Generación Silver

Qué gimnasia recomiendan los especialistas para conservar fuerza y seguridad en la vida diaria después de los 60

Una práctica de bajo impacto que ayuda a mejorar la estabilidad corporal, reforzar la musculatura profunda y facilitar las tareas cotidianas con mayor confianza y movilidad

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Mujer de unos 60 años en camiseta azul y pantalones oscuros haciendo un puente de glúteos en una esterilla azul. Fondo con ventana, planta y estantería.
El pilates, recomendado por expertos, fortalece la musculatura profunda y mejora el equilibrio en adultos mayores tras los 60 años (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mantener la forma física después de los 60 años requiere constancia y la elección adecuada de ejercicios. Una de las opciones más eficaces es el pilates, donde el “puente sobre hombros” o mejor conocido como puente de glútoes, destaca por fortalecer la musculatura profunda y mejorar el equilibrio, favoreciendo la autonomía en la vida cotidiana.

La American College of Sports Medicine (ACSM), referente mundial en ejercicio y salud, indica que los adultos mayores que practican ejercicios de fuerza y equilibrio presentan una reducción de hasta el 30% en el riesgo de caídas respecto a quienes no lo hacen. El pilates, por su metodología de bajo impacto y su enfoque en el control postural, es recomendado por entidades internacionales como la American Senior Fitness Association (ASFA) y la Australian Strength and Conditioning Association (ASCA) para mantener la movilidad y prevenir lesiones en personas mayores de 60 años.

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El ejercicio más recomendable dentro del pilates para este grupo es el “puente sobre hombros”. Esta técnica consiste en elevar la pelvis desde una posición tumbada, activando el core, los glúteos, la región lumbar y los músculos de la parte posterior de las piernas. Puede realizarse en casa, sin equipamiento especial, y contribuye a preservar el equilibrio y prevenir la pérdida de movilidad asociada a la edad.

El “puente sobre hombros” se inicia tumbándose en el suelo, con los pies apoyados y los brazos a cada lado del cuerpo. El movimiento comienza al elevar la pelvis hasta formar una línea recta entre hombros y rodillas. Este gesto potencia la estabilidad y la fuerza del core, elementos esenciales para la autonomía funcional en adultos mayores.

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Mujer de 60 años, cabello gris, acostada en colchoneta oscura, haciendo abdominales con las rodillas flexionadas y piernas elevadas en estudio.
La American College of Sports Medicine destaca que ejercicios de fuerza y equilibrio reducen hasta un 30% el riesgo de caídas en mayores de 60 años (Imagen Ilustrativa Infobae)

La musculatura implicada abarca los glúteos, isquiotibiales, región lumbar y abdomen profundo. Este trabajo simultáneo sobre varios grupos musculares incrementa la estabilidad corporal y ayuda a conservar la movilidad de la columna vertebral, una zona que suele perder flexibilidad con el paso de los años.

Beneficios del pilates en la tercera edad

La evidencia médica y fisioterapéutica, respaldada por la ACSM y la ASCA, señala que combinar ejercicios de fuerza, equilibrio y flexibilidad ayuda a disminuir el riesgo de caídas, un problema frecuente en la tercera edad. El pilates, al ser una actividad de bajo impacto, permite una práctica segura y global del cuerpo.

El pilates promueve el control consciente del movimiento y la respiración, optimizando la postura y reduciendo tensiones musculares. Ejercicios como el puente sobre hombros han demostrado ser útiles para aliviar el dolor lumbar crónico en adultos mayores, según la ASCA, y refuerzan los músculos necesarios para las tareas diarias, lo que favorece una mayor independencia.

Una mujer de cabello corto y canoso, vestida con ropa deportiva, realiza un ejercicio de pilates en una máquina reformer en un estudio con ventanas.
La práctica regular de pilates facilita levantar objetos, caminar con seguridad y reduce el dolor lumbar crónico en personas mayores de 60 años (Imagen Ilustrativa Infobae)

El entrenamiento de fuerza adaptado es fundamental para mantener la autonomía y evitar lesiones. La práctica regular de ejercicios enfocados en el core también mejora la coordinación y favorece la actividad funcional del cuerpo, facilitando desde levantarse de una silla hasta caminar con mayor seguridad.

Cómo practicar el puente sobre hombros en casa

Este ejercicio puede integrarse fácilmente en la rutina diaria, ya que solo requiere un espacio plano y seguro. Se recomienda realizar entre ocho y doce repeticiones controladas, priorizando siempre la precisión y la calidad técnica antes que la cantidad.

La elevación de la pelvis debe hacerse lentamente y con atención a la alineación, evitando forzar la zona lumbar. Para quienes buscan mayor desafío, puede aumentarse la intensidad levantando alternativamente los talones o manteniendo la posición durante varios segundos, lo que exige un mayor control y equilibrio.

Mujer de cabello gris, de unos 60 años, en esterilla azul, realizando puente de glúteos con rodillas dobladas y caderas elevadas, en una habitación luminosa.
El 'puente sobre hombros' activa el core, los glúteos, la región lumbar y piernas para potenciar la estabilidad postural en la vejez (Imagen Ilustrativa Infobae)

Es esencial realizar una progresión individualizada, ajustando el ejercicio según la condición física y las posibles limitaciones. Escuchar las señales del propio cuerpo y regular la intensidad garantiza una práctica segura y provechosa. Ante cualquier molestia o condición médica previa, la ACSM recomienda consultar a un profesional de la salud o a un fisioterapeuta especializado en ejercicio para adultos mayores.

Más allá del número de repeticiones o la dificultad alcanzada, la clave está en la regularidad. Un hábito constante de pilates contribuye a sumar fuerza, agilidad y confianza en todas las etapas de la vida adulta, promoviendo una mejor calidad de vida y autonomía en la vejez.

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