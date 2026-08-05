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Mercados: las acciones argentinas retoman las bajas mientras Wall Street bate un nuevo récord

El S&P Merval cae 0,3%, a 3.180.000 puntos. La temporada de balances impulsa a máximos del Dow Jones y el S&P 500. Los bonos negocian con leve caída y el riesgo país sube a 424 puntos

El balance de SpaceX no entusiasmó a los inversores.
El balance de SpaceX no entusiasmó a los inversores.
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Mientras corre la temporada de balances de las principales compañía de Wall Street, lo que impulsa a suba en un rango de 0,1% a 1,1% en los principales índices norteamericanos, las acciones argentinas no consiguen acoplarse a la tendencia y también ceden los bonos soberanos.

El mercado local sufre además por relajarse parcialmente las tensiones geopolíticas en Oriente Medio. Sucede que la elevada ponderación de los títulos vinculados al sector energético perdieron impulso ante la reciente caída de la cotización del petróleo crudo.

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Así, a las 12 horas el índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires resta 0,3%, en los 3.180.000 puntos, en su cuarta baja consecutiva que retrotrae al índice accionario a su piso desde el 2 de julio.

Fuente: Rava Bursátil-precios en dólares (actualizado a las 12 horas)
Fuente: Rava Bursátil-precios en dólares (actualizado a las 12 horas)

Entre los ADR y acciones de compañías argentinas que son negociados en dólares en Wall Street prevalecen las bajas, entre ellas, Satellogic (-3,5%), YPF (-1,5%) y Vista Energy (-1%).

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Este martes entró en vigencia el llamado split de la petrolera estatal YPF, un proceso por el que la compañía divide el precio de sus acciones en una relación de 10 a 1 para hacer más accesibles las transacciones en el mercado de capitales.

Los bonos soberanos en dólares -Globales y Bonares- restan un 0,2% en promedio, mientras que el riesgo país de JP Morgan, que mide el diferencial de las tasas de retorno de los bonos del Tesoro de los EEUU con sus pares emergentes, sube cuatro unidades para la Argentina, en los 424 puntos básicos.

Este indicador del banco estadounidense llegó a marcar 450 puntos la semana pasada por las agresiones entre Estados Unidos e Irán con efecto sobre el Estrecho de Ormuz.

Los precios del crudo operaban con mermas inferiores al 1%, aunque en mínimos de tres semanas, tras declaraciones de Qatar y del secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, que avivaron las esperanzas de una solución diplomática al conflicto bélico, lo que mejoraría el flujo en el transporte de energía.

El barril de crudo Brent del Mar del Norte para entregar en octubre descontaba 0,5%, a USD 78,98, mientras que el crudo intermedio de Texas cedía 0,9%, a USD 75,12 el barril para septiembre.

“El giro diplomático con Irán derrumba al petróleo e impulsa a las acciones. La caída del crudo moderó las expectativas inflacionarias y los rendimientos del Tesoro, mientras las grandes tecnológicas lideraron el avance de las bolsas en el mundo”, comentó el agente de liquidación y compensación Cohen.

Tras la decisión de la Fed (Reserva Federal estadounidense) de mantener sin cambios las tasas de interés, Mariano Sardáns, presidente ejecutivo de la gerenciadora de patrimonios FDI, celebró la medida a favor de los mercados de Latinoamérica.

“Los países exportadores como Argentina, se benefician con esta medida porque suben los commodities y entran más dólares, pero a su vez la economía se hace más cara en dólares. Se fortalecen las monedas alternativas al dólar”, expresó Sardáns.

En Wall Street destaca el desplome de 8% en las acciones del gigante aeroespacial SpaceX. El primer informe trimestral de la compañía como empresa cotizada mostró que su negocio de IA crecía rápidamente y registraba beneficios ajustados. Sin embargo, SpaceX gastó casi 16.000 millones de dólares en infraestructura de IA durante el trimestre, más de seis veces los ingresos de ese segmento.

“Eso anticipa un cambio que ya era visible antes de la salida a bolsa. SpaceX entró en el mercado público con la reputación de ser una empresa de cohetes, pero sus propios documentos orientaron a los inversores hacia la IA. Los ingresos procedentes de la IA se triplicaron con creces respecto al primer trimestre, alcanzando los 2.600 millones de dólares”, puntualizó Yahoo Finance.

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