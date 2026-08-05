Murió Dory Funk Jr., leyenda de la lucha libre y miembro del Salón de la Fama de WWE

La muerte del histórico peleador volvió a poner en primer plano una carrera extensa, con impacto en distintas etapas de la lucha libre profesional (WWE)

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La lucha libre profesional perdió a uno de sus iconos más destacados con el fallecimiento de Dory Funk Jr. a los 85 años en Florida, según informó NBC News.

El ex campeón mundial e integrante del Salón de la Fama de la WWE fue además uno de los nombres centrales de la histórica familia Funk, una dinastía con peso propio dentro del negocio del ring en Estados Unidos y Japón.

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La información fue difundida este martes por NBC News, que citó declaraciones de su esposa, Marti Funk, quien aseguró al medio Ocala Gazette que el exluchador falleció mientras estaba bajo cuidado hospitalario.

La propia WWE confirmó la noticia a través de un comunicado en el que expresó su pesar por la muerte de quien definió como un hombre de enorme respeto dentro del ambiente. “WWE está entristecida al enterarse de que Dory Funk Jr., miembro del Salón de la Fama de WWE e influyente entrenador de lucha libre, ha muerto”, indicó la empresa, tal y como reprodujo NBC News.

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Su nombre quedó asociado a una trayectoria que combinó campeonatos, proyección internacional y una presencia sostenida dentro del negocio del ring (Ben Strong Wrestling/Dominio público)

Una carrera extensa y una marca dentro del ring

Hijo de Dory Funk Sr. y hermano de Terry Funk, el luchador construyó una trayectoria que atravesó varias décadas y distintas geografías.

NBC News detalló que fue una de las caras más reconocibles del circuito entre los años 60, 70, 80 y 90, etapa en la que compartió protagonismo con su hermano en carteleras de alto perfil tanto en Estados Unidos como en Japón.

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La National Wrestling Alliance (NWA) sostuvo, en declaraciones recogidas por NBC News, que Dory Funk Jr. y Terry Funk fueron los únicos hermanos en conquistar el título mundial pesado de la organización.

En ese mismo repaso, la empresa recordó que Dory mantuvo el campeonato durante 1.563 días entre 1969 y 1973, una de las rachas más largas de su historia. La NWA también remarcó que fue incorporado a su Salón de la Fama en 2006.

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Ese período como campeón quedó instalado como uno de los hitos de su carrera. El periodista especializado Dave Meltzer afirmó en X, citado por NBC News, que Funk fue “el campeón perfecto” para aquel tiempo y destacó su capacidad para elevar a sus rivales en cada combate.

La evaluación de Meltzer apuntó a un rasgo que varios observadores del negocio le reconocieron durante años: consistencia técnica, credibilidad y una presencia sostenida en los grandes escenarios de la disciplina.

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Integró una de las familias más reconocidas del catch norteamericano, como hijo de Dory Funk Sr. y compañero generacional de su hermano Terry Funk (WWE)

Su influencia en Japón y su rol como formador

La proyección internacional del exluchador también ocupó un lugar central en las reacciones posteriores a su muerte.

Paul “Triple H” Levesque, director de contenidos de la WWE, afirmó que los viajes de Funk por América del Norte y Asia formaron parte del modelo temprano que ayudó a convertir a la lucha libre en un fenómeno global, tal y como consignó NBC News.

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Esa valoración coincidió con la de Meltzer, quien aseguró que el ex campeón “se convirtió en una leyenda en Japón”.

Su recorrido fuera de Estados Unidos lo convirtió en una referencia habitual para el público japonés y en una figura de peso dentro de esa escena (NWA World Heavyweight Champion)

La empresa también recordó otra faceta de su recorrido: la formación de nuevas generaciones. Junto con su esposa, impulsó el Funking Conservatory, una escuela por la que pasaron figuras que luego alcanzaron notoriedad en la WWE.

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Entre los nombres mencionados por NBC News aparecen Kurt Angle, Edge, Christian, los Hardy Boyz, Mark Henry y Mickie James.

La influencia de la familia llegó incluso a otras tradiciones del catch norteamericano. La luchadora Natalie Neidhart, conocida en el ring como Nattie, afirmó en X que su abuelo, Stu Hart, consideraba a Funk su campeón favorito dentro de Stampede Wrestling, la promoción canadiense fundada por el propio Hart.

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En ese mensaje, citado por NBC News, Neidhart señaló que el aporte de Dory ayudó a moldear el negocio para varias generaciones.

También dejó su marca fuera del cuadrilátero, con una etapa como entrenador de nombres que luego alcanzaron notoriedad internacional (REUTERS/WWE)

Del fútbol americano al Salón de la Fama

Antes de consolidarse como nombre de peso en la lucha libre, Dory Funk Jr. también tuvo una etapa destacada en el fútbol americano universitario.

NBC News recordó que fue un liniero sobresaliente en el equipo de West Texas State, hoy West Texas A&M, plantel que venció a Ohio por 15-14 en el Sun Bowl.

Esa universidad lo incorporó a su Hall of Champions en 1990, un reconocimiento que completó una carrera atravesada por títulos, viajes internacionales y una extensa tarea como entrenador.

Su hermano Terry Funk falleció en 2023 a los 79 años, por lo que Dory se convirtió en el último sobreviviente de una familia clave para la historia de la lucha libre profesional en Estados Unidos.