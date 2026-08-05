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La hermana de Sebastián Marset permanece detenida en Bolivia por falta de garantes

Tatiana Marset obtuvo detención domiciliaria hace dos semanas pero no logra obtener todos los requisitos para concretar su salida del penal de Palmasola

Tatiana Marset
Tatiana Marset, hermana del presunto narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, al ser presentada por las autoridades bolivianas tras su aprehensión en mayo de este año.
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Tatiana Marset Alba, hermana del presunto narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, permanece recluida en la cárcel de Palmasola, en Santa Cruz, pese a que dos semanas atrás la Justicia le concedió el beneficio de la detención domiciliaria. La postergación en la emisión de mandamiento de libertad se debe a que Marset Alba aún no cumple todos los requisitos exigidos para ejecutar la medida, entre ellos la presentación de dos garantes con solvencia económica requeridos por la resolución judicial.

“Permanece en el sector de mujeres. Todos los procedimientos establecen que, una vez que nos lleguen los mandamientos correspondientes, estos son puestos en ejecución, previa verificación y cumplimiento de los protocolos establecidos por ley”, afirmó el gobernador de Palmasola, Juan Carlos Corrales, citado por el periódico El Deber.

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La mujer de 22 años está siendo procesada por presuntos delitos de tráfico o portación ilegal de armas y asociación delictuosa tras ser detenida durante el operativo en el que también fue capturado su hermano la madrugada del 13 de marzo.

Agentes de la Policía Boliviana durante el operativo de captura del presunto narcotraficante uruguayo en el barrio Las Palmas, de Santa Cruz de la Sierra. 23 de marzo de 2026. REUTERS/Ipa Ibanez
Agentes de la Policía Boliviana durante el operativo de captura del presunto narcotraficante uruguayo en el barrio Las Palmas, de Santa Cruz de la Sierra. 23 de marzo de 2026. REUTERS/Ipa Ibanez

El pasado 21 de julio un juez sustituyó la detención preventiva de Marset Alba por arresto domiciliario y otras medidas cautelares. Sin embargo, la decisión quedó condicionada al cumplimiento de varios requisitos, entre ellos la presentación de dos garantes con domicilio, empleo estable y capacidad económica acreditada, además de arraigo, presentaciones periódicas ante la Fiscalía y custodia policial durante el cumplimiento de la medida.

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Su abogada, Mónica Terrazas, sostuvo previamente que la principal dificultad radica en conseguir personas dispuestas a asumir esa responsabilidad debido a la notoriedad del caso. “Obviamente ninguna persona quiere arriesgarse por toda la connotación pública que tiene garantizar la salida de mi defendida”, afirmó la jurista.

Según la defensa, mientras espera concretar su salida de la cárcel, Marset Alba proyecta iniciar estudios universitarios de Derecho en Santa Cruz y cumplir el arresto domiciliario en una vivienda ofrecida por su abogada.

Tatiana Marset fue detenida en el operativo policial en Santa Cruz de la Sierra en el que también fue capturado Sebastián Marset, quien posteriormente fue entregado a las autoridades de la Administración para el Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos para enfrentar cargos relacionados con lavado de dinero y narcotráfico.

En marzo de 2026 fue capturado en Bolivia el narco uruguayo Sebastián Marset - @senad_paraguay/X
En marzo de 2026 fue capturado en Bolivia el narco uruguayo Sebastián Marset y entregado a la DEA en el aeropuerto de Viru Viru, en Satna Cruz. @senad_paraguay/X

Según la acusación del Departamento de Justicia, Marset habría liderado una organización dedicada al tráfico internacional de cocaína que movía cargamentos de varias toneladas desde Sudamérica hacia Europa y utilizaba empresas, intermediarios y el sistema financiero internacional —incluidos bancos corresponsales en Estados Unidos— para ocultar y transferir las ganancias del narcotráfico.

De momento no se ha fijado una fecha para el inicio del juicio y Marset continúa detenido a la espera de nuevas actuaciones judiciales. Además de esos cargos, el presunto narcotraficante enfrenta acusaciones en otros países como Paraguay, donde lo señalan de liderar una red internacional criminal y lo investigan por su presunta vinculación con el asesinato del fiscal Marcelo Pecci en 2022.

Pese a figurar entre los criminales más buscados de la región, Marset llevó durante años una vida pública en Bolivia. Residió con su familia, jugó al fútbol semiprofesional bajo una identidad falsa e impulsó diversas inversiones. En julio de 2023 logró escapar de un operativo policial en Santa Cruz y desde entonces permanecía prófugo.

En relación a su hermana, la Fiscalía de Bolivia sostiene que habría brindado apoyo logístico a la organización criminal liderada por su hermano, acusaciones que ella rechaza y asegura que se encontraba en Bolivia únicamente por vacaciones.

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