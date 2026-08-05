La dictadura de Cuba dio luz verde a las nuevas normas para la importación y venta de vehículos

Vista general de un vehículo antiguo al cruzar por el centro histórico de La Habana (EFE/Ernesto Mastrascusa)

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El régimen cubano anunció nuevas normas que flexibilizan la importación, venta y traspaso de propiedad de vehículos de motor, remolques y semirremolques.

El ministro del Transporte, Eduardo Rodríguez Dávila, señaló que estas disposiciones, publicadas en la Gaceta Oficial, forman parte de las 176 reformas económicas y sociales aprobadas por el Partido Comunista (PCC, único legal) y el Gobierno. El objetivo es avanzar hacia la liberalización y descentralización de la economía en la isla.

Las normas incluyen los Decretos 122 y 163, junto con varias resoluciones de organismos estatales sobre importadores, comercializadoras, precios, impuestos, requisitos técnicos y procedimientos aduaneros.

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Entre las principales novedades, que comenzarán a regir el próximo 11 de agosto, se encuentran: mayor número de comercializadoras autorizadas, eliminación del límite de compra de seis vehículos en cinco años para personas naturales y jurídicas, y la posibilidad de que extranjeros con residencia temporal, provisional o inmobiliaria compren vehículos nuevos o usados en comercializadoras.

Se permite también la importación directa por personas naturales, sin carácter comercial, de triciclos de combustión de hasta 250 cc y vehículos eléctricos con sistemas de carga alimentados por fuentes renovables.

Una persona viaja en un vehículo eléctrico en La Habana, Cuba (REUTERS/Norlys Pérez)

Las operaciones de compraventa entre particulares deberán formalizarse ante notario, utilizando cuentas y medios de pago autorizados por el Banco Central de Cuba (BCC) —como tarjetas internacionales y nacionales, en moneda convertible o nacional—, excluyendo el pago en efectivo.

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El pago de impuestos podrá realizarse en pesos cubanos o en la moneda convertible utilizada para la operación, según la preferencia del contribuyente y conforme a la tasa oficial.

Las nuevas reglas autorizan a personas jurídicas no estatales a ensamblar y comercializar vehículos eléctricos (ciclomotores, motocicletas, triciclos y autos). También permiten el ensamblaje y fabricación regulada por entidades estatales o mixtas y crean el Comité Evaluador de Medios Automotores para aprobar marcas y modelos para el mercado nacional.

El ministro informó que los vehículos eléctricos adquiridos junto a sus estaciones de carga con fuentes renovables estarán exentos del impuesto especial de venta, como incentivo para transformar la matriz energética.

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Para contribuir a la recuperación del transporte público, se reducirá el impuesto especial para ómnibus y microbuses: del 20% al 12%. Si se ensamblan en el país, será del 7%, y si son eléctricos, del 5%.

Un coche clásico azul transita por una calle de La Habana (EFE)

Durante el primer semestre del año, se vendieron en Cuba 35.494 vehículos de motor: 65% de combustión, 5% híbridos y 30% eléctricos. Cerca del 70% correspondió a ciclomotores, motocicletas y triciclos.

En cuanto a importaciones directas por personas como equipaje o envío, se contabilizaron 41.963 vehículos de motor: 19.443 ciclomotores y motocicletas eléctricas y 22.520 de combustión.

El paquete de medidas aprobado en junio incluye nuevas modalidades de negocios para el sector privado, busca dinamizar el comercio exterior, la inversión extranjera directa y el sector turístico, y otorga el derecho real de usufructo sobre la tierra a personas jurídicas estatales, privadas, mixtas o naturales.

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Estas reformas se dan en un contexto de contracción económica: la economía cubana cayó un 15% entre 2020 y 2025 debido a la pandemia, el endurecimiento de sanciones estadounidenses y políticas internas fallidas.

La situación se ha agravado desde enero, cuando Estados Unidos incrementó la presión sobre la isla con un cerco petrolero y sanciones secundarias que afectan a entidades extranjeras.