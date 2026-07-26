Generación Silver

Día de los Abuelos: entre el disfrute sin ataduras, la presión familiar y el alerta por la sobrecarga del cuidado

La conmemoración suma una discusión concreta sobre vínculos y bienestar. El intercambio intergeneracional puede dar energía, pertenencia y sentido. Pero no debería borrar vida social ni autocuidado

Guardar
Google icon
Una mujer mayor con cabello rubio corto y una sonrisa radiante abraza a un niño y una niña sonrientes en una mesa de madera con desayuno.
El Día de los Abuelos en Argentina reabre el debate sobre una abuelidad con disfrute, transmisión y compañía, sin perder autonomía ni cuidado personal.(Imagen Ilustrativa Infobae)

El Día de los Abuelos en Argentina pone este 26 de julio una discusión menos ceremonial y más concreta sobre la mesa: especialistas en gerontología, psicología y salud mental advierten que la abuelidad puede ser una etapa de disfrute, transmisión y compañía, pero deja de ser saludable cuando se transforma en una obligación que absorbe tiempo, autonomía y cuidado personal.

El dato se cruza con otra dimensión del envejecimiento: tras la jubilación, una persona puede tener por delante entre 20 y 30 años más de vida. En ese período, sostienen los expertos, el vínculo con los nietos puede enriquecer a ambas generaciones, aunque no al precio de cancelar proyectos propios, vida social o atención de la salud.

PUBLICIDAD

La fecha se celebra en homenaje a San Joaquín y Santa Ana, reconocidos en la tradición cristiana como los padres de la Virgen María y abuelos de Jesús. En la Argentina, esa referencia religiosa dio forma a una conmemoración que busca reconocer el lugar de las personas mayores dentro de las familias y también discutir qué significa hoy ser abuelo.

Graciela Spinelli, gerontóloga del Centro Los Pinos, planteó que el rasgo distintivo de esa experiencia es la menor carga de responsabilidad respecto de la crianza parental. “La abuelidad, cuando llega, puede ser una etapa de total disfrute, ya que esa relación no está cargada del peso de la responsabilidad que se tiene al ser padre”, explicó.

PUBLICIDAD

Beneficios y límites del vínculo entre abuelos y nietos

Myriam Mitrece, doctora en Psicología y profesora en la Universidad Católica Argentina, ubicó el vínculo intergeneracional en el terreno del desarrollo emocional y social. “El contacto frecuente entre los abuelos y los nietos influye en el desarrollo tanto emocional como social, y tanto para los más chicos como para las personas mayores”, sostuvo.

Un abuelo y sus dos nietas sonríen en un barco, usando chalecos salvavidas naranjas. La niña menor lleva un gorro azul. Fondo de vegetación frondosa
La fecha del 26 de julio homenajea a San Joaquín y Santa Ana y en Argentina busca reconocer el lugar de las personas mayores dentro de las familias.

La especialista, que también es asesora técnica en el Instituto para el Matrimonio y la Familia de la UCA, describió un intercambio de doble vía. Según precisó, los más jóvenes incorporan referentes afectivos, valores ligados a la historia familiar y sentido de pertenencia, mientras que los mayores encuentran compañía, energía vital y sentido de vida.

Spinelli, retoma la etapa de la vejez dentro de la teoría del ciclo vital de Erik Erikson, quien señaló que allí aparece una lógica de trascendencia, un “más allá de mí”, donde la experiencia acumulada se vuelca sobre quienes están dispuestos a escucharla.

“La experiencia y el saber se ponen así al servicio de aquellos que quieren escucharlo. Quienes saben atesorarlo capitalizan experiencias que luego serán valiosas para tomar decisiones en su propia vida”, afirmó la gerontóloga.

Los especialistas señalaron que, tras la jubilación, las personas mayores pueden vivir entre 20 y 30 años más y sostener el vínculo con los nietos sin cancelar proyectos propios ni vida social. (Freepik)
Los especialistas señalaron que, tras la jubilación, las personas mayores pueden vivir entre 20 y 30 años más y sostener el vínculo con los nietos sin cancelar proyectos propios ni vida social. (Freepik)

Los especialistas alertan por la figura de los “abuelos esclavos”

El reconocimiento del valor de ese vínculo no elimina un límite central: el cuidado no debe imponerse como mandato permanente. Spinelli advirtió que la satisfacción asociada al rol se erosiona cuando las personas mayores quedan a cargo de sus nietos por presión familiar o cuando esa tarea ocupa por completo su vida cotidiana.

“El rol de abuelo debe ser el del disfrute sin ataduras. Cuando las personas mayores se ven a cargo del cuidado de nietos por imposición o cuando esta tarea invade por completo su tiempo o su vida, deja de ser satisfactoria”, sostuvo.

La especialista describió ese cuadro con una expresión ya instalada en el debate sobre envejecimiento y cuidados. “Es lo que se conoce como ‘abuelos esclavos’. Muchas veces esto lleva a descuidar la propia salud, a no poder desarrollar ni disfrutar una vida social y a sentirse condicionados. Esa presión termina manifestándose en síntomas clínicos”, explicó.

Spinelli también cuestionó que la identidad de las personas mayores quede reducida a ese rol. Recordó que muchas esperan la jubilación para estudiar, viajar, emprender, participar en actividades comunitarias o construir nuevas redes sociales, y remarcó que la trascendencia no depende solo de tener nietos ni de los lazos de sangre.

La soledad en la vejez y sus riesgos

El aislamiento es otro eje del debate. Un estudio publicado en la revista BMC Medicine, basado en más de 450.000 personas del Reino Unido, analizó cinco componentes de la conexión social: la confianza en alguien cercano, la soledad, la frecuencia de visitas de amigos y familiares, la participación en actividades grupales semanales y el hecho de vivir solo.

La investigación encontró que, entre quienes viven solos, la falta de visitas de personas cercanas eleva el riesgo de mortalidad. El trabajo también detectó un aumento del riesgo de muerte por enfermedades cardiovasculares en quienes estaban aislados en todas las variables medidas.

“Los componentes de la conexión social están asociados con la mortalidad”, señalaron los investigadores. En el estudio también indicaron que utilizaron modelos de riesgo proporcional de Cox para examinar las asociaciones con el riesgo de muerte por todas las causas y por enfermedades cardiovasculares.

El doctor Enrique De Rosa Alabaster, médico psiquiatra, neurólogo, sexólogo y médico legista, llevó ese efecto al plano de la salud mental. “Se considera que el impacto de la soledad equivale prácticamente a un deterioro general del psiquismo, con hasta pérdida de expectativa de vida”, afirmó.

Luego precisó el alcance de ese daño. El deterioro asociado a la soledad, dijo, abarca “lo físico, lo cognitivo, lo emocional, de todo tipo, y está evaluado y medido”.

La convivencia intergeneracional como protección

De Rosa Alabaster señaló que el contacto con personas más jóvenes puede funcionar como una respuesta frente a ese deterioro. Según explicó, se trata de una práctica extendida en Japón y en culturas más tradicionales, donde se preserva la interacción entre distintas generaciones.

Un hombre de 85 años con camisa azul y una mujer de 30 con vestido amarillo se sientan en un banco, sonriendo en un parque soleado con árboles de fondo.
La convivencia intergeneracional puede proteger la salud mental en la vejez y refuerza la idea de añadir vida a los años con vínculos y reconocimiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Es una práctica común en Japón, en culturas o grupos más tradicionales, pero quizás más antiguos, en que se respeta la interacción entre las diferentes generaciones, y eso es saludable”, indicó.

El especialista agregó que esa cercanía produce efectos distintos en cada grupo etario. “Los jóvenes tienen una especie de proyección de su propio camino, y lo ven en el otro. En cuanto a los adultos, están permitidos a legar algo, y que entienden que no se van con las manos vacías.”

La Organización Panamericana de la Salud resume esa perspectiva con una consigna: “Añadir vida a los años”, dentro de la agenda de la Década del Envejecimiento Saludable en las Américas 2021-2030. El planteo encaja con una idea que atraviesa todo el debate: la vejez no solo requiere más años de vida, sino condiciones para vivirlos con vínculos, autonomía y reconocimiento.

Temas Relacionados

AbuelosAdultos mayoresEnvejecimiento saludableEnvejecimientoDía de los AbuelosGraciela SpinelliMyriam Mitrece

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Para José Trop, el contacto directo con abuelos es clave: “Lo más importante es la comunicación, poder escuchar, hablar, jugar, amar y emocionarse con los seres queridos”

El presidente de la Sociedad de Geriatría y Gerontología de Rosario insistió en la cercanía afectiva entre generaciones y remarcó que las pantallas no sustituyen el trato presencial en el cuidado cotidiano de los mayores

Para José Trop, el contacto directo con abuelos es clave: “Lo más importante es la comunicación, poder escuchar, hablar, jugar, amar y emocionarse con los seres queridos”

Mick Jagger cumple 83, rompe el mito de la vejez y lanza una promesa de regreso con los Rolling Stones

En un pódcast de The New York Times, el líder de la banda se desmarca de la idea de “ganar” con los años. Habla de límites concretos y deja abierta una próxima vuelta al directo

Mick Jagger cumple 83, rompe el mito de la vejez y lanza una promesa de regreso con los Rolling Stones

El día que Borges pensó en dar vuelta el argumento de Bioy Casares imaginando una “Guerra del Cerdo” al revés

El escritor cortó así una tradición narrativa gerontofóbica que llevaba décadas. Publicó su idea como divertimento pero como se sabe no escribió la novela. Hasta hoy, nadie ha aceptado el desafío borgesiano

El día que Borges pensó en dar vuelta el argumento de Bioy Casares imaginando una “Guerra del Cerdo” al revés

Por qué elegir solo dos o tres recorridos en Sintra puede mejorar mucho la experiencia del viajero silver

La clave no pasa por sumar monumentos ni encadenar trayectos, sino por dosificar energías y dejar espacio para pausas más amables

Por qué elegir solo dos o tres recorridos en Sintra puede mejorar mucho la experiencia del viajero silver

Diana Celeiro, campeona mundial del ultramaratón: la transición, el aprendizaje y la resiliencia antes de cumplir los 70 años

El trayecto deportivo de una mujer que reinventó su destino tras los 57 años. Grandes pruebas y lecciones de vida marcan cada etapa de su espectacular historia

Diana Celeiro, campeona mundial del ultramaratón: la transición, el aprendizaje y la resiliencia antes de cumplir los 70 años

DEPORTES

Múnich 1958: la tragedia aérea que marcó para siempre la historia del Manchester United

Múnich 1958: la tragedia aérea que marcó para siempre la historia del Manchester United

Los resultados del primer estudio nacional sobre el fútbol femenino argentino: el dato más alentador y la deuda que persiste

“Quería reivindicar a Messi por lo que hizo en el Mundial”, la serie fotográfica de Víctor Bugge que reinterpreta al ídolo

El estremecedor golpe en la cabeza del argentino del Inter Miami Germán Berterame que lo obligó a salir en ambulancia

Un ayudante de Scaloni habló de las sospechas que crecieron en las redes tras la final del Mundial entre Argentina y España

TELESHOW

Silvina Garré vuelve a sus recuerdos y reflexiona sobre su carrera: “Buenos Aires me dio todo”

Silvina Garré vuelve a sus recuerdos y reflexiona sobre su carrera: “Buenos Aires me dio todo”

Pablo Flores Torres, el admirador de Ángel Mahler que cumple el sueño de reinventar Drácula: “Es una gran responsabilidad”

Darío Grandinetti, a 50 años de su debut y el regreso a Rosario que cierra un círculo: “El teatro siempre fue trinchera”

Sofía la Reini Gonet reveló por qué no quiere tener relaciones íntimas con hombres: “Me da miedo”

Benjamín Vicuña contó cómo es su vínculo con sus exparejas: “Es lo que me tocó”

INFOBAE AMÉRICA

La fiscal general de Uruguay alertó sobre el avance del crimen organizado: “Todos podemos ser víctimas colaterales”

La fiscal general de Uruguay alertó sobre el avance del crimen organizado: “Todos podemos ser víctimas colaterales”

Guerra en Medio Oriente en VIVO | La Guardia Revolucionaria de Irán forzó la detención de seis buques en el estrecho de Ormuz

Estados Unidos e Irán buscan retomar el alto el fuego mientras se discute un acuerdo sobre el estrecho de Ormuz

Detuvieron en Chile al último ex militar condenado por el crimen del cantautor Víctor Jara durante la dictadura de Pinochet

Zelensky aseguró que Rusia pidió 30.000 soldados adicionales al régimen norcoreano para respaldar la invasión a Ucrania