La morosidad en los créditos de bancos y billeteras tiene su foco principal en los menores de 25 años

Los algoritmos de microsegmentación y predicción de comportamiento para influir en las decisiones de consumo impactan en el sobre endeudamiento de los jóvenes (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Los jóvenes precarizados concentran el impacto más duro de la morosidad en los créditos: un estudio del Centro de Estudios de la Ciudad con apoyo de la Fundación Friedrich Ebert ubicó en 17,4% la tasa de mora de las deudas de personas físicas en junio de 2026 y mostró que el atraso en los pagos crece con más fuerza entre menores de 35 años, en las áreas metropolitanas y en las zonas urbanas más desiguales.

Uno de los hallazgos centrales del informe es la “juventud endeudada”. Las personas menores de 35 años muestran tasas de mora superiores al 25% y, según el tipo de acreedor, alcanzan picos de hasta el 50%.

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El trabajo atribuye ese patrón a la informalidad laboral que desplaza a muchos jóvenes del sistema bancario tradicional. Como resultado, el 36% de los deudores jóvenes concentra sus compromisos en billeteras digitales.

“La tasa de mora es más alta entre menores de 25 años: 38,2%. Sin embargo, el mayor volumen de personas con deuda se concentra en el grupo de 36-45 años”, señaló el informe.

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Otra de las causas que impulsaron ese fenómeno, según la investigación, es la desregulación financiera iniciada a principios de 2024 por las que las plataformas y el sistema financiero en general elevaron con fuerza las tasas de interés de los préstamos. El informe sostiene que llegaron a cobrar hasta 100 puntos porcentuales más que la banca tradicional.

Mora en aumento

El relevamiento, plasmado en la herramienta “Mapa de la Deuda”, también registró un contraste territorial marcado. En la Ciudad de Buenos Aires, el 81% de la población adulta tiene deudas, pero solo el 11,5% está en mora, mientras que en el Área Metropolitana de Buenos Aires los mayores índices de atraso rondan el 25%, frente a entre 10% y 15% en el resto del territorio bonaerense.

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Según el estudio, desde comienzos de 2026 el volumen de crédito otorgado en términos reales dejó de crecer, pero el monto de la deuda en mora siguió en aumento. Ese desfasaje llevó los niveles de atraso a récords históricos mes tras mes.

El Centro de Estudios de la Ciudad añade otro factor sobre ese segmento: el uso de algoritmos de microsegmentación y predicción de comportamiento para influir en las decisiones de consumo de una población especialmente vulnerable al endeudamiento.

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Las provincias con más retraso

El “mapa de la deuda” permite observar el fenómeno a escala nacional y provincial. Según el informe, la mora es más alta en provincias como La Rioja, San Luis, Catamarca, Santa Cruz y San Juan.

A nivel provincial, las mayores tasas de mora sobre el monto adeudado corresponden a La Rioja con 23,9%, San Luis con 22,2%, Santa Cruz con 21,9%, Catamarca con 21,5% y San Juan con 20,5%. En el extremo opuesto aparecen La Pampa con 9%, la Ciudad de Buenos Aires con 11,7%, Entre Ríos con 13,3%, Santa Fe con 14,3% y Córdoba con 15%.

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La desigualdad también se repite dentro de cada distrito. En la Ciudad de Buenos Aires, los barrios del sur rondan el 20% de mora, mientras que en los del norte se mueve entre 8% y 10%.

Una dinámica similar se observa en Santa Fe y Córdoba, donde el atraso golpea con más fuerza en los cordones que rodean a Rosario y a Córdoba capital. El informe interpreta esas diferencias como parte de las asimetrías del tejido urbano y regional.

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Los proveedores no financieros rozan el 48% de mora

El ecosistema de deuda cambia de manera drástica según quién otorga el crédito. Los Proveedores No Financieros de Crédito exhiben el índice de mora más alto del mercado con 47,8%, seguidos por las tarjetas no bancarias con 33,27% y las billeteras digitales con 23,34%.

La banca tradicional presenta niveles más bajos. El atraso llega a 18,61% en bancos privados y a 10,13% en bancos públicos, donde además continuó creciendo el monto de los créditos otorgados.

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El informe señala que las compañías financieras, en especial las vinculadas con terminales automotrices que ofrecen préstamos prendarios, muestran la tasa más baja del país. Ese segmento registra un nivel de mora de 4,88%.

Con información de NA