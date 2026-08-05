Ecuador reconoció a tres referentes de la cultura y la ciencia con el Premio Eugenio Espejo 2026

El presidente Daniel Noboa con los homenajeados con el Premio Eugenio Espejo 2026 Carlos Alfonso Carrión Figueroa, Paúl Amadeus Palacio Collmann y Carla Tamara Estupiñán Viteri. (Isaac Castillo / Presidencia de la República del Ecuador)

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La XXXII edición del Premio Nacional Eugenio Espejo volvió a reunir en el Palacio de Carondelet a algunas de las principales figuras del ámbito cultural ecuatoriano. En una ceremonia encabezada por el presidente Daniel Noboa, el Estado reconoció las trayectorias de Carlos Alfonso Carrión Figueroa, Paúl Amadeus Palacio Collmann y Carla Tamara Estupiñán Viteri, quienes recibieron la máxima distinción que concede el país en los campos de la literatura, el arte y la ciencia. Carrión y Palacio son ambos lojanos.

Además de la medalla y el diploma que identifican el reconocimiento, cada uno de los homenajeados recibió un incentivo económico de USD 10.000 y una pensión vitalicia equivalente a cinco salarios básicos unificados, beneficios previstos para quienes obtienen este galardón por sus contribuciones al desarrollo intelectual, artístico y científico del Ecuador.

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Durante el acto oficial, Noboa sostuvo que el reconocimiento representa un homenaje a quienes, a través de décadas de trabajo, han enriquecido el patrimonio cultural del país y contribuido a preservar y ampliar el conocimiento en distintas disciplinas. El mandatario afirmó que el legado de los premiados trasciende sus obras individuales y forma parte de la memoria colectiva de los ecuatorianos.

El reconocimiento en la categoría de Creaciones Literarias fue otorgado a Carlos Alfonso Carrión Figueroa, escritor nacido en Loja cuya producción abarca novela, cuento, poesía y ensayo. Su trayectoria, construida durante más de cinco décadas, lo ha convertido en una de las voces más prolíficas de la literatura ecuatoriana contemporánea, con una obra difundida tanto dentro como fuera del país y una extensa labor como docente y promotor de las letras.

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El presiden Daniel Noboa entrega el reconocimiento en la categoría de Creaciones Literarias que fue otorgado a Carlos Alfonso Carrión Figueroa

En Cultura y Arte fue distinguido Paúl Amadeus Palacio Collmann, artista plástico cuya carrera supera los 60 años. Pintor, escultor y muralista, ha desarrollado una propuesta artística vinculada a la identidad ecuatoriana y al espacio público, con obras presentes en distintas ciudades del país. Su producción ha sido reconocida por su aporte a la consolidación del patrimonio visual nacional y por una trayectoria sostenida a lo largo de varias generaciones.

En Cultura y Arte fue distinguido Paúl Amadeus Palacio Collmann, artista plástico cuya carrera supera los 60 años.

La categoría de Creaciones Científicas recayó en Carla Tamara Estupiñán Viteri, investigadora especializada en historia económica y etnohistoria. Sus trabajos académicos sobre archivos coloniales, procesos históricos y pueblos indígenas la han convertido en una referencia dentro de las ciencias sociales ecuatorianas. Al agradecer la distinción, señaló que fortalecer la cultura constituye una forma de fortalecer la identidad del país y destacó la importancia de respaldar la investigación como un componente esencial del desarrollo nacional.

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El Premio Nacional Eugenio Espejo fue instituido en 1975 y constituye la más alta distinción oficial que entrega el Estado ecuatoriano a personas cuya obra haya realizado aportes sobresalientes a la cultura, la literatura o la ciencia. A lo largo de cinco décadas ha reconocido a escritores, músicos, investigadores, artistas, científicos y gestores culturales cuyas contribuciones han influido en la construcción del pensamiento y la identidad nacional.

La categoría de Creaciones Científicas recayó en Carla Tamara Estupiñán Viteri, investigadora especializada en historia económica y etnohistoria.

La selección de los ganadores se desarrolla mediante un proceso público que incluye la recepción de postulaciones, la verificación del cumplimiento de requisitos y la conformación de ternas evaluadas por las instancias competentes antes de la decisión final del Ejecutivo. Entre las condiciones para acceder al reconocimiento figura una trayectoria consolidada de al menos 25 años y una producción considerada de impacto para el país.

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La entrega del premio antecede a la conmemoración del Día Nacional de la Cultura, que Ecuador celebra cada 9 de agosto en homenaje al médico, periodista, científico y pensador Eugenio Espejo, figura central de la Ilustración quiteña y uno de los principales precursores de la independencia. La coincidencia entre ambas fechas ha convertido al galardón en uno de los actos oficiales más representativos del calendario cultural ecuatoriano.