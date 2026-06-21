Generación Silver

A los 88 años, José Sacristán evoca a su padre, que fue preso político, en un homenaje a su carrera en el Cervantes

El célebre y prolífico actor entregó a la institución que custodia la cultura española el ejemplar de Don Quijote de la Mancha que su progenitor leía en la cárcel y que luego él heredó y cuya lectura marcó su infancia

Guardar
Google icon
José Sacristán entrega un ejemplar de El Quijote que perteneció a su padre como legado al Instituto Cervantes
José Sacristán entrega un ejemplar de El Quijote que perteneció a su padre como legado al Instituto Cervantes

En la primera página del ejemplar del Quijote que José Sacristán entregó al Instituto Cervantes se lee en letra manuscrita la siguiente nota: “Este libro es propiedad de Venancio Sacristán Segovia. Sala 11, sección 3ª, número 46. Lo adquirió de mano de Ángel Alonso del Valle en Ocaña en el año 1941 en la sala antes mencionada”.

Un emocionado José Sacristán llevó al Instituto Cervantes varios objetos emblemáticos de su carrera actoral y de su vida, entre ellos el libro que heredó de su padre, a quien conoció a los seis años, y que marcó su infancia.

PUBLICIDAD

Sacristán depositaba así parte de su legado en la Caja de las Letras de la institución custodia de la cultura española.

“Aquí conmigo dejo cosas que tienen que ver con el trabajo y con mi vida”, dijo, señalando que en esos objetos estaban también representados su padre, su madre, su abuela, su tío Francisco, su tía Socorro y “todo el mundo de aquella posguerra terrible”. Dejaba en claro de este modo que el reconocimiento no era solamente para él sino para sus padres y para los parientes que lo cobijaron en esos años difíciles y lo impulsaron en la vida.

PUBLICIDAD

Sacristán nació en 1937, un año después del estallido de la Guerra Civil Española, y conoció a su padre, preso político republicano, recién a los seis años.

Entre los objetos que entregó al Cervantes hay recuerdos profesionales y personales: un sombrero de su abuelo, programas de cine, documentos de sus primeros trabajos teatrales, notas de lectura, guiones y el mencionado ejemplar del Quijote.

Los objetos que José Sacristán depositó en el Instituto Cervantes a modo de legado de su trayectoria
Los objetos que José Sacristán depositó en el Instituto Cervantes a modo de legado de su trayectoria

Sacristán es uno de los actores más conocidos y prolíficos del cine, del teatro y de la televisión españoles. Empezó a actuar a los 23 años y no se ha detenido desde entonces. Sin embargo, a comienzos de junio, el actor, que en septiembre próximo cumplirá 89 años, anunció que se retira del cine, aunque no dejará por completo la actuación.

Deja atrás una exitosísima carrera, muchos títulos y roles emblemáticos, inolvidables, y una fama que trascendió las fronteras de su país. Ha actuado en más de 100 películas, ha dirigido 3,y ha participado en en decenas de obras de teatro.

Tuvo una infancia dura, de muchas privaciones, alejado de sus padres y criado por su abuela y su tío. “En mi infancia había una frontera muy clara entre la pobreza y la miseria. Éramos pobres, pero no miserables. Mi abuela y mi madre hacían milagros para que el hambre no nos quitara la alegría de jugar en la calle”, dijo en una entrevista televisiva.

“Mi padre estaba en la cárcel, y mi madre andaba de un sitio para otro llevándole comida, llevándole ropa, tratando de buscar recomendaciones o ayuda para poder sacarle de la cárcel; entonces, la primera noticia de mi madre es la ausencia, y la celebración de cuando llegaba. Me acuerdo de cuando íbamos a buscarla a la estación, que venía en aquel tren de Arganda, que tardaba 5 horas en llegar desde Chinchón a Madrid, y cuando ‘la Nati’ aparecía, ‘la Nati’ era el sitio donde mejor se estaba, porque además por la noche me cantaba flamenco; las canciones de cuna que yo he oído eran los fandanguillos y fandangos que me cantaba mi madre”, recordó Sacristán.

José Sacristán homenajeado en el Cervantes. A la derecha, Natalia Menéndez, directora de escena, dramaturga, actriz y gestora cultural, y David Trueba, director, guionista y escritor
José Sacristán homenajeado en el Cervantes. A la derecha, Natalia Menéndez, directora de escena, dramaturga, actriz y gestora cultural, y David Trueba, director, guionista y escritor

Con su padre, en cambio, la relación no fue fácil. Era un hombre endurecido por el sufrimiento del que “era extremadamente difícil reclamar cualquier cosa que se pareciese a la ternura porque estaba incapacitado”, dice el actor, que evidentemente con el tiempo ha comprendido a su padre.

“Recuerdo las visitas a la cárcel de Ocaña para ver a mi padre a través de unos locutorios con doble reja. Yo era un niño que no entendía de ideologías, pero entendía perfectamente el dolor de ver a mi padre encerrado por sus ideas. Aquello me dio una medida de la libertad que no he olvidado nunca”, señaló.

También dio detalles de la trayectoria de su padre, sobre la vida dura de trabajador que tuvo: “Hizo de todo el Venancio, de todo. Trabajó primero 12 horas en una fábrica de recauchutados, y luego en Coromina Industrial. Después iba a hacer de chico de los recados a una tienda de ultramarinos en la calle San Vicente, y luego me llevaba con él a vender en la puerta de la plaza de toros, porque en aquella tienda le regalaban los sacos y los costales”.

José Sacristán
José Sacristán conoció a su padre a través de un locutorio de doble reja

Aunque trabajó desde muy joven, siempre supo que quería dedicarse a la actuación. “Ser actor fue mi manera de no aceptar la realidad que me había tocado vivir, de inventarme un mundo donde no hubiera rejas ni cartillas de racionamiento”.

El libro que Sacristán entregó al Cervantes nos habla de la importancia de los padres en la formación de los hijos y cómo el recomendarles o regalarles un libro a los niños puede ser algo decisivo e inolvidable en sus vidas.

Don Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes, publicado en dos partes, en 1605 y 1615, es la obra más reconocida de la literatura española y un clásico de la literatura universal. Alonso Quijano es un hidalgo manchego que, tras leer libros de caballería, decide convertirse en caballero andante con el nombre de Don Quijote. Viaja con su escudero Sancho Panza, quien tiene los pies un poco más sobre la tierra que su caballero soñador.

Don Quijote de la Mancha
Un ejemplar antiguo de Don Quijote de la Mancha (ShutterStock)

Cervantes quiso parodiar las novelas de caballería al uso en su tiempo, pero fue mucho más allá: la suya es una obra sobre la imaginación, el idealismo, la amistad y la libertad que todos tenemos para intentar vivir de acuerdo con una idea aunque el mundo vaya en sentido contrario.

En la carrera de Sacristán, el Quijote tuvo su papel. El actor interpretó a Alonso Quijano en el teatro en más de una ocasión.

En el cine trabajó bajo la dirección de Luis García Berlanga, Fernando Fernán-Gómez, Mario Camus, José Luis Garci, Eloy de la Iglesia, y los hermanos Fernando y David Trueba.

Aunque actuaba desde 1965, su consagración se produjo en la llamada transición española, con títulos como Asignatura pendiente (1977), Un hombre llamado Flor de Otoño, Solos en la madrugada, y El diputado (1978).

En Argentina, actuó bajo las órdenes de Adolfo Aristarain en Un lugar en el mundo (1992), además de hacer varias temporadas teatrales —la última en 2023— y programas de radio.

Ha recibido el Goya de Honor, el Premio Nacional de Cinematografía, el Goya al mejor actor protagonista y la Concha de Plata del Festival de San Sebastián.

José Sacristán
José Sacristán, en los años de la transición española

Temas Relacionados

José SacristánDía del PadreDon Quijote de la ManchaCaja de las letras del Instituto CervantesVenancio Sacristán SegoviaGuerra Civil españolaAsignatura pendientegeneracion-silver

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Camino de Santiago para mayores de 60: etapas de 10 a 14 kilómetros, traslado de mochilas y más accesibilidad

El peregrino silver gana espacio con menos desgaste y más organización. Entre servicios puerta a puerta y alojamientos con encanto, la tradición se reacomoda sin desaparecer

Camino de Santiago para mayores de 60: etapas de 10 a 14 kilómetros, traslado de mochilas y más accesibilidad

León XIV: “No permitamos que la soledad y el abandono se normalicen en la vida de los adultos mayores”

“El Papa llamó a los jóvenes a “retomar la bella costumbre de visitarlos”. Y recordó que hay “preguntas que nos hacemos con más urgencia en esta etapa de la vida” y por lo tanto puede ser “el tiempo oportuno para iniciar o retomar una vida espiritual”

León XIV: “No permitamos que la soledad y el abandono se normalicen en la vida de los adultos mayores”

El sorprendente secreto de las personas que a los 90 años recuerdan como si tuvieran 50

Un equipo de la Universidad de Chicago estudia a un grupo poco común que mantiene un desempeño cognitivo sobresaliente en pruebas, con pistas en el cerebro y en su forma de vincularse

El sorprendente secreto de las personas que a los 90 años recuerdan como si tuvieran 50

Nadia Comaneci, 64 años: “Campeón en la vida es quien sabe atravesar lo que le toca sin hundirse”

La gimnasta rumana que el 18 de julio de 1976 deslumbró al mundo con su impactante desempeño en los Juegos Olímpicos de Montreal, Canadá, evoca esos 17 segundos de perfección como un legado y un ejemplo para alimentar la esperanza de los jóvenes

Nadia Comaneci, 64 años: “Campeón en la vida es quien sabe atravesar lo que le toca sin hundirse”

Los silvers y la vergüenza tecnológica: por qué preguntar lo mismo 10 veces puede ser la clave para aprender, del trabajo a la vida cotidiana

Muchos callan dudas frente al celular por miedo a parecer torpes. Los modelos conversacionales ofrecen paciencia y reformulación constante. Pero también traen un riesgo silencioso que conviene conocer antes de confiar

Los silvers y la vergüenza tecnológica: por qué preguntar lo mismo 10 veces puede ser la clave para aprender, del trabajo a la vida cotidiana

DEPORTES

El show de 15 atajadas del arquero de Curazao en el inolvidable empate contra Ecuador que lo metió en la historia de los Mundiales

El show de 15 atajadas del arquero de Curazao en el inolvidable empate contra Ecuador que lo metió en la historia de los Mundiales

El divertido diálogo entre Marcelo Tinelli y el streamer brasileño Duda: el cruce por Vinicius y la nostalgia por el fútbol de los noventa

“Cada día está mejor”: el padre del Dibu Martínez habló con Infobae Mundial y contó cómo se encuentra el arquero de la lesión de su dedo

La peculiar respuesta de Bielsa que hizo reír a los periodistas antes del partido de Uruguay en el Mundial

Impacto en Alemania por la lesión de una de sus figuras que complica su futuro en el Mundial: “No pinta bien”

TELESHOW

La reacción de Ian Lucas a la íntima pregunta de Maxi López por su nueva relación: “¿Te pusiste de novio?”

La reacción de Ian Lucas a la íntima pregunta de Maxi López por su nueva relación: “¿Te pusiste de novio?”

El look de Mirtha Legrand para celebrar el Día de la Bandera: vestido bordado en cristales y escarapela

Valentina Cervantes contó cómo viven sus hijos los partidos de Argentina: “A uno le gustan y otro está asustado”

Oriana Sabatini, Paulo Dybala, Catherine Fulop y Ova fueron al teatro a ver Billy Elliot

Abel Pintos celebró el Día de la Bandera con un show multitudinario en Rosario: el homenaje al Indio Solari

INFOBAE AMÉRICA

Los colores de lo que somos y que el tiempo no borra ni cambia

Los colores de lo que somos y que el tiempo no borra ni cambia

Honduras: Gobierno garantiza control transparente de maquinaria para las 298 alcaldías del país

Ley orgánica antimonopolio en República Dominicana plantea un mecanismo que cambia cómo se persiguen los cárteles empresariales

Más de 838 mil nicaragüenses obligados a abandonar su país desde 2018, alerta organización

El Gobierno de Guatemala lanza un plan estatal para buscar a 45.000 desaparecidos de la guerra civil