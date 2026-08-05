Capturan a hombre acusado de atacar con cuchillo a su expareja por presuntos celos en el occidente de El Salvador

La PNC informó que Ángel Alberto Granados Masferrer, de 48 años, habría llegado a la vivienda por presuntos celos. crédito iStock

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La tranquilidad de la colonia Bethania, en San Miguel Centro, se vio alterada la noche del martes, cuando un hombre irrumpió por la fuerza en la casa de su excompañera de vida y la atacó con un cuchillo, dejando a dos mujeres con lesiones graves.

El hecho fue confirmado por la Policía Nacional Civil (PNC), cuyos agentes acudieron tras recibir una alerta de emergencia de los vecinos.

De acuerdo con la información oficial, Ángel Alberto Granados Masferrer, de 48 años, llegó a la vivienda impulsado por presuntos “celos”.

Según el reporte de la PNC, el hombre agredió primero a su expareja, provocándole heridas profundas. Al intentar intervenir, la madre de la víctima también resultó atacada y sufrió lesiones de consideración. Ambas mujeres fueron trasladadas de urgencia a un hospital, donde permanecen bajo observación médica.

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Fuentes policiales informaron que, tras recibir el reporte, un equipo de inteligencia de la PNC desplegó un operativo que permitió localizar y detener al sospechoso en la colonia Ciudad Toledo, dentro del mismo municipio.

Un hombre irrumpió por la fuerza en la casa de su expareja en la colonia Bethania, en San Miguel Centro, y la atacó con un cuchillo.(Imagen Ilustrativa Infobae)

La PNC confirmó que Granados Masferrer será remitido a las autoridades por el delito de intento de homicidio. A través de un comunicado la institución afirmó: “Hacemos un llamado al respeto a la vida y advertimos que quienes cometan este tipo de hechos enfrentarán las consecuencias legales que establece la ley”.

Las investigaciones continúan para determinar si existían antecedentes de violencia entre las partes y para esclarecer los motivos que llevaron al ataque.

El caso se suma a una tendencia preocupante de agresiones contra mujeres en El Salvador. Según datos del Observatorio de Violencia contra las Mujeres de (Ormusa), entre el 1 de enero y el 23 de julio de 2026 se contabilizaron 14 feminicidios y muertes violentas de mujeres en El Salvador, igualando la cifra registrada durante todo el mismo periodo de 2025, aunque el ciclo de monitoreo de 2026 aún no concluye.

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Este registro muestra que la violencia feminicida continúa afectando a mujeres en diferentes etapas de la vida y constituye una grave violación de derechos humanos.

De estos, más de la mitad corresponden a agresiones cometidas por personas cercanas a las víctimas, como parejas o exparejas. Las cifras reflejan que la mayoría de los casos se registran en áreas urbanas, aunque también se reportan incidentes en zonas rurales, lo que evidencia la extensión del problema.

La expareja del sospechoso y la madre de la víctima sufrieron lesiones graves durante el ataque y fueron trasladadas a un hospital. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las estadísticas recopiladas por ORMUSA señalan que, en promedio, cada día se reportan al menos 15 incidentes de violencia contra mujeres en el territorio salvadoreño.

Las autoridades han reiterado la importancia de denunciar cualquier forma de agresión y han puesto a disposición líneas de atención para quienes requieran apoyo.

El caso de la colonia Bethania ha generado indignación entre organizaciones sociales y defensores de los derechos de las mujeres, quienes insisten en la necesidad de fortalecer las medidas de protección y prevención. La PNC manifestó que continuará realizando patrullajes y labores de inteligencia en la zona para prevenir nuevos hechos similares.

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Las investigaciones, según lo informado por las autoridades policiales, buscan establecer con claridad la secuencia de los hechos y determinar el nivel de responsabilidad de Granados Masferrer en el ataque.