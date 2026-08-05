Nicole Neumann opinó del escándalo entre Facundo Moyano y Candela Arizaga: “Hace más de 5 años que no hablo con él”

En medio del confuso episodio de Facundo Moyano y su pareja Candela Arizaga, Nicole Neumann fue consultada sobre el panorama y fue contundente ante la prensa (La Mañana con Moria - El Trece)

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Esta semana, Facundo Moyano quedó en el centro de la escena, luego de que la madrugada del martes terminara demorado por la policía en Belgrano mientras acompañaba a Candela Arizaga, la modelo de 23 años que fue captada por cámaras de seguridad corriendo semidesnuda y descalza por la calle. El episodio se viralizó en minutos, alimentando especulaciones y versiones cruzadas sobre lo que realmente sucedió. En medio del revuelo, una voz inesperada se sumó al debate: Nicole Neumann, expareja del dirigente sindical, fue abordada por la prensa y eligió cortar cualquier vínculo con la noticia, dejando en claro que no tiene ninguna relación ni interés con la vida actual de Moyano.

Las imágenes de Nicole interceptada por la prensa se emitieron este miércoles en La Mañana con Moria (El Trece). Visiblemente incómoda ante las preguntas, la modelo fue tajante: “No tengo ni idea. Es una persona con la que yo no tengo ni contacto, ni diálogo, ni absolutamente nada hace más de cinco años. No tengo para nada ganas de opinar del tema, no es para nada asunto mío”. Nicole insistió varias veces en que el asunto no le pertenece y, ante la insistencia de los periodistas, lanzó: “Nada, nada, nada. No tengo nada para decir realmente de nada”.

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Ante la insistencia sobre su vínculo actual con Moyano, la modelo sentenció: “Estoy con otra persona, tuve un hijo. No hay nada. No tengo nada para decir. Está todo cerrado hace más de cinco años”.

La modelo y el exdiputado mantuvieron una relación romántica durate 2017 (Archivo)

La detención y posterior liberación de Moyano reavivó el interés por su historial sentimental, especialmente por los romances más mediáticos de su vida. Aunque el vínculo con Neumann duró apenas unos meses en 2017, la pareja ocupó titulares y fue seguida de cerca por la prensa del espectáculo. El romance se inició tras una gestión de Connie Ansaldi, quien los puso en contacto luego de que Moyano manifestara su interés en la modelo a través de redes sociales. Poco después, concretaron su primera salida en Puerto Madero y, aunque al principio intentaron mantenerse lejos de los flashes, las versiones crecieron hasta que fueron fotografiados juntos en Madrid, durante un viaje a España.

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La exposición creció a tal punto que la relación se tornó insostenible para el dirigente: la ausencia de Nicole en fechas importantes de la familia Moyano y en eventos clave alimentaron rumores de crisis. La confirmación de la ruptura llegó a fin de año, cuando Ángel de Brito lo comunicó en Twitter: “Separados Nicole y Moyano”.

Guillermo Hirschfeld (Consejero de inversiones), Nicole Neumann, Facundo Moyano y Ramón Puerta, en Madrid

Las diferencias en torno a la exposición pública y el vértigo mediático sellaron el destino de la pareja. En Pamela a la tarde (América) aseguraron que el noviazgo “no funcionó” porque Moyano no soportó el ritmo de cámaras, notas y portadas que implicaba estar con una figura como Nicole. El propio exdiputado reconoció en una entrevista en Tiene la palabra (TN) aquellas versiones. “No me favoreció demasiado la exposición que tuve por mi noviazgo con Nicole”, declaró en aquel entonces, lo que no fue bien recibido por el entorno de la modelo.

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Con el correr de los años y tras casi una década de distancia, la modelo dejó en claro que no quiere ser parte del presente mediático ni del pasado sentimental del exdiputado. Mientras tanto, la investigación judicial sobre el episodio con Candela Arizaga sigue en marcha, y tanto Moyano como su entorno buscan bajar el perfil mientras la opinión pública sigue de cerca cada detalle. La historia personal y los amores pasados del exdiputado volvieron a ser noticia, en un combo de escándalos, recuerdos y exposición que parece no tener fin para quienes alguna vez compartieron titulares con él. Para Nicole, en cambio, la consigna es clara: capítulo cerrado, sin regreso y sin ganas de volver a mirar atrás.