América Latina
Agregar Infobae enGoogle

El correísmo reaparece en la carrera electoral ecuatoriana como parte de una alianza y sin usar su nombre oficial

La Revolución Ciudadana confirmó que sus candidatos participarán en las elecciones seccionales mediante acuerdos con organizaciones políticas habilitadas

FOTO DE ARCHIVO. La candidata presidencial Luisa González (c), acompañada de su fórmula vicepresidencial Andrés Arauz (d), participan en el cierre de su campaña. EFE/ José Jácome
FOTO DE ARCHIVO. La candidata presidencial Luisa González (c), acompañada de su fórmula vicepresidencial Andrés Arauz (d), participan en el cierre de su campaña. EFE/ José Jácome
Guardar

La Revolución Ciudadana despejó una de las principales incógnitas del escenario político ecuatoriano al confirmar que sí participará en las elecciones seccionales del próximo 29 de noviembre, aunque no lo hará bajo su propio nombre. La organización anunció una alianza con el Partido Socialista Ecuatoriano (PSE) y Unidad Popular (UP) que permitirá inscribir a los candidatos identificados con el correísmo en distintas circunscripciones del país, pese a la suspensión que le impide presentar listas propias.

La decisión representa el mecanismo con el que el movimiento fundado por el expresidente Rafael Correa busca conservar su presencia en la disputa por prefecturas, alcaldías, concejalías y juntas parroquiales, luego de que las resoluciones electorales dejaran a la Revolución Ciudadana sin la posibilidad de competir como organización política.

PUBLICIDAD

La presidenta de la Revolución Ciudadana, Gabriela Rivadeneira, explicó que el acuerdo no consistirá en una candidatura única a escala nacional, sino en una estructura flexible que variará según las condiciones políticas de cada provincia y cantón. En algunos territorios los aspirantes serán inscritos bajo el casillero del Partido Socialista; en otros, lo harán mediante Unidad Popular o a través de alianzas con movimientos locales que se sumen a la estrategia.

La presidenta de la Revolución Ciudadana (RC), Gabriela Rivadeneira, habla en una entrevista con EFE este martes, en Quito (Ecuador). EFE/ José Jácome
La presidenta de la Revolución Ciudadana (RC), Gabriela Rivadeneira, habla en una entrevista con EFE este martes, en Quito (Ecuador). EFE/ José Jácome

Con ese esquema, el correísmo pretende mantener representación en la mayor parte del país sin necesidad de contar con un registro electoral propio. Los candidatos conservarán su identificación política con la Revolución Ciudadana, aunque en la papeleta aparecerán respaldados por organizaciones distintas.

PUBLICIDAD

El anuncio pone fin a semanas de incertidumbre sobre la participación del principal movimiento de oposición en los comicios seccionales. La suspensión de la Revolución Ciudadana había abierto interrogantes sobre la posibilidad de presentar candidaturas, especialmente en las ciudades y provincias consideradas estratégicas para el movimiento.

Las primeras definiciones ya fueron adelantadas por la dirigencia. En Quito, el actual alcalde Pabel Muñoz buscará la reelección respaldado por una coalición integrada por varias organizaciones políticas, entre ellas las que forman parte del acuerdo anunciado. En Guayaquil, el auspicio recaerá en el Partido Socialista Ecuatoriano, que facilitará la inscripción de la candidatura impulsada por el correísmo.

10/07/2025 El alcalde de Quito, Pabel Muñoz. ESPAÑA EUROPA MADRID ECONOMIA CCIBA
10/07/2025 El alcalde de Quito, Pabel Muñoz. ESPAÑA EUROPA MADRID ECONOMIA CCIBA

La conformación de esta alianza también supone un cambio en las relaciones entre organizaciones que durante años ocuparon posiciones antagónicas dentro del escenario político ecuatoriano. Unidad Popular fue uno de los críticos más persistentes de los gobiernos de Rafael Correa y mantuvo una confrontación constante con el entonces oficialismo en temas relacionados con educación, movimiento sindical y reformas institucionales. Ahora, ambas fuerzas coinciden en una plataforma electoral construida para afrontar las elecciones locales.

Desde Unidad Popular se confirmó la existencia del acuerdo político y se señaló que la alianza se desarrollará en los territorios donde las organizaciones compartan objetivos programáticos y consideren que una candidatura conjunta ofrece mayores posibilidades de éxito frente al resto de competidores.

El Partido Socialista Ecuatoriano, por su parte, se convierte en uno de los principales soportes jurídicos de la estrategia electoral del correísmo al poner a disposición su personería política para la inscripción de candidaturas. La participación mediante organizaciones aliadas permitirá cumplir los requisitos establecidos por el Consejo Nacional Electoral para la presentación de listas.

Fotografía de archivo en la que se captó una vista general de la sede nacional del Consejo Nacional Electoral de Ecuador, en Quito (Ecuador). EFE/Elías Benarroch
Fotografía de archivo en la que se captó una vista general de la sede nacional del Consejo Nacional Electoral de Ecuador, en Quito (Ecuador). EFE/Elías Benarroch

En las próximas semanas, el Consejo Nacional Electoral deberá recibir y calificar las candidaturas inscritas por las diferentes alianzas. Solo entonces quedará definido el mapa completo de postulantes que competirán por los gobiernos autónomos descentralizados del país.

Con este acuerdo, la Revolución Ciudadana evita quedar fuera de unas elecciones consideradas clave para medir su capacidad de movilización después de perder la posibilidad de participar con su propia organización política. La alianza con el Partido Socialista Ecuatoriano y Unidad Popular recuerda la primera elección de Rafael Correa, en 2006, cuando los partidos de izquierda apoyaron al correísmo. Una vez en el poder se fraccionó la coalición.

Temas Relacionados

Elecciones seccionalesCorreísmoRafael CorreaEcuadorElecciones Ecuador

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La Fiscalía presentó más de 30 pruebas contra ex legislador correísta acusado por el asesinato de Fernando Villavicencio

El Ministerio Público presentó chats, testimonios y pericias con los que busca demostrar la participación de Ronny Aleaga en la planificación del crimen

La Fiscalía presentó más de 30 pruebas contra ex legislador correísta acusado por el asesinato de Fernando Villavicencio

La hermana de Sebastián Marset permanece detenida en Bolivia por falta de garantes

Tatiana Marset obtuvo detención domiciliaria hace dos semanas pero no logra obtener todos los requisitos para concretar su salida del penal de Palmasola

La hermana de Sebastián Marset permanece detenida en Bolivia por falta de garantes

Ecuador reconoció a tres referentes de la cultura y la ciencia con el Premio Eugenio Espejo 2026

El presidente Daniel Noboa encabezó la entrega de la máxima distinción cultural del Estado ecuatoriano a un escritor, un artista plástico y una investigadora

Ecuador reconoció a tres referentes de la cultura y la ciencia con el Premio Eugenio Espejo 2026

Capturan a hombre acusado de atacar con cuchillo a su expareja por presuntos celos en el occidente de El Salvador

Un hombre de 48 años fue arrestado luego de ingresar por la fuerza a la vivienda de su excompañera de vida en San Miguel, donde agredió con arma blanca a la mujer y a la madre de ella, según informó la Policía Nacional Civil

Capturan a hombre acusado de atacar con cuchillo a su expareja por presuntos celos en el occidente de El Salvador

Panamá eleva a 30 los ciudadanos identificados en la guerra entre Rusia y Ucrania

El procurador Luis Carlos Gómez confirmó que el Ministerio Público mantiene seis investigaciones abiertas y no descarta que existan más reclutadores operando en el país

Panamá eleva a 30 los ciudadanos identificados en la guerra entre Rusia y Ucrania
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

¿Qué nota se pone? Checo Pérez evalúa su desempeño con Cadillac hasta el momento

¿Qué nota se pone? Checo Pérez evalúa su desempeño con Cadillac hasta el momento

Asociación de Ateos de Bogotá le pidió al alcalde Galán no aprobar el “Día de la Oración” en Bogotá: en qué consiste la polémica

Nominado de Trump para la embajada en Bogotá aseguró que el 94% de la cocaína que llega a EE. UU. proviene de Colombia

Quién es Nate Morris, el nominado de Trump que defiende en el Senado de Estados Unidos su nombramiento como embajador en Colombia: sería el primer diplomático en el cargo desde 2022

Piden la presencia del Esmad para evitar bloqueos y actos vandálicos durante la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella en Cali: esto dijo el ministro de Defensa

INFOBAE AMÉRICA

La Fiscalía presentó más de 30 pruebas contra ex legislador correísta acusado por el asesinato de Fernando Villavicencio

La Fiscalía presentó más de 30 pruebas contra ex legislador correísta acusado por el asesinato de Fernando Villavicencio

La hermana de Sebastián Marset permanece detenida en Bolivia por falta de garantes

Ecuador reconoció a tres referentes de la cultura y la ciencia con el Premio Eugenio Espejo 2026

Capturan a hombre acusado de atacar con cuchillo a su expareja por presuntos celos en el occidente de El Salvador

Panamá eleva a 30 los ciudadanos identificados en la guerra entre Rusia y Ucrania

ENTRETENIMIENTO

Mick Jagger reveló cómo la mentalidad de Charlie Watts definió la variedad sonora de The Rolling Stones

Mick Jagger reveló cómo la mentalidad de Charlie Watts definió la variedad sonora de The Rolling Stones

El requisito de Andrew Garfield para volver al universo de Spider-Man

Autoridades confirman la recuperación del cuerpo de Nirmal Purja, estrella de Netflix que murió en una de las montañas más altas del mundo

Brad Pitt quiere revisar las ganancias de Angelina Jolie: así avanza la batalla por el viñedo francés

Jared Leto quedó fuera de una película tras las acusaciones de abuso sexual en su contra