesto fronterizo de Peñas Blancas, en el cantón de La Cruz, Guanacaste, permitió que la Policía de Fronteras elevara a 11 la cifra de presuntos traficantes de personas aprehendidos en lo que va del 2026, como resultado de los controles reforzados en uno de los principales puntos de ingreso y salida del país.

Las autoridades atribuyen estos resultados al fortalecimiento de las acciones operativas y al uso de escáneres móviles, una herramienta tecnológica que ha permitido detectar personas ocultas dentro de vehículos de carga y frustrar intentos de tráfico ilícito de migrantes.

Los dos casos más recientes ocurrieron durante junio y tuvieron como protagonistas a conductores de camiones de carga que, presuntamente, intentaban trasladar personas en condición migratoria irregular escondidas en los camarotes de sus vehículos.

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El primero de los hechos tuvo lugar en el puesto fronterizo de Peñas Blancas, cuando oficiales de la Policía de Fronteras inspeccionaron un cabezal conducido por un ciudadano nicaragüense de apellido Calero que se disponía a salir de Costa Rica con destino a Nicaragua.

Durante la revisión, los oficiales utilizaron un escáner móvil que permitió detectar la presencia de dos personas ocultas en el compartimento del camarote. Tras abrir el vehículo, las autoridades localizaron a dos mujeres de nacionalidad nicaragüense que se encontraban en condición migratoria irregular.

Los escáneres móviles permitieron detectar a dos mujeres nicaragüenses ocultas en el camarote de un cabezal que intentaba salir hacia Nicaragua. Cortesía: MSP

Las dos mujeres fueron puestas a disposición de la Policía Profesional de Migración para determinar su situación migratoria, mientras que el conductor fue detenido como sospechoso del presunto delito de tráfico ilícito de personas.

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Días antes, el pasado 10 de junio, la Policía de Fronteras había intervenido otro caso de características similares en el mismo puesto fronterizo.

En esa ocasión, un camionero costarricense de apellido Pérez ingresaba al territorio nacional cuando los oficiales realizaron una inspección mediante escáner móvil. La revisión permitió descubrir que el conductor transportaba oculta en el camarote del cabezal a una niña de nacionalidad salvadoreña que no cumplía con los requisitos migratorios para ingresar al país.

Tras el hallazgo, la Policía de Fronteras coordinó de inmediato con la Fiscalía de Liberia y con el Patronato Nacional de la Infancia (PANI), debido a que la persona localizada era una menor de edad.

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Las autoridades informaron que la niña fue entregada posteriormente a su madre, también salvadoreña, quien sí viajaba legalmente hacia Costa Rica, aunque lo hacía en otro medio de transporte y separada de la menor.

Al igual que en el caso del conductor nicaragüense, el camionero costarricense fue detenido bajo la dirección funcional de la Fiscalía de Liberia y quedó a las órdenes de las autoridades judiciales como sospechoso del delito de tráfico ilícito de personas.

Las autoridades aseguran que el uso de tecnología ha fortalecido la lucha contra el tráfico ilícito de personas en la frontera norte de Costa Rica. Cortesía: MSP

Según la Policía de Fronteras, ambos casos evidencian cómo el uso de tecnología especializada se ha convertido en una herramienta determinante para combatir las redes dedicadas al tráfico de migrantes, un delito que suele aprovechar vehículos de carga internacional para ocultar personas y evadir los controles migratorios.

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Peñas Blancas constituye uno de los pasos fronterizos con mayor tránsito de mercancías y personas entre Costa Rica y Nicaragua, por lo que las autoridades mantienen operativos permanentes en la zona con apoyo de equipos tecnológicos y personal especializado.

El delito de tráfico ilícito de personas consiste en facilitar el ingreso, salida o tránsito irregular de personas a cambio de un beneficio económico u otro tipo de provecho, una práctica distinta al delito de trata de personas, el cual implica explotación de las víctimas.

Las autoridades reiteraron que continuarán reforzando los controles fronterizos para detectar este tipo de organizaciones y evitar que menores de edad y otros migrantes sean expuestos a condiciones de riesgo durante traslados clandestinos.

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