Generación Silver

Para José Trop, el contacto directo con abuelos es clave: “Lo más importante es la comunicación, poder escuchar, hablar, jugar, amar y emocionarse con los seres queridos”

El presidente de la Sociedad de Geriatría y Gerontología de Rosario insistió en la cercanía afectiva entre generaciones y remarcó que las pantallas no sustituyen el trato presencial en el cuidado cotidiano de los mayores

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Un abuelo jugando con su nieto (AdobeStock)
El vínculo intergeneracional entre abuelos y nietos puede mejorar la salud mental, la memoria y el estado de ánimo de las personas mayores.

Compartir tiempo entre abuelos, nietos y familia no es solo un gesto afectivo: para las personas mayores puede funcionar como un estímulo directo sobre la salud mental, la memoria y el estado de ánimo, al tiempo que actúa como barrera frente al aislamiento que, si se profundiza, puede derivar en depresión, internaciones y hasta la muerte. Esa es la advertencia que planteó el médico geriatra José Alberto Trop, presidente de la Sociedad de Geriatría y Gerontología de Rosario.

Trop señaló que el vínculo intergeneracional no se limita a la compañía. Según explicó, activa la motivación, la atención, los sentidos, los afectos y las emociones, y coloca a la persona mayor en una escena de intercambio donde reaparecen el movimiento, la palabra, la comunicación y el aprendizaje.

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El especialista también describió un cuadro para detectar alarma dentro del hogar. Para Trop, una de las claves está en observar cambios cotidianos que muchas veces se naturalizan dentro de la familia: que la persona mayor se quede quieta, esté inactiva, no tenga interés en movilizarse ni ganas de salir de su casa, pase todo el día en pijama, no se asee ni se alimente bien y no tenga fuerzas para resolver tareas domésticas simples.

Para el presidente de la entidad rosarina, esas señales pueden indicar un proceso de aislamiento asociado a depresión, irritabilidad, trastornos del sueño, arritmias, hipertensión, accidente cerebrovascular, constipación e internaciones.

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La relación con chicos estimula distintos tipos de memoria, como la emocional, la procedural, la semántica y la ejecutiva, según Trop.
La relación con chicos estimula distintos tipos de memoria, como la emocional, la procedural, la semántica y la ejecutiva, según Trop.

En su mensaje por el Día del Abuelo, Trop sostuvo que el contacto personal conserva un valor que no reemplazan las pantallas. También pidió a los más jóvenes que escuchen sus consejos y no descalifiquen a sus abuelos ni asuman que sus palabras perdieron valor por no manejar computadoras o celulares con la misma destreza que ellos.

El vínculo intergeneracional estimula distintos tipos de memoria

Al explicar por qué la relación con chicos tiene efectos sobre el bienestar, Trop afirmó: “estimulan las actividades cognitivas” y también “los distintos tipos de memoria: emocional, procedural, semántica y ejecutiva”. Su planteo no se limitó a un beneficio anímico, sino que incluyó funciones mentales.

El geriatra agregó que los diálogos y la comunicación enriquecen a la persona mayor, pero también a los más chicos. En ese intercambio, dijo, los niños y adolescentes reciben “toda la experiencia” y “la sabiduría de la vida” que acumulan los adultos mayores.

La inactividad, el encierro y el silencio aparecen como señales de alerta

También advirtió sobre otro síntoma: cuando la persona mayor “no quiere hablar” o “no contesta”.

Según explicó, ese repliegue puede anticipar cuadros que requieren intervención médica y psicológica profesional. El deterioro no queda, en su descripción, encerrado en el plano emocional: puede avanzar hacia irritabilidad, problemas de sueño, arritmia cardíaca, hipertensión arterial, accidente cerebrovascular y otras complicaciones físicas.

Los juegos simples y el movimiento físico, entre las recomendaciones

Frente a ese riesgo, Trop recomendó actividades de bajo costo y fácil acceso para sostener el contacto entre abuelos y nietos. Entre ellas mencionó juegos de mesa simples, juegos con pelota, tejo, damas, ajedrez, caminatas al aire libre, desayunos, meriendas, almuerzos o cenas compartidas.

Hombre de mediana edad sentado en un sofá junto a dos personas mayores, un hombre y una mujer, en el salón de una casa. El hijo toma la mano de la madre.
El geriatra sostuvo en el Día del Abuelo que las pantallas no reemplazan el valor del contacto personal entre abuelos, nietos y familia.

También propuso acompañar a los niños a plazas y parques, alentarlos a usar hamacas, juegos de altura y dispositivos mecánicos simples. En la misma línea, planteó que no hace falta gastar mucho dinero en entretenimientos sofisticados “con monedas y lucecitas”.

El especialista puso el foco en propuestas ligadas al movimiento físico: lanzar pelotas, levantar objetos pequeños, saltar, usar cuerdas, trepar en juegos de parques infantiles, aprender a nadar o iniciarse en algún deporte. Para Trop, ese tipo de experiencias resulta valioso en la relación entre niños, jóvenes y ancianos.

El mensaje a los nietos: escuchar ahora, antes de que el tiempo se cierre

Para el presidente de la Sociedad de Geriatría y Gerontología de Rosario, la comunicación “persona a persona” conserva un lugar central: “Lo más importante es la comunicación de persona a persona, poder escuchar, hablar, jugar, amar, emocionarse con los seres queridos”.

Texto 'Abuelos y nietos: vínculo que protege', ilustración de abuela y nieto sonriendo, infografía con iconos de cerebro, escudo, cara feliz, persona y monitor.

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